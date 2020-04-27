За последние два года объем банковских вкладов физических лиц вырос в России на 19,6%, или пять триллионов рублей. В настоящее время в среднем на одного человека приходится 210 тысяч рублей депозитов.

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По данным РИА Новостей, за последние 2 года в России на 19,6% (на 5 триллионов рублей) вырос объем банковских вкладов физических лиц. В среднем на одного россиянина приходятся 210 тысяч рублей депозита.

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