Общество
Российская газетаСоставлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек
Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
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с чего всё началось
Самый здоровый образ жизни в России ведёт население северокавказских республик — Чечни, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Жители Ямала, Камчатки и Магаданской области, напротив, не торопятся отказываться от вредных привычек.РИА Новостивчера в 16:00
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Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли пять человек
Пять человек погибли в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Политика
Лидия Михеева стала новым секретарем Общественной палаты РФ
Общество
Илон Маск съездил на своем Cybertruck в ресторан с друзьями
Напомним, в ноябре американский предприниматель и инженер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck — бронированный автомобиль с футуристичным дизайном.
Политика
Лавров и Помпео встретятся в Вашингтоне
Шоу-бизнес
Дочь Анжелики Варум отказалась от фамилии матери
Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина отказалась от фамилии матери.
Политика
СМИ узнали о жесткой позиции РФ перед саммитом «нормандской четверки»
Российские СМИ узнали, что Россия не собирается пересматривать Минские соглашения и занимает достаточно жесткую позицию перед встречей в «нормандском формате» в Париже.
Космос
В США перенесли запуск космического корабля Starliner
Политика
В Париже забросали яйцами митингующих украинцев
Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Кино
«Холодное сердце 2» снова возглавило российский прокат
Мультфильм "Холодное сердце 2" вторые выходные подряд возглавляет российский прокат, передает портал kinobusiness.com.
Экономика
В России назвали причины неплатежей по кредитам
Как следует из опроса, который проводился во второй половине октября, 30,2% респондентов назвали самой частой причиной неплатежей слабое планирование семейного бюджета, а еще 19,9% опрошенных заявили, что укладываться в график выплат мешают непредвиденные события, требующие срочных материальных вливаний, сообщает РИА «Новости».
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»
В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
Армия и оружие
Шойгу рассказал об усилении российской ядерной триады
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Авто
Бюджетный кросс-универсал Volkswagen C-Trek вышел на рынок
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Шоу-бизнес
Отец Фриске обвинил Шепелева в растрате наследства внука
Отец Жанны Фриске Владимир Копылов отреагировал на интервью Дмитрия Шепелева Ксении Собчак, в котором телеведущий обвинил его в воровстве и нежелании видеть внука.
Происшествия
В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину
Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Происшествия
Якутскому журналисту отменили приговор за злоупотребление свободой СМИ
Кассационный суд во Владивостоке отменил приговор якутского городского суда журналисту еженедельника "Якутск вечерний" Михаилу Романову, признанному виновным в злоупотреблении свободой информации, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора газеты Виталий Обедин.
Общество
Петербург занял 14 место в рейтинге самых «пьющих» регионов РФ
Эксперты Национального рейтинга трезвости субъектов России назвали самые пьющие регионы страны. Северная столица оказалась на 14 месте.
Игры
Бета полной версии Black Mesa уже доступна для скачивания
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Политика
Лукашенко начинает понимать белорусскую оппозицию
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились встретиться 20 декабря в Санкт-Петербурге.