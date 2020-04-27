Общество
Моя Москва.онлайнСоставлен рейтинг регионов РФ по размеру банковских вкладов
По данным специалистов, объем банковских вкладов физических лиц за последние 2 года вырос в России на 19,6%. Об этом сообщает «РИА Новости». Уточнятся, что суммы достигают 5 трлн. рублей. По информации издания, сегодня на одного человека в среднем приходится 210 тыс. рублей депозитов.
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с чего всё началось
За последние два года объем банковских вкладов физических лиц вырос в России на 19,6%, или пять триллионов рублей. В настоящее время в среднем на одного человека приходится 210 тысяч рублей депозитов.РИА Новостивчера в 17:00
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Средний вклад россиянина в банке равен 200 тыс. рублей. Но Москва «богаче» регионов в 6 раз
Телеканал 360°вчера в 19:44
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Общество
В Татарстане выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом
"В республике Татарстан сегодня подтверждено 70 новых случаев коронавирусной инфекции: 18 человек госпитализированы, 52 проходят лечение на дому (у них лёгкая или бессимптомная форма болезни)", - сказала Галимова журналистам.
РИА Новости 04:50
Здоровье
Еще 207 случаев коронавируса подтверждено в Нижегородской области
207 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Нижегородской области на 27 апреля.
Время Н 04:14
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Общество
PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
Политика
В Кремле ответили на расследование о сотруднике российских спецслужб в Чехии
Расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru 05:42
Общество
«Бессмертный полк» проведут в видеоформате из-за коронавируса
Акция «Бессмертный полк» из-за ограничений, связанных с коронавирусом, пройдет 9 мая в формате видеотрансляции.
РБК 05:49
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Общество
По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай
Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19.
Вести.Ru 04:32
Общество
Мишустин поручил подготовить варианты снятия ограничений для бизнеса
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил в ближайшие дни подготовить предложения о постепенной отмене введенных ранее ограничений работы индивидуальных предпринимателей и отдельных предприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 04:48
Общество
В Госдуме высказались против переноса майских праздников
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:07
Политика
Песков: решение по самоизоляции примут на основе текущей динамики
Решение по вопросу самоизоляции россиян предстоит принять на основе текущей динамики, какие-то далеко идущие планы строить рано, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:34
Здоровье
Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России
В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.
РИА Новости вчера в 19:17
Здоровье
Дагестанцы оказались заперты в Петербургской больнице
Около 600 пациентов и 200 медиков оказались в полной изоляции.
Sobytiya.news 02:25
Футбол
В Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировки
Как сообщил премьер-министр Джузеппе Конте, с 4 мая футболистам разрешат индивидуальные тренировки, а с 18-го числа - командные.
Газета.Ru 06:00
Общество
В ГИБДД сделали важное для всех водителей заявление
В Госавтоинспекции России выступили с разъяснениями для всех водителей, каким образом сейчас можно передвигаться по дорогам в условиях эпидемии коронавируса и введенным почти по всей стране режимом самоизоляции, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 16:00
Политика
Мишустин: варианты изменения ограничительных мер представят Путину в ближайшее время
Правительство в ближайшее время представит президенту России Владимиру Путину варианты изменения ограничительных мер, основанные на рекомендациях экспертов.
ТАСС 05:57
Здоровье
Врач составила простое меню для идеальной работы кишечника
Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова перечислила простые правила, которые помогут наладить работу кишечника и лучше выглядеть, нормализуя обмен веществ.
Российская газета 01:10
Общество
Мишустин потребовал ускориться с выполнением мер поддержки экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал ускориться с выполнением второго пакета мер поддержки экономики.
Rambler News Service 06:06
Здоровье
Четыре новых случая коронавируса выявлено в Амурской области
Очень требовательно относиться к себе, своим близким, коллегам и знакомым, — прокомментировала руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.
Амурская правда 02:30
Общество
Гендиректор Airbus опасается банкротства компании
Генеральный директор Airbus Гийом Фори рассказал в своем письме сотрудникам концерна, что компания несет колоссальные убытки, которые грозят самому существованию авиастроителя.
Коммерсантъ 04:32
Армия и оружие
Стало известно о жертвах атаки на столицу Сирии
В результате атаки на столицу Сирии погибли несколько мирных жителей. О последствиях атаки сообщает агентство SANA в своем Twitter.
Lenta.ru 03:59
Кино
Фильм «Спутник» успешно стартовал в онлайн-кинотеатрах
Экономика сегодня 25 апреля в 08:44
Путешествия
Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса
По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам.
Российская газета 05:52
Политика
Песков допустил выход России на плато по коронавирусу к середине мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.
RT на русском 02:56
Происшествия
Полиция проверит видео задержания москвича с собакой
Вечерняя Москва вчера в 21:52
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского.
Lenta.ru 03:33
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:33