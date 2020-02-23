Общество
РИА НовостиСоставлен рейтинг самых мужественных городов России и СНГ
Рейтинг самых мужественных городов России, составленный по итогам интернет-опроса, возглавила Москва, сообщает ТурСтат. Портал провел исследование, узнав мнение более пяти тысяч пользователей на тему: в каком городе России и СНГ "самые мужественные мужчины".
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Политика
Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому
Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал нападки юриста Кати Гордон на Валерию
Известный продюсер Иосиф Пригожин стал на защиту своей супруги, певицы Валерии, которую жестко раскритиковала юрист, глава адвокатской фирмы, певица Екатерина Гордон из-за желания артистки пойти в политику и создать свою партию «Сильные женщины» в Госдуме.
Политика
Сандерс выигрывает демократические праймериз в Неваде
Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичное голосование в Неваде за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии.
Экономика
В РЖД число незадействованных поездов достигло максимума
В 2014-2018 годах количество брошенных поездов на сети ОАО РЖД не превышало 666 в сутки, а в 2019-м оно достигло 1246, сообщает «Коммерсантъ».
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Общество
В Пекине всего за шесть дней была построена фабрика лицевых масок
В Пекине всего за шесть дней завершилось строительство новой фабрики по производству лицевых масок на фоне возросшего спроса на средства защиты против коронавируса, сообщает 22 февраля агентство Синьхуа.
Экономика
Минстрой объяснил рост цен на новостройки в России
Рост цен на новостройки в России связан с обелением отрасли.
Биатлон
Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира по биатлону
Политика
Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции
Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
Музыка
Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»
Происшествия
На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка
Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
Политика
В МИД отметили эффективность механизмов «деконфликтинга» с США в Сирии
Механизмы «деконфликтинга» между Россией и Соединённым Штатами в Сирии работают эффективно, у сторон присутствует понимание по координации действий, заявил в эфире Первого канала замглавы российского МИД Александр Грушко.
Армия и оружие
Турция доставила ПНС Ливии новые виды вооружения
Ссылаясь на источники из Мисураты, СМИ Ливии рассказывают о появлении на территории страны десантного корабля, прибывшего для содействия так называемому Правительству национального согласия Ливии.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Политика
Макрон рассказал о главных спорах в торговой сделке ЕС и Британии
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Великобритания может использовать вопрос об условиях рыбной ловли в Ла-Манше как инструмент давления на европейских партнеров на переговорах о торговом соглашении до конца года.
Общество
В Архангельске синоптики обещают усиление ветра
В праздничный день 23 февраля синоптики обещают усиление ветра.
Музыка
Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение певца из Белоруссии
Юрий Лоза, певец и композитор, оценил идею Игоря Крутого отправить на «Евровидение» от России гражданина Белоруссии Тимофея Морозова, который выступает под псевдонимом Тима Белорусских.
Гаджеты
Redmi может разочаровать фанатов Redmi K30 Pro 5G
Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) уже начал готовить общественность к гряжущему анонсу нового флагманского смартфона Redmi K30 Pro 5G.
Общество
Сторонник теории плоской Земли погиб на самодельной ракете в США
Инженер-любитель из США Майк Хьюс по прозвищу Безумный Майк погиб во время полета на самодельной ракете.
Происшествия
Замглавы Надымского района подозревается в растрате 29 млн рублей
Следственный комитет России возбудил дело в отношении заместителя главы Надымского района ЯНАО и руководителя организации «Экспертгрупп».
Армия и оружие
В ГД назвали цели учений США по отражению ядерного удара России
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал две цели учений США по отражению российского ядерного удара по Европе.
Гаджеты
Начались предзаказы на новые смартфоны Samsung Galaxy S20
Объявлен старт предзаказов на новую серию премиальных смартфонов Galaxy S20. В продажу новинки от компании Sumsung поступят 13 марта.
Шоу-бизнес
Лещенко объяснил, когда уместен мат
Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что считает мат уместным, если он употребляется по делу.
Биатлон
Полиция приехала к Логинову ночью для подписания протокола
22 февраля в 6 часов утра по местному времени за несколько часов до эстафетной гонки чемпионата мира в Антхольце (Италия) прошли обыски в гостиничных номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича.
Единоборства
Уайлдер: на сей раз Фьюри не поднимется из нокдауна
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер дал комментарий относительно будущего противостояния с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри.
Культура
Третьяковская галерея отмечает день рождения Малевича
Футбол
«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве
Футбол
Руководство «ПСЖ» раскритиковало игроков за вечеринку после поражения в Дортмунде
Футболисты устроили вечеринку после поражения от дортмундской «Боруссии» (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Футбол