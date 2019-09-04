с чего всё началось

Россия оказалась в данном рейтинге на 98-м месте. Самыми небезопасными для туристов странами признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.

Финляндия признана самой безопасной страной для туристов

Политика Бедрос Киркоров оправдал советские репрессии в Болгарии Певец Бедрос Киркоров заявил, что советские репрессии в Болгарии были направлены исключительно на истребление местных фашистов.

Политика В Кремле согласились проверить депутата Метельского на коррупцию В Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства вице-спикером Мосгордумы, секретарем Московского городского регионального отделения «Единой России» Андреем Метельским, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

Политика Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17 Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.

Общество Глава ВТБ пока не планирует покупать Aurus из-за цены Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что пока не планирует приобретать новый российский люксовый автомобиль Aurus.

Политика Памфилова допустила закладывание «крючочков» в подписях оппозиционеров Глава Центризбиркома Элла Памфилова в интервью «Коммерсанту» не исключила специально допущенных нарушений при сборе подписей кандидатов в Мосгордуму от внесистемной оппозиции.

Политика Малайзия планирует приобрести российские МиГ-35 Ранее ГЛАС сообщал о том, что в Кремле рассказали о возможности приобретения Индией российских С-400.

Политика Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.

Армия и оружие Косовские террористы приготовились напасть на солдат НАТО и попали в тюрьму Суд в Республике Косово признал пятерых мужчин и одну женщину виновными в планировании атак на солдат НАТО и мирных жителей в Косове, Бельгии и Франции.

Экономика «Почта России» запустит пункты выдачи заказов с опцией возврата в магазины "Почта России" запустит пункты выдачи заказов с возможностью частичного или полного возврата товаров обратно в магазины, уже в этом году планирует открыть около 3 тысяч таких пунктов, сообщил РИА Новости гендиректор компании Николай Подгузов в кулуарах Восточного экономического форума.

Кино «Джокер» стал лучшим кинокомиксом в истории «Джокер» Тодда Филлипса назван лучшим кинокомиксом в истории по версии кинокритиков и первых зрителей.

Авто Lada Xray Cross с МКПП получил опции Apple CarPlay и Android Auto Обновленная мультимедийная система теперь поддерживает Android Auto и Apple Car Play Со второй половины прошлого месяца обновленная мультимедийная система с функцией поддержки Android Auto и Apple Car Play установливается на Lada XRAY Cross в комплектациях Luxe Prestige у Lada XRAY Cross с механической трансмиссией.

Происшествия Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.

Общество Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели "Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.

Политика Протесты в Гонконге закончились поражением власти Власти Гонконга отозвали законопроект о передаче осужденных Китаю.

Технологии Создатели ГЛОНАСС разработали систему слежения за людьми без спутников Российская компания «Спейстим», являющаяся создателем ГЛОНАСС, разработала новую систему слежения за людьми и автомобилями.

Футбол Бэйл дисквалифицирован на один матч, апелляция «Реала» отклонена Нападающий «Реала» Гарет Бэйл пропустит один матч из-за удаления в матче второго тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (2:2). В этой игре он сделал дубль.

Политика Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.

Политика Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.

Происшествия Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.

Экономика Дерипаска впервые после санкций выступил на международном форуме Российский бизнесмен Олег Дерипаска, находящийся под американскими санкциями, выступил на площадке Восточного экономического форума, трансляция выступления велась на сайте ВЭФа.

Транспорт Три новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют в Петербурге В Петербурге утром 5 сентября состоится долгожданное открытие новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».