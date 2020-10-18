Составлен рейтинг самых закредитованных регионов России
Самые низкие показатели были отмечены в южных регионах страны. Так, в Ингушетии отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 10,3 процента.В источнике
С чего всё началось
Названы регионы с наибольшей закредитованностью населения
Объем задолженности по кредитам населения России за последний год вырос на 13%, при этом жители южных регионов, Крайнего Севера и Москвы характеризуются наименьшей закредитованностью, а для населения Калмыкии этот показатель в восемь раз выше, чем в Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новости17:09
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