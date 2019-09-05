Политика
Накануне.RuСоставлен рейтинг самых безопасных стран
Финляндия возглавила список самой безопасной для туристов страны в мире. Исследование провел Всемирный экономический форум.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В среду ВЭФ представил «Доклад о конкурентоспособности с точки зрения путешествий и туризма—2019», в котором аналитики оценили страны мира с точки зрения их привлекательности для туристов.Коммерсантъвчера в 13:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Всемирный экономический форум оценил страны с точки зрения путешествий и туризма
Коммерсантъвчера в 13:44
Автоматически обработано 7106 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
Происшествия
Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Политика
Экс-министр Болгарии осудил позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Бывший глава МИД Болгарии Румен Петков назвал безумной позицию Софии о «сомнительном» значении роли Советского Союза в войне против гитлеровской Германии для освобождения Европы от фашизма.
RT на русском вчера в 13:57
Шоу-бизнес
Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке
Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Армия и оружие
До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет
Соединенные Штаты намерены уже до конца года провести испытания ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности.
Вести.Ru вчера в 19:03
Политика
Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела MH17
Международное расследование катастрофы MH17 проходит необъективно — оно отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью «РИА Новости».
РБК 01:50
Транспорт
В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона, сообщили СМИ
По данным издания, правительство утвердило правила к электронным извещениям и требования к техническим средствам, необходимые для работы нового сервиса по дистанционному оформлению аварии.
РИА Новости 03:01
Политика
Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали
Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
Газета.Ru вчера в 20:02
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Известия вчера в 15:21
Происшествия
В Воронеже экстренно сел самолет, летевший в Петербург
Пассажирский самолет сообщением Воронеж - Пулково благополучно приземлился в аэропорту вылета после обнаружения неисправности в системе электроснабжения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 01:54
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Политика
Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского
РИА Новости вчера в 22:22
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.
РИА Новости вчера в 01:46
Происшествия
На самую красивую девушку Росгвардии напал автохам
На победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, работающую в управлении Росгвардии по Свердловской области, напал автохам.
Lenta.ru вчера в 06:05
Футбол
Лангле: Неймар? Наконец-то всё закончилось, «Барселона» может спокойно работать
Защитник «Барселоны» Клеман Лангле отметил, что каталонский клуб переживал непростой период в связи со слухами о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Неймара.
Чемпионат вчера в 12:57
Происшествия
Женщина принесла гранату в приемную ФСБ в центре Москвы
Как рассказал собеседник агентства, вечером 4 сентября в приемную ФСБ на ул. Кузнецкий Мост пришла 34-летняя жительница Подмосковья, у которой при себе была граната.
Агентство Москва 02:05
Политика
Захарова оценила возможное продление антироссийских санкций ЕС
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала возможное продление санкций Евросоюза в отношении России, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:21
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM вчера в 15:53
Технологии
В сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook
В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 млн пользователей соцсети Facebook.
REGNUM 01:03
Происшествия
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета.
РИА Новости вчера в 05:26
Энергетика
«Роснефть» предлагает Японии участие в 15 перспективных проектах
"Роснефть" предлагает японским партнерам участие в 15 перспективных проектах в разведке и добыче нефти и газа, нефтепереработке и нефтехимии, сообщил глава нефтекомпании Игорь Сечин, выступая на круглом столе с представителями японского бизнеса на полях Восточного экономического форума.
РИА Новости 01:28
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Здоровье
Женщина рассказала о тяжелой жизни с грудью 13-го размера
За год грудь женщины выросла на пять размеров, что сделало ее жизнь невыносимой. Британка начала сбор денег на операцию по уменьшению груди.
РЕН ТВ 00:30
Экономика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
РИА Новости 03 сентября в 07:36
Армия и оружие
В Донбассе «Урал» с боевиками ВСУ подорвался на украинских минах
Два военнослужащих ВСУ получили ранения при подрыве грузовика "Урал" на украинской мине, установленной в районе Троицкого.
ИА Новороссия вчера в 07:24
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Футбол
Ван Гал: в «Барселоне» не используют талант де Йонга
Ранее де Йонг стал обладателем приза имени Йохана Круиффа. Этой наградой отмечают лучших молодых игроков по итогам чемпионата Нидерландов.
Чемпионат вчера в 18:24