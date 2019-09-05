с чего всё началось

Финляндия возглавила список самой безопасной для туристов страны в мире. Исследование провел Всемирный экономический форум.

Происшествия Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.

Политика Экс-министр Болгарии осудил позицию МИД о роли СССР во Второй мировой Бывший глава МИД Болгарии Румен Петков назвал безумной позицию Софии о «сомнительном» значении роли Советского Союза в войне против гитлеровской Германии для освобождения Европы от фашизма.

Шоу-бизнес Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".

Армия и оружие До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет Соединенные Штаты намерены уже до конца года провести испытания ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности.

Политика Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела MH17 Международное расследование катастрофы MH17 проходит необъективно — оно отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью «РИА Новости».

Транспорт В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона, сообщили СМИ По данным издания, правительство утвердило правила к электронным извещениям и требования к техническим средствам, необходимые для работы нового сервиса по дистанционному оформлению аварии.

Политика Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.

Происшествия В Воронеже экстренно сел самолет, летевший в Петербург Пассажирский самолет сообщением Воронеж - Пулково благополучно приземлился в аэропорту вылета после обнаружения неисправности в системе электроснабжения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Общество Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели "Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.

Общество ЦБ предупредил о новом способе хищения денег Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.

Происшествия На самую красивую девушку Росгвардии напал автохам На победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, работающую в управлении Росгвардии по Свердловской области, напал автохам.

Футбол Лангле: Неймар? Наконец-то всё закончилось, «Барселона» может спокойно работать Защитник «Барселоны» Клеман Лангле отметил, что каталонский клуб переживал непростой период в связи со слухами о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Неймара.

Происшествия Женщина принесла гранату в приемную ФСБ в центре Москвы Как рассказал собеседник агентства, вечером 4 сентября в приемную ФСБ на ул. Кузнецкий Мост пришла 34-летняя жительница Подмосковья, у которой при себе была граната.

Политика Захарова оценила возможное продление антироссийских санкций ЕС Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала возможное продление санкций Евросоюза в отношении России, передает ТАСС.

Армия и оружие В Эстонии нашли секретную базу спецназа США На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.

Технологии В сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 млн пользователей соцсети Facebook.

Происшествия Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25 Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета.

Энергетика «Роснефть» предлагает Японии участие в 15 перспективных проектах "Роснефть" предлагает японским партнерам участие в 15 перспективных проектах в разведке и добыче нефти и газа, нефтепереработке и нефтехимии, сообщил глава нефтекомпании Игорь Сечин, выступая на круглом столе с представителями японского бизнеса на полях Восточного экономического форума.

Шоу-бизнес Александр Семчев похудел на 100 килограммов Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.

Здоровье Женщина рассказала о тяжелой жизни с грудью 13-го размера За год грудь женщины выросла на пять размеров, что сделало ее жизнь невыносимой. Британка начала сбор денег на операцию по уменьшению груди.

Армия и оружие В Донбассе «Урал» с боевиками ВСУ подорвался на украинских минах Два военнослужащих ВСУ получили ранения при подрыве грузовика "Урал" на украинской мине, установленной в районе Троицкого.

Общество Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.