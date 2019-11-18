Общество
Телеканал 360°Составлен рейтинг регионов с самыми быстрорастущими зарплатами
Регионом с наибольшими темпами роста зарплат в 2019 году стала Тыва. За первые восемь месяцев года средний заработок здесь увеличился на 13%. Об этом сообщила газета «Известия», опираясь на данные Росстата.
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Регионом с наибольшими темпами роста зарплат в этом году стала Тыва: в январе–августе средний заработок здесь увеличился на 13%. Также на верхние строчки рейтинга попали Севастополь и Костромская область. Список составили «Известия», опираясь на данные Росстата.Известиявчера в 16:01
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