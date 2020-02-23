Общество

РИА НовостиРИА НовостиСоставлен рейтинг самых мужественных городов России и СНГ

Рейтинг самых мужественных городов России, составленный по итогам интернет-опроса, возглавила Москва, сообщает ТурСтат. Портал провел исследование, узнав мнение более пяти тысяч пользователей на тему: в каком городе России и СНГ "самые мужественные мужчины".
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Составлен рейтинг «самых мужественных» городов России и СНГ

Московский Комсомолец02:46

Краснодар вошел в топ-10 самых мужественных городов

Кубань 2421 февраля в 03:06

Составлен рейтинг самых мужественных городов России и СНГ

РИА Новости02:13

Названы самые мужественные города России и СНГ

REGNUM21 февраля в 07:13

Петербург попал в десятку самых мужественных городов России

Neva.Today21 февраля в 02:58

Петербург вошел в десятку самых мужественных городов России и СНГ

Piter.tv21 февраля в 03:50

Москву признали «самым мужественным» городом России и СНГ

News.ru02:33
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Политика

Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому

Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.
Коммерсантъ 03:29
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал нападки юриста Кати Гордон на Валерию

Известный продюсер Иосиф Пригожин стал на защиту своей супруги, певицы Валерии, которую жестко раскритиковала юрист, глава адвокатской фирмы, певица Екатерина Гордон из-за желания артистки пойти в политику и создать свою партию «Сильные женщины» в Госдуме.
RuNews24.ru вчера в 07:33
Политика

Сандерс выигрывает демократические праймериз в Неваде

Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичное голосование в Неваде за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии.
РИА Новости вчера в 21:26
Экономика

В РЖД число незадействованных поездов достигло максимума

В 2014-2018 годах количество брошенных поездов на сети ОАО РЖД не превышало 666 в сутки, а в 2019-м оно достигло 1246, сообщает «Коммерсантъ».
Новые Известия 21 февраля в 03:14
Кино

Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии

Народные новости 20 февраля в 15:25
Общество

В Пекине всего за шесть дней была построена фабрика лицевых масок

В Пекине всего за шесть дней завершилось строительство новой фабрики по производству лицевых масок на фоне возросшего спроса на средства защиты против коронавируса, сообщает 22 февраля агентство Синьхуа.
Красная весна 00:59
Экономика

Минстрой объяснил рост цен на новостройки в России

Рост цен на новостройки в России связан с обелением отрасли.
РБК 20 февраля в 05:44
Биатлон

Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира по биатлону

Коммерсантъ 03:47
Политика

Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции

Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
РБК 01:05
Музыка

Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»

ТАСС вчера в 15:38
Происшествия

На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка

Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
Газета.Ru вчера в 23:59
Политика

В МИД отметили эффективность механизмов «деконфликтинга» с США в Сирии

Механизмы «деконфликтинга» между Россией и Соединённым Штатами в Сирии работают эффективно, у сторон присутствует понимание по координации действий, заявил в эфире Первого канала замглавы российского МИД Александр Грушко.
RT на русском вчера в 18:23
Армия и оружие

Турция доставила ПНС Ливии новые виды вооружения

Ссылаясь на источники из Мисураты, СМИ Ливии рассказывают о появлении на территории страны десантного корабля, прибывшего для содействия так называемому Правительству национального согласия Ливии.
Pravda.Ru вчера в 12:18
Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Политика

Макрон рассказал о главных спорах в торговой сделке ЕС и Британии

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Великобритания может использовать вопрос об условиях рыбной ловли в Ла-Манше как инструмент давления на европейских партнеров на переговорах о торговом соглашении до конца года.
Московский Комсомолец вчера в 21:31
Общество

В Архангельске синоптики обещают усиление ветра

В праздничный день 23 февраля синоптики обещают усиление ветра.
Двина Сегодня вчера в 12:38
Музыка

Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение певца из Белоруссии

Юрий Лоза, певец и композитор, оценил идею Игоря Крутого отправить на «Евровидение» от России гражданина Белоруссии Тимофея Морозова, который выступает под псевдонимом Тима Белорусских.
ToDay News Ufa 21 февраля в 08:38
Гаджеты

Redmi может разочаровать фанатов Redmi K30 Pro 5G

Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) уже начал готовить общественность к гряжущему анонсу нового флагманского смартфона Redmi K30 Pro 5G.
iXBT.com 21 февраля в 02:34
Общество

Сторонник теории плоской Земли погиб на самодельной ракете в США

Инженер-любитель из США Майк Хьюс по прозвищу Безумный Майк погиб во время полета на самодельной ракете.
Известия 04:05
Происшествия

Замглавы Надымского района подозревается в растрате 29 млн рублей

Следственный комитет России возбудил дело в отношении заместителя главы Надымского района ЯНАО и руководителя организации «Экспертгрупп».
RT на русском вчера в 06:33
Армия и оружие

В ГД назвали цели учений США по отражению ядерного удара России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал две цели учений США по отражению российского ядерного удара по Европе.
Газета.Ru вчера в 20:25
Гаджеты

Начались предзаказы на новые смартфоны Samsung Galaxy S20

Объявлен старт предзаказов на новую серию премиальных смартфонов Galaxy S20. В продажу новинки от компании Sumsung поступят 13 марта.
iReactor 21 февраля в 01:21
Шоу-бизнес

Лещенко объяснил, когда уместен мат

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что считает мат уместным, если он употребляется по делу.
ФАН 04:48
Биатлон

Полиция приехала к Логинову ночью для подписания протокола

22 февраля в 6 часов утра по местному времени за несколько часов до эстафетной гонки чемпионата мира в Антхольце (Италия) прошли обыски в гостиничных номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича.
Чемпионат 04:25
Единоборства

Уайлдер: на сей раз Фьюри не поднимется из нокдауна

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер дал комментарий относительно будущего противостояния с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри.
Газета.Ru вчера в 21:14
Культура

Третьяковская галерея отмечает день рождения Малевича

Аргументы и Факты 00:44
Футбол

«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве

Российская газета вчера в 08:38
Футбол

Руководство «ПСЖ» раскритиковало игроков за вечеринку после поражения в Дортмунде

Футболисты устроили вечеринку после поражения от дортмундской «Боруссии» (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 04:37
Футбол

Дмитрий Тарасов сломал ногу на тренировке

ГЛАС.RU 21 февраля в 05:39
Политика

Силовики при обстреле Горловки попали в несколько домов, заявили в ДНР

РИА Новости 02:28
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