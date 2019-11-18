Общество

Телеканал 360°Телеканал 360°Составлен рейтинг регионов с самыми быстрорастущими зарплатами

Регионом с наибольшими темпами роста зарплат в 2019 году стала Тыва. За первые восемь месяцев года средний заработок здесь увеличился на 13%. Об этом сообщила газета «Известия», опираясь на данные Росстата.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Галопирующая индексация: где зарплаты растут быстрее всего

Регионом с наибольшими темпами роста зарплат в этом году стала Тыва: в январе–августе средний заработок здесь увеличился на 13%. Также на верхние строчки рейтинга попали Севастополь и Костромская область. Список составили «Известия», опираясь на данные Росстата.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Названы регионы России с самыми быстро растущими зарплатами

Lenta.ru00:38

Названы регионы, где зарплаты растут быстрее всего

Комсомольская правда00:08

Перечислены регионы с самым быстрым ростом зарплат

РЕН ТВвчера в 18:55

Названы регионы с самым высоким ростом зарплат

ТК Звездавчера в 20:38

Составлен рейтинг регионов с самыми быстрорастущими зарплатами

Телеканал 360°вчера в 21:39

Стали известны регионы России, в которых быстрее растет зарплата

URA.Ruвчера в 18:14

Названы регионы России с самым быстрым ростом зарплат

Известиявчера в 17:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:57, Вашингтон
Политика

Представители белорусской оппозиции в парламент не прошли

Представители белорусской оппозиции в состав Палаты представителей Национального собрания Белоруссии не прошли, - сообщает "Независимая газета".
Новые Известия 03:18
Авто

УАЗ разработает новый турбомотор

В 2020 году Ульяновский автозавод планирует оснастить свои машины новым турбированным двигателем мощностью 180 лошадиных сил.
Автоновости дня 01:22
Политика

ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности

Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.
RT на русском 04:22
Политика

МИД предупредил бизнес об ужесточении санкций после Brexit

Российским компаниям следует готовиться к тому, что Великобритания может ужесточить санкции после завершения процедуры Brexit.
РБК 03:10
Политика

Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Интерфакс 03:20
Общество

Чак-чак назвали одной из самых вредных для здоровья сладостей

Реальное время вчера в 12:35
Общество

«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену

Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:41
Футбол

Роналду хочет побить мировой рекорд по голам за сборную

Напомним, что в 164 матчах в составе сборной Португалии Криштиану Роналду забил 99 голов.
Евро-футбол.ру 01:59
Общество

«Яндекс» хочет поменять структуру управления компанией

"Предлагаемая структура соблюдает баланс всех сторон: учитывает общественные интересы, интересы публичных акционеров, сотрудников и пользователей и не влияет на операционную деятельность компании", — приводятся в сообщении слова главы совета директоров "Яндекса" Джона Бойнтона.
РИА Новости 03:55
Футбол

«Ростов» с Мамаевым проиграл «Краснодару»

Metaratings вчера в 09:47
Происшествия

Подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии заочно арестован

Газета.Ru 03:48
Технологии

Найден способ взломать телефон через WhatsApp

Сотрудники Facebook устранили уязвимость в сервисе WhatsApp, которая позволяла злоумышленникам взломать устройства пользователей и похитить их данные.
Lenta.ru 04:47
Политика

Евросоюз согласился упростить визовый режим с Белоруссией

Совет Евросоюза обнародовал решение о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима.
РБК 04:34
Политика

В Тбилиси протестующие заблокировали парламент

Говорит Москва вчера в 09:52
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
РБК 16 ноября в 16:51
Происшествия

Пропал замначальника Северо-Западной таможни полковник Максим Мамчур. Его коллега хотя бы прислал начальству сообщение

Напомним, что как сообщала «Фонтанка», на несколько дней раньше из поля зрения коллег выпал начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни, полковника Олег Гусев.
Фонтанка.Ру 04:45
Политика

Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 19:12
Музыка

Ротару снова начнет выступать в России

Певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта "Песня года", который пройдет 7 декабря в Москве, после решения пропустить участие в мероприятии в конце 2018-го, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 03:49
Космос

Шесть самых «жутких» планет в нашей Галактике

Ниже представлен список из шести самых «жутких», по мнению NASA, миров в нашей Галактике.
Ин-спейс.ру 03:46
Происшествия

На Урале подполковник полиции насмерть сбил пенсионерку

REGNUM 04:35
Происшествия

Пожар на складе на северо-западе Москвы потушен

По данным источника "Интерфакса", возгорание произошло на территории автосервиса.
Интерфакс 03:22
Общество

В Бийске полицейские провели обыск в мэрии

РИА Новости 01:17
Политика

МИД Украины назвал альтернативу Минским соглашениям

Напомним, что 14 ноября Пристайко заявил о о возможном выходе Украины из Минских соглашений.
ИА Новороссия 02:58
Происшествия

В МВД назвали сумму ущерба от коррупции в России

Ущерб по оконченным уголовным делам коррупционной направленности в России за 8 месяцев текущего года составил около 102 млрд рублей, обеспечено возмещение ущерба на сумму 27 млрд рублей.
ТАСС 04:04
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 16 ноября в 05:29
Общество

Порноактрисы устроили эротическую фотосессию в британском музее

Девушки в эротических костюмах бортпроводниц устроили фотосессию в английском музее авиации региона Мидленд.
VSE42.RU вчера в 21:54
Политика

В Кремле еще обсуждают дату «нормандского» саммита по Донбассу

Помощник президента России Юрий Ушаков отказался подтвердить дату девятое декабря в качестве дня проведения «нормандского» саммита в Париже.
Журналистская правда вчера в 09:27
Экономика

Российские инвесторы отказались от вложений в недвижимость в Европе

Российские инвесторы временно отказались от вложений в недвижимость в Европе из-за политических рисков на континенте и роста привлекательности сделок по покупке активов в России.
Forbes 03:04
Энергетика

Нефть «зациклилась» на переговорах США — Китай

На выходных чиновники США и Китая провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждали заключение первой фазы торгового соглашения.
REGNUM 02:13
Политика

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК вчера в 21:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное