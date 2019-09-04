Политика
RT на русскомФинляндия признана самой безопасной страной для туристов
Россия оказалась в данном рейтинге на 98-м месте. Самыми небезопасными для туристов странами признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
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с чего всё началось
В среду ВЭФ представил «Доклад о конкурентоспособности с точки зрения путешествий и туризма—2019», в котором аналитики оценили страны мира с точки зрения их привлекательности для туристов.Коммерсантъвчера в 13:44
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Всемирный экономический форум оценил страны с точки зрения путешествий и туризма
Коммерсантъвчера в 13:44
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Политика
Бедрос Киркоров оправдал советские репрессии в Болгарии
Певец Бедрос Киркоров заявил, что советские репрессии в Болгарии были направлены исключительно на истребление местных фашистов.
Телеканал 360° вчера в 07:53
Политика
В Кремле согласились проверить депутата Метельского на коррупцию
В Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства вице-спикером Мосгордумы, секретарем Московского городского регионального отделения «Единой России» Андреем Метельским, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.
Коммерсантъ вчера в 15:47
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Известия вчера в 17:59
Здоровье
Скворцова заявила о рекордном росте продолжительности жизни россиян
Kazanfirst.ru вчера в 04:11
Общество
Глава ВТБ пока не планирует покупать Aurus из-за цены
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что пока не планирует приобретать новый российский люксовый автомобиль Aurus.
РИА Новости 03:35
Политика
Памфилова допустила закладывание «крючочков» в подписях оппозиционеров
Глава Центризбиркома Элла Памфилова в интервью «Коммерсанту» не исключила специально допущенных нарушений при сборе подписей кандидатов в Мосгордуму от внесистемной оппозиции.
РБК 03:40
Политика
Малайзия планирует приобрести российские МиГ-35
Ранее ГЛАС сообщал о том, что в Кремле рассказали о возможности приобретения Индией российских С-400.
ГЛАС.RU 03:39
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Армия и оружие
Косовские террористы приготовились напасть на солдат НАТО и попали в тюрьму
Суд в Республике Косово признал пятерых мужчин и одну женщину виновными в планировании атак на солдат НАТО и мирных жителей в Косове, Бельгии и Франции.
Lenta.ru 02:56
Экономика
«Почта России» запустит пункты выдачи заказов с опцией возврата в магазины
"Почта России" запустит пункты выдачи заказов с возможностью частичного или полного возврата товаров обратно в магазины, уже в этом году планирует открыть около 3 тысяч таких пунктов, сообщил РИА Новости гендиректор компании Николай Подгузов в кулуарах Восточного экономического форума.
РИА Новости 03:52
Кино
«Джокер» стал лучшим кинокомиксом в истории
«Джокер» Тодда Филлипса назван лучшим кинокомиксом в истории по версии кинокритиков и первых зрителей.
Культуромания вчера в 10:09
Авто
Lada Xray Cross с МКПП получил опции Apple CarPlay и Android Auto
Обновленная мультимедийная система теперь поддерживает Android Auto и Apple Car Play Со второй половины прошлого месяца обновленная мультимедийная система с функцией поддержки Android Auto и Apple Car Play установливается на Lada XRAY Cross в комплектациях Luxe Prestige у Lada XRAY Cross с механической трансмиссией.
32CARS.ru 01:27
Происшествия
Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Авто
Почему поворотник мигает трижды: загадка, о которой вы не задумывались!
Например, на Ладах и других недорогих машинах выбора нет: трехкратная вспышка срабатывает всегда.
За рулем 03:06
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Политика
Протесты в Гонконге закончились поражением власти
Власти Гонконга отозвали законопроект о передаче осужденных Китаю.
FreeNews-Volga вчера в 09:59
Технологии
Создатели ГЛОНАСС разработали систему слежения за людьми без спутников
Российская компания «Спейстим», являющаяся создателем ГЛОНАСС, разработала новую систему слежения за людьми и автомобилями.
Дни24 03:58
Футбол
Бэйл дисквалифицирован на один матч, апелляция «Реала» отклонена
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл пропустит один матч из-за удаления в матче второго тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (2:2). В этой игре он сделал дубль.
Спорт-Экспресс 02:56
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM вчера в 15:17
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold поступил в продажу
The GEEK 02:42
Политика
Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском 03:44
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Экономика
Дерипаска впервые после санкций выступил на международном форуме
Российский бизнесмен Олег Дерипаска, находящийся под американскими санкциями, выступил на площадке Восточного экономического форума, трансляция выступления велась на сайте ВЭФа.
РБК 03:48
Транспорт
Три новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют в Петербурге
В Петербурге утром 5 сентября состоится долгожданное открытие новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».
REGNUM 00:37
Гаджеты
Samsung представила шкаф, который сам очищает одежду
В рамках выставки IFA 2019 компания Samsung показала новые устройства для дома — пылесос POWERstick Jet, очиститель воздуха Cube и шкаф по уходу за одеждой AirDresser.
Ferra 04:02