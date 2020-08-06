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Составлен рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами чиновников

Наиболее высокие зарплаты в России получают госслужащие в Москве и Санкт-Петербурге — таковы результаты исследования аналитического центра «Авито Работа». Как передаёт РИА Новости, там чиновникам в среднем платят 50 и 41,5 тыс. рублей соответственно. Замыкает тройку Барнаул (40 тыс. рублей).В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы с самыми высокими зарплатами чиновников

Наиболее высокие зарплаты в РФ получают госслужащие в Москве и Санкт-Петербурге, а самые низкие - в Саратове и Ульяновске, показало исследование аналитического центра "Авито Работа".
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