Регионом с наибольшими темпами роста зарплат в этом году стала Тыва: в январе–августе средний заработок здесь увеличился на 13%. Также на верхние строчки рейтинга попали Севастополь и Костромская область. Список составили «Известия», опираясь на данные Росстата.

с чего всё началось

Регионом с наибольшими темпами роста зарплат в 2019 году стала Тыва. За первые восемь месяцев года средний заработок здесь увеличился на 13%. Об этом сообщила газета «Известия», опираясь на данные Росстата.

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