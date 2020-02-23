Общество

РИА НовостиРИА НовостиСоставлен рейтинг самых мужественных городов России и СНГ

Рейтинг самых мужественных городов России, составленный по итогам интернет-опроса, возглавила Москва, сообщает ТурСтат. Портал провел исследование, узнав мнение более пяти тысяч пользователей на тему: в каком городе России и СНГ "самые мужественные мужчины".
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Названы самые мужественные города России и СНГ

REGNUM21 февраля в 07:13

Составлен рейтинг самых мужественных городов России и СНГ

РИА Новости02:13

Составлен рейтинг «самых мужественных» городов России и СНГ

Московский Комсомолец02:46

Москву признали «самым мужественным» городом России и СНГ

News.ru02:33

Петербург вошел в десятку самых мужественных городов России и СНГ

Piter.tv21 февраля в 03:50

Краснодар вошел в топ-10 самых мужественных городов

Кубань 2421 февраля в 03:06

Петербург попал в десятку самых мужественных городов России

Neva.Today21 февраля в 02:58
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