Общество
РЕН ТВСоставлен рейтинг самых безопасных в мире авиакомпаний
Портал Airline Ratings составил рейтинг самых безопасных авиакомпаний в мире. На первом месте оказалась австралийская компания Qantas.
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Политика
Большая часть вертолётов ВС Германии оказалась не готова к полётам
Армия и оружие
Иран пообещал отомстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани
Приближенный аятоллы Хаменеи, бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пообещал, что Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Эль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
Экономика
Экономика-2020: Учитесь выговаривать слово «девальвация»
Столкнуться придется вплотную с девальвацией (обесцениванием) рубля, дальнейшим падением реальных доходов населения, ростом инфляции, увеличением бедности.
Космос
Астрономы назвали день, когда Солнце максимально приблизится к Земле
Астрономы сообщили, что 5 января текущего года Солнце максимально приблизится к Земле.
Хоккей
НХЛ. Кучеров принес «Тампе» победу над «Монреалем»
Игры
В Epic Games Store продолжат раздавать бесплатные игры
Общество
Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Футбол
Нани: «В Новый год игроки „МЮ“ могли прийти на тренировку нетрезвыми, Фергюсон знал, как себя вести»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани рассказал, что экс-главный тренер команды Алекс Фергюсон мог разрешить футболистам прийти в особенные дни на тренировку в нетрезвом состоянии.
Хоккей
Россия сразится со Швейцарией в четвертьфинале МЧМ по хоккею
Сюрприз на старте плей-офф В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с Швейцарией.
Происшествия
Пропавшую в Москве в Новый год девочку нашли живой
Политика
Британский журнал признал Крым российским
Посольство Украины в Лондоне возмутилось тем, что один из самых продаваемых lifestyle-журналов Британии Good Housekeeping в заметке назвал Крым российским полуостровом.
Происшествия
Актриса из «Первого мстителя» обвиняется в убийстве матери
Авто
Названы способы ускорить прогрев машины зимой
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Происшествия
Арестован второй подозреваемый в убийстве у ресторана в Сухуме
Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 2019 года в Сухуме люди в масках открыли стрельбу возле входа в ресторан "Сан-Ремо", в результате погибли два человека, еще четверо получили ранения.
Транспорт
Выезд из Холмского морского порта заблокирован
Армия и оружие
США пообещали при необходимости разгромить российский флот в Арктике
Как сообщил Эндрю Льюис, в случае столкновения с российским арктическим флотом американские суда смогут быстро разбить его.
Кино
Кинопоиск опубликовал десятку лучших фильмов десятилетия
Армия и оружие
NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире
Происшествия
В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК России по региону.
Энергетика
Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту
Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
Общество
Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей
Общество
Прямой эфир «пьяной» белорусской журналистки объяснили
Происшествия
Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Армия и оружие
КНДР пообещала дать мгновенный и мощный ответный удар в случае угрозы
КНДР ответит немедленным и мощным ударом в случае возникновения угрозы достоинству и жизнедеятельности страны, сообщается в центральной газете Северной Кореи Rodong Sinmun.
Армия и оружие
Боевые пуски ракет С-400 пройдут в августе под Астраханью
«Расчёты С-400, дислоцированные в регионах Поволжья, в августе 2020 года проведут учение с боевыми пусками ракет на полигоне Ашулук», — цитирует ТАСС пресс-службу Центрального военного округа.
Авто
Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis
Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Экономика
Пенсии в России повысили на 6,6%
Индексация может затронуть 32 млн человек. Некоторым проиндексированная пенсия должна была прийти еще до 1 января 2020 года.
Авто
Пикап Ford Ranger Raptor может получить двигатель V8
Представитель американского автопрома компания Ford планирует оснастить мотором V8 полноразмерный пикап F-150.