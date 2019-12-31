Портал Airline Ratings составил рейтинг самых безопасных авиакомпаний в мире. На первом месте оказалась австралийская компания Qantas.

Игры S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4 На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.

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Футбол «Милан» презентовал Златана Ибрагимовича Итальянский «Милан» в четверг провел официальную презентацию шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

Финансы Что готовят доллар и евро: курс валют на начало 2020 года Сюрпризы доллара и евро: чего ждать от курса валют в 2020-м >>> Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе 2 января окажется румынский лей, который установился на уровне 4,0389 в пересчете на нацвалюту.

Спорт В FIS опасаются инцидентов на финальном этапе «Тур де Ски» Рейс-директор FIS Пьер Миньерей отреагировал на точку зрения о том, что финальный масс-старт в гору Альпе де Чермис в рамках «Тур де Ски» может быть очень опасным для лыжников.

Политика Британский журнал признал Крым российским Посольство Украины в Лондоне возмутилось тем, что один из самых продаваемых lifestyle-журналов Британии Good Housekeeping в заметке назвал Крым российским полуостровом.