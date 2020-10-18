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Lenta.ru
Lenta.ru

Составлен рейтинг самых закредитованных регионов России

Самые низкие показатели были отмечены в южных регионах страны. Так, в Ингушетии отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 10,3 процента.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы с наибольшей закредитованностью населения

Объем задолженности по кредитам населения России за последний год вырос на 13%, при этом жители южных регионов, Крайнего Севера и Москвы характеризуются наименьшей закредитованностью, а для населения Калмыкии этот показатель в восемь раз выше, чем в Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новости17:09
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Рейтинг самых закредитованных регионов составили в России

РЕН ТВ18:37
Телеканал 360°

Составлен рейтинг самых закредитованных регионов России

Телеканал 360°18:32
Lenta.ru

Составлен рейтинг самых закредитованных регионов России

Lenta.ru17:44
Комсомольская правда

Аналитики назвали регионы России с самыми большими долгами

Комсомольская правда18:08
URA.Ru

Названы регионы России с самым закредитованным населением

URA.Ru17:45
Московский Комсомолец

Россияне должны банкам 19,1 трлн рублей

Московский Комсомолец18:20
РИА Новости

Названы регионы с наибольшей закредитованностью населения

РИА Новости17:09

Бывший украинский посол призвал вернуть Крым через Белоруссию

Бывший посол Украины в Минске, бывший представитель Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный призвал вернуть Крым через влияние в Белоруссии.
Бывший украинский посол призвал вернуть Крым через Белоруссию
Lenta.ru21:54

Хакеры из КНДР внезапно атаковали оборонные предприятия России

Северокорейская хакерская группировка Kimsuky провела несколько атак на российский оборонно-промышленный комплекс с целью получения военных и технологических секретов России, сообщила компания в сфере кибербезопасности Group-IB.
News.ru18:52

Рада призвала Зеленского ответить на слова генерала ВСУ о наступлении в Донбассе

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин призвал президента Украины Владимира Зеленского отреагировать на заявление генерала ВСУ, замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергея Кривоноса о готовности украинской армии наступать в Донбассе, чтобы "отвоевывать оккупированные территории".
Газета.Ruвчера в 14:50

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Srnskвчера в 09:23

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Двадцатый фестиваль "Международная неделя консерваторий" при участии музыкальных вузов шести европейских стран пройдет в Санкт-Петербурге с 24 октября по 2 ноября в двух форматах - офлайн и онлайн.
ТАСС16 октября в 08:54