За последние два года объем банковских вкладов физических лиц вырос в России на 19,6%, или пять триллионов рублей. В настоящее время в среднем на одного человека приходится 210 тысяч рублей депозитов.

с чего всё началось

По данным специалистов, объем банковских вкладов физических лиц за последние 2 года вырос в России на 19,6%. Об этом сообщает «РИА Новости». Уточнятся, что суммы достигают 5 трлн. рублей. По информации издания, сегодня на одного человека в среднем приходится 210 тыс. рублей депозитов.

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