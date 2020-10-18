Объем задолженности по кредитам населения России за последний год вырос на 13%, при этом жители южных регионов, Крайнего Севера и Москвы характеризуются наименьшей закредитованностью, а для населения Калмыкии этот показатель в восемь раз выше, чем в Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.

РИА Новости 17:09