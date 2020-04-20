Москва возглавила составленный Райффайзенбанком рейтинг российских городов, жители которых наиболее строго соблюдают введенный из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

с чего всё началось

Эксперты Райффайзенбанка представили перечень городов РФ, жители которых соблюдают введенный на фоне распространения новой коронавирусной инфекции режим самоизоляции. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

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