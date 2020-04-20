Коронавирус
Журналистская правдаСоставлен рейтинг соблюдающих самоизоляцию городов России
Эксперты Райффайзенбанка представили перечень городов РФ, жители которых соблюдают введенный на фоне распространения новой коронавирусной инфекции режим самоизоляции. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
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с чего всё началось
Москва возглавила составленный Райффайзенбанком рейтинг российских городов, жители которых наиболее строго соблюдают введенный из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.РБК01:05
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В Ялте полицейские накрыли сеть «массажных» интим-салонов
Полиция Крыма пресекла деятельность подпольной сети интим-салонов, действовавших под вывеской массажных заведений.
Российская газета 06:06
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Происшествия
Ещё 24 случая заражения коронавирусом выявлено в Воронежской области
В Воронежской области за минувшие сутки зарегистрировано 24 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19.
МОЁ! Оnline Воронеж 03:51
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
Общество
В Ростовской области выявили 60 новых случаев коронавируса
Новые случаи заражения коронавирусом обнаружили в 17 муниципалитетах Ростовской области.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 03:55
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Высота CPU-кулера Thermalright AXP-100 C65 составляет 65 мм
Новинка относится к низкопрофильным решениям: общая высота составляет около 65 мм.
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Экономика
Спикер ГД о саратовских обманутых дольщиках: «До конца доведем взятое на себя»
Спикер ГД Вячеслав Володин прокомментировал, как будет развиваться ситуация с решением проблем обманутых дольщиков в регионе.
Взгляд-инфо 05:11
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Политика
Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:10
Политика
Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 15 апреля в Московском регионе действуют пропуска для поездок на транспорте.
Известия 05:35
Наука
Назван период, когда заболевший коронавирусом наиболее опасен
По словам ученых, заболевший наиболее заразен в первые 2-3 дня до появления симптомов, а контагиозность достигает максимального значения за 0,7 дня до того момента, когда заболевание начинает проявляться.
Live24 05:59
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
Глава ВТБ назвал несвоевременной отмену НДФЛ для бедных
Отвечая на вопрос о мерах поддержки граждан, Костин отметил, что отмена НДФЛ для бедных — простая мера поддержки, «но сейчас для нее не время».
РБК 02:00
Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Российская газета 00:26
Здоровье
78 врачей и пациентов в российской больнице заразились коронавирусом
Коронавирус предварительно подтвердился у 78 пациентов и врачей больницы №1 в Екатеринбурге.
Lenta.ru 05:49
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Общество
В России выявили более 4 тыс. заражений коронавирусом за сутки
Лидером по количеству новых случаев и общему числу инфицированных остается Москва — за сутки в городе подтвердили наличие инфекции у 2026 человек.
РБК 04:11
Здоровье
Выявлено 49 новых случаев заражения короновирусом в Тверской области
Официально подтверждено 4785 новых случаев заболевания. В Тверской области количество зараженных увеличилось на 49 человек.
Tvtver.ru 18 апреля в 04:26
Политика
Губернатор Псковской области попросил отложить весенний призыв
Псков, 20 апреля 2020, 12:36 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил отложить весенний призыв в регионе из-за пандемии коронавируса.
REGNUM 05:36
Футбол
Стали известны новые даты возобновления Лиги чемпионов и Лиги Европы
По данным Sky Sport, в эти даты в Лиге чемпионов сыграют ответные встречи 1/8 финала, отложенные на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
АБН вчера в 06:25
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
В Чувашской республике нашли 32 новых случая, в Хабаровском крае — 30, в Республике Марий Эл — 29, в Саратовской области — 28, в Ярославской и Тюменской областях по 27.
Журналистская правда 04:46
Экономика
Продажи смартфонов в России рухнули из-за эпидемии COVID-19
За первые две недели апреля продажи смартфонов в России снизились примерно на 40% в натуральном выражении, что связано с режимом самоизоляции и другими ограничениями из-за эпидемии коронавируса, говорит сотрудник другого ритейлера.
Ведомости вчера в 16:41
Общество
Россиян призвали отказаться от поездок в Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал российских туристов воздержаться от поездок на полуостров из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 04:07
Происшествия
В больнице Краснодара пенсионер задушил соседа по палате
Ночью 18 апреля 2020 года пенсионеру померещилось, что он находится дома, а его сосед по палате незаконно пробрался в помещение.
Российская газета 06:02
Общество
Аномально холодная погода ожидается в европейской части России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в европейской части России ожидается аномально холодная погода.
RT на русском вчера в 22:36
Общество
«Аэрофлот» впервые потерял лидерство в России по числу рейсов
В середине апреля «Аэрофлот» впервые в своей истории уступил другой авиакомпании звание перевозчика, выполняющего наибольшее в России число рейсов, сообщает газета «Ведомости».
РБК 05:59
Армия и оружие
Истребитель ВКС России взял на сопровождение в Сирии самолёт ВМС США
RT на русском 05:37
Армия и оружие
США разработают новую МБР в рамках стратегии сдерживания
Новая МБР выйдет к концу 2020 года и, по прогнозам американских экспертов, заменит МБР Minuteman III.
Политика Сегодня 18 апреля в 10:23
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Сразу четыре игры можно бесплатно получить в Steam навсегда
В последнее время огромное число сервисом делают самые интересные предложения для своих пользователей: кто-то предоставляет доступ к онлайн-урокам, которые раньше были платными, а Steam, например, раздает игры.
Ferra 01:08
Общество
В Свердловской области подтверждено восемь новых случаев коронавируса
В Свердловской области официально подтверждено еще восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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