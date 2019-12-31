Общество
РЕН ТВСоставлен рейтинг самых безопасных в мире авиакомпаний
Портал Airline Ratings составил рейтинг самых безопасных авиакомпаний в мире. На первом месте оказалась австралийская компания Qantas.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:01, Ашберн
Армия и оружие
Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани
Российский МИД прокомментировал гибель иранского генерала Касема Сулеймани при американском ракетном ударе по аэропорту столицы Ирака.
Энергетика
В Белоруссии заявили о приостановке поставок нефти из России
Представитель концерна «Белнефтехим» заявил, что поставки нефти из России на белорусские НПЗ приостановлены.
Происшествия
Хлопок газа в многоэтажке в Твери попал на видео
Хлопок бытового газа произошел утром в многоквартирном доме № 19 на бульваре Гусева.
Политика
В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Происшествия
Появилось видео падения горящего мужчины с крыши здания в Петербурге
Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения горящего мужчины с крыши трехэтажного расселенного дома в Санкт-Петербурге.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Общество
«Аэрофлот» назвали самой пунктуальной авиакомпанией в мире в 2019 году
Ранее эксперты AirlineRatings назвали самого безопасного авиаперевозчика в 2020 году. Им стала австралийская компания Qantas.
Кино
Netflix назвал самые популярные фильмы года
Второе место по популярности занял фильм "Очень странные дела".
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Армия и оружие
Конгресс США не уведомили о нанесении удара по Сулеймани
Конгресс США не был уведомлен заранее о нанесении ракетного удара, в результате которого был убит глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани, заявил глава комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк).
Хоккей
Стали известны полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею
В полуфинале Молодежного чемпионата мира российская сборная сразится со шведской, а Финляндия сыграет против Канады.
Армия и оружие
NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире
Происшествия
На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину
В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
Футбол
«Милан» презентовал Златана Ибрагимовича
Итальянский «Милан» в четверг провел официальную презентацию шведского нападающего Златана Ибрагимовича.
Политика
США ввели санкции против военного министра Кубы
Госдепартамент США ввел санкции против главы военного министерства Кубы Леопольдо Синтры Фриаса.
Финансы
Что готовят доллар и евро: курс валют на начало 2020 года
Сюрпризы доллара и евро: чего ждать от курса валют в 2020-м >>> Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе 2 января окажется румынский лей, который установился на уровне 4,0389 в пересчете на нацвалюту.
Футбол
«Ливерпуль» не проигрывает в премьер-лиге ровно год
Общество
Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Спорт
В FIS опасаются инцидентов на финальном этапе «Тур де Ски»
Рейс-директор FIS Пьер Миньерей отреагировал на точку зрения о том, что финальный масс-старт в гору Альпе де Чермис в рамках «Тур де Ски» может быть очень опасным для лыжников.
Происшествия
Спасатели достали мужчину из Москвы-реки в районе Кремля
Авто
Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis
Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Политика
Британский журнал признал Крым российским
Посольство Украины в Лондоне возмутилось тем, что один из самых продаваемых lifestyle-журналов Британии Good Housekeeping в заметке назвал Крым российским полуостровом.
Финансы
Рубль дорожает относительно доллара и евро
Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
Экономика
ЦБ начал брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Банк России с 1 января начал взимать плату с банков за использование Системы быстрых платежей (СБП).