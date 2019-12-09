Общество

Российская газетаРоссийская газетаСоставлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек

Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Читать в источнике
Комментировать134
с чего всё началось

Рейтинг российских регионов по отсутствию вредных привычек

Самый здоровый образ жизни в России ведёт население северокавказских республик — Чечни, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Жители Ямала, Камчатки и Магаданской области, напротив, не торопятся отказываться от вредных привычек.
РИА Новостивчера в 16:00

Подробнее о событии

Эксперт прокомментировал рейтинг регионов по вредным привычкам

РИА Новости02:53

Стали известны регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек у населения

Известиявчера в 17:45

На Ямале объяснили последнее место в рейтинге вредных привычек

URA.Ru00:07

Татарстан вошел в ТОР-10 регионов по отсутствию вредных привычек

Московский Комсомолец01:45

Алкоголизм в российских регионах связали с коренными народами и вахтовиками

Lenta.ru00:48

Эксперты назвали регионы с наибольшим распространением вредных привычек

РБКвчера в 17:28

Эксперты назвали регионы России с минимальным числом вредных привычек

Life.ruвчера в 16:34
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:28, Ашберн
Политика

Путин и Зеленский встретятся после саммита в «нормандском формате»

Коммерсантъ 02:49
Общество

Илон Маск «выгулял» новый пикап Cybertruck в Лос-Анджелесе

Издание TMZ сообщает, что Илон Маск прокатился по улицам Лос-Анджелеса на новом пикапе Cybertruck и произвел фурор.
Piter.tv 02:32
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Футбол

Тренер «Мальорки» раскритиковал Месси

Главный тренер «Мальорки» Висенте Морено раскритиковал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси за его поведение.
Евро-футбол.ру вчера в 09:28
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился в пятый раз

По данным источника, Петросян и Брухунова заключили брак в начале декабря 2019 года. Для 74-летнего артиста он стал пятым.
Lenta.ru 02:21
Здоровье

В Волгоградской области усилена профилактика гриппа и ОРВИ

Андрей Бочаров поставил задачу продолжить разъяснительную кампанию среди жителей региона по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.
МТВ онлайн 03:21
Армия и оружие

Российские военные вошли в бывшую столицу ИГ

Lenta.ru вчера в 23:23
Гаджеты

Huawei не планирует выпускать Harmony OS на смартфонах в 2020 году

Китайская компания Huawei в 2020 году расширит список устройств, поддерживающих её собственную операционную систему Harmony OS.
News.ru 01:59
Политика

Экс-госсекретарь РСФСР опроверг слова соратника Ельцина о Крыме

Бывший госсекретарь и зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис, один из ближайших соратников бывшего президента России Бориса Ельцина, заявил в разговоре с РБК, что его удивило высказывание Сергея Филатова о просьбе представителей Крыма и Донбасса в 1991 году оставить их в составе России.
РБК 03:01
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Политика

Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

Lenta.ru 03:13
Политика

Лукашенко попросил у России равные цены на нефть и газ

Белоруссия считает, что для дальнейшей интеграции с Россией необходимо установить равные цены на газ и нефть для предприятий обоих государств.
Lenta.ru 07 декабря в 08:43
Политика

Зеленскому предрекли потерю шанса на мир в Донбассе

Как рассказали журналистам издания анонимные источники, близкие к вопросу, в ЕС переживают, что «окно возможности закончить войну» закрывается и украинский президент может потерять свой шанс на достижение мира.
Lenta.ru 02:32
Общество

9 декабря Россия празднует День Героев Отечества

8 августа 2000 г. орден Святого Георгия был восстановлен в качестве высшей военной награды России, а в 2007 г. был возрожден и праздник - День Героев Отечества, который впервые отмечался в России 9 декабря 2007 г.
ИА Грозный-Информ 02:35
Футбол

Тедеско высказался об акции протеста фанатов «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения в матче 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:4) прокомментировал акцию протестов фанатов красно-белых против действий правоохранительных органов в отношении активных любителей футбола.
Чемпионат 02:00
Футбол

Бубнов не уверен, что «Спартаку» стоило увольнять Кононова

Бывший игрок московского "Спартака" Александр Бубнов оценил выступление красно-белых в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом", передает Sportbox.
Газета.Ru вчера в 17:16
Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости 07 декабря в 02:58
Музыка

Максим Фадеев представил своих новых артистов

Instagram Продюсер Максим Фадеев показал своих новых артистов, которые вошли в обновленный лейбл MALFA.
РЕН ТВ 06 декабря в 10:17
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Другими поправками предлагается установить, что прожиточный минимум должен оставаться не только от пенсии, но и от зарплаты после взыскания долгов.
Коммерсантъ вчера в 21:37
Происшествия

Валерия рассказала о ДТП с участием сына

Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Газета.Ru вчера в 14:27
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на сотовую связь в 2020 году на 18%

Аналитическое агентство Content Review считает: рост цен на услуги мобильной связи в РФ в 2020 году может составить 17–18%.
Известия 02:00
Кино

Скончался актер сериала «Друзья» Рон Либман

В возрасте 82 лет ушел из жизни американский актер Рон Либман, сообщает Fox News.
Культуромания 07 декабря в 06:23
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Общество

Бывшие и действующие сотрудники ФСИН проводят акцию «Бездомный полк»

В ведомстве отметили, что проблема выселения сотрудников касается лишь одного из домов но где он находится, не уточнили.
Эхо Москвы вчера в 14:03
Игры

Игры для PlayStation 5 не запустятся на PlayStation 4

Журналист сообщил, что первые игры для PlayStation 5 уже не будут запускаться на PlayStation 4. Какие именно это будут проекты, не уточняется.
Ferra 07 декабря в 11:31
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Кино

Составлен список худших фильмов 2019 года

Кинокритики Питер Дебруж и Оуэн Глиберман из издания Variety составили список самых худших фильмов уходящего года.
Русская Планета вчера в 20:29
Шоу-бизнес

Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
ФАН вчера в 04:31
Политика

В России предложили приравнять хищение бюджета к госизмене

Глава "Национального антикоррупционного комитета", член СПЧ Кирилл Кабанов предлагает приравнивать хищение бюджетных средств к государственной измене и сажать за это на срок до 25 лет.
РИА Новости 02:11
Происшествия

В Омской области нашли «озеро» из крови

В Калачинском районе Омской области недалеко от скотомогильника обнаружили "искусственный водоем из слитой крови" животных.
РИА Новости 06 декабря в 08:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное