Общество
РИА НовостиСоставлен рейтинг самых мужественных городов России и СНГ
Рейтинг самых мужественных городов России, составленный по итогам интернет-опроса, возглавила Москва, сообщает ТурСтат. Портал провел исследование, узнав мнение более пяти тысяч пользователей на тему: в каком городе России и СНГ "самые мужественные мужчины".
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Наука
«Магический» двухслойный графен оказался странным металлом
В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.
Футбол
«Шахтер» Донецк — «Десна»: старт чемпиона
Предлагаем наш вариант прогноза на поединок чемпионата Украины, в котором 23 февраля донецкий «Шахтер» принимает черниговскую «Десну».
Политика
На Украине из-за ситуации с эвакуированными из КНР уволился губернатор
Владимир Зеленский принял отставку губернатора Тернопольской области Игоря Сопеля, сообщает пресс-служба украинского президента.
Технологии
ФБР дало советы по созданию безопасного пароля
Федеральное бюро расследований (ФБР) дало советы по созданию безопасного пароля. Специалисты считают, что лучше использовать длинные фразы.
Общество
В США астронавт-любитель погиб во время испытаний самодельной ракеты
Ракета на паровом двигателе рухнула на землю вскоре после запуска. Хьюз был известен своей уверенностью в том, что Земля плоская.
Биатлон
Логинов отказался от участия в масс-старте на ЧМ по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
Политика
В Кремле сообщили о ходе согласования саммита по Сирии
Даты проведения саммита по Сирии с участием России, Турции, Германии и Франции находятся на стадии согласования.
Здоровье
Эвакуированной из Китая на Украину иностранке стало плохо
Одна из эвакуированных из Китая на Украину женщин почувствовала себя плохо, в карантинный санаторий пришлось вызвать скорую помощь.
Политика
ВСУ обстреляли Горловку, повреждены дома и хозпостройки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли подконтрольную Донецкой Народной Республике (ДНР) Горловку, в результате повреждения получили несколько домов, хозяйственных построек.
Политика
Помощник Трампа ответил на заявления о вмешательстве России в выборы
Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен прокомментировал слухи о якобы попытках России вмешаться в выборы для переизбрания Дональда Трампа.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Общество
Украинцев предупредили о снижении размера пенсий
Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Путешествия
Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах
Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Политика
Участники протестов в Полтавской области обратились к Зеленскому
Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых Владимир Зеленский назвал "вирусологами в спортивных костюмах", записали видеообращение, адресованное президенту Украины.
Музыка
Назван предполагаемый победитель «Евровидения-2020»
Музыкальные обозреватели издания "Ура.ру" предположили, кто может стать представителем РФ на конкурсе, а также назвали предполагаемого победителя.
Кино
Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале
Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
Политика
Около ста человек пришли к офису Зеленского, требуя отставки Авакова
Акция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова проходит у офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание "Громадское".
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
Происшествия
В аварии со снегоходом на Камчатке погибла журналистка
Главный редактор информационного портала «Камчатка-Информ» Мария Нетребенко погибла в аварии со снегоходом на Камчатке.
Армия и оружие
Эрдоган рассказал о гибели турецких военных в Ливии
Несколько военнослужащих Турции погибли на территории Ливии.
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Кино
Появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar «Вперед»
В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что В Сети появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar "Вперед".
Здоровье
Названы провоцирующие артрит и рак продукты
Ученые провели исследование и назвали шесть продуктов, которые могут провоцировать артрит и рак.
Политика
Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Игры
Представители 4A Games рассказали о Nintendo, PS5 и Xbox Series X
Разработчики игры из компании 4A Games рассказали журналистам о том, что, по их мнению, не хватает современным игровым приставках и чего ожидать от новых приставок Sony и Microsoft.
Экономика
Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд
Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
Армия и оружие
Германия и Франция создадут истребитель шестого поколения
Оборонные ведомства Франции и Германии собираются подписать контракт на создание истребителя шестого поколения.
Футбол