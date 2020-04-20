Коронавирус

Журналистская правдаЖурналистская правдаСоставлен рейтинг соблюдающих самоизоляцию городов России

Эксперты Райффайзенбанка представили перечень городов РФ, жители которых соблюдают введенный на фоне распространения новой коронавирусной инфекции режим самоизоляции. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
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с чего всё началось

Райффайзенбанк составил топ-20 городов по соблюдению самоизоляции

Москва возглавила составленный Райффайзенбанком рейтинг российских городов, жители которых наиболее строго соблюдают введенный из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.
РБК01:05

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Составлен рейтинг городов по соблюдению самоизоляции

Известия03:55

Райффайзенбанк составил топ-20 городов по соблюдению самоизоляции

РБК01:05

Москва и Петербург оказались лучшими по соблюдению самоизоляции

Телеканал 360°03:46

Названы самые соблюдающие самоизоляцию города

Общественное телевидение России03:13

Банк оценил соблюдение ограничительных мер в российских городах

News.ru02:47

Составлен рейтинг городов, соблюдающих самоизоляцию

РИА Новости02:07

Составлен топ-20 городов, лучше всего соблюдающих самоизоляцию в России

Life.ru03:48
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:43, Ашберн
Общество

Коронавирус: Голикова назвала регионы с худшей эпидемической ситуацией

Москва, 20 апреля 2020, 14:38 — REGNUM Среднероссийский показатель заболеваемости по коронавирусной инфекции в России составляет 32,1 случая на 100 тыс. жителей.
REGNUM 07:38
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Армия и оружие

Военные сообщили о подлете самолета США к объектам России в Сирии

РБК 06:28
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Происшествия

Спускавшаяся с четвертого этажа по простыням омичка уронила ребенка

VSE42.RU 01:11
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Происшествия

Задержан мужчина, расстрелявший людей в Канаде

В Канаде полицейские задержали стрелка, открывшего огонь по людям в городе Портапик.
Вести.Ru вчера в 12:10
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Здоровье

В Саратове озвучили стоимость лечения больного с коронавирусом

Озвучил чиновник и стоимость лечения одного пациента - 150 тысяч рублей.
Регион 64 05:53
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Энергетика

Цена на нефть WTI опустилась ниже $14 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent упала на 36,6%, до $13,37 за баррель по состоянию на 13:47 мск.
РБК 06:50
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Общество

Российские регионы предупредили о росте числа заражений коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в ближайшие две-три недели темпы заражения коронавирусом в регионах страны могут существенно вырасти.
Lenta.ru 07:27
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Армия и оружие

США показали видео перехвата американского самолета истребителем Су-35

Во флоте отметили, что в воскресенье российский Су-35 дважды перехватил P-8A Poseidon в течение 100 мин. Американские военные признали первый перехват профессиональным и безопасным, а второй наоборот, так как Су-35 летел на высокой скорости на расстоянии около 7,6 метра от самолета ВМС США.
РБК вчера в 22:31
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Общество

Пушков раскритиковал чиновницу из Краснодара за нападки на врачей

Российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в твиттере возмутился из-за сообщений о том, что замминистра здравоохранения Краснодарского края отчитала врачей за то, что они не могут сшить бахилы.
РИА Новости 04:51
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Происшествия

На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом

Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 05:24
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Происшествия

В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Общество

Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции

Коммерсантъ 07:13
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Происшествия

В Красноярске возник крупный пожар в надворных постройках

ГЛАС.RU 06:51
Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной рассказал о продолжении лечения артистки

Певица Надежда Бабкина продолжает лечение в больнице, передает РИА "Новости" со ссылкой на исполнительного директора ее театра "Русская песня" Антона Собянина.
Газета.Ru 05:06
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк постепенно идет на поправку

Стало известно, что здоровье Заворотнюк значительно улучшилось за последний месяц.
Народные новости вчера в 06:02
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Общество

«Аэрофлот» впервые перестал быть лидером России по количеству рейсов

«Аэрофлот» объявил о масштабном сокращении количества рейсов по России в апрельском расписании: с 4 по 10 апреля суммарное количество полетов по всем 56 внутренним направлениям сократилось почти втрое — с докризисных 3000 рейсов в одну сторону до 1050 или 150 в сутки.
Ведомости 04:43
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Экономика

Бюджет России к июню получит 1,05 трлн рублей от продажи Сбербанка

Бюджет России до 1 июня получит около 1,05 трлн рублей от продажи контрольного пакета Сбербанка правительству, остальные средства будут перечислены в 2023 году, следует из опубликованного распоряжения кабмина.
ТАСС 06:25
Общество

Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»

Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
News.ru 18 апреля в 08:22
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Здоровье

Власти сообщили о коронавирусе у 78 человек в больнице Екатеринбурга

РБК 06:11
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Происшествия

В Прикамье подтверждено 17 новых случаев заражения коронавирусом

Пермь, 20 апреля 2020, 11:18 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 20 апреля, лабораторно подтверждено 17 новых случаев заражения коронавируса, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 04:18
8
Армия и оружие

Ультиматум российским военным поставили турецкие террористы

Турецкие террористы обратились к российским военным при помощи листовок, на которых попросили «уйти по-хорошему».
ИнфоСМИ 06:42
9
Общество

Голикова назвала средний возраст заразившихся коронавирусом в России

Средний возраст заразившихся коронавирусной инфекцией в России составляет для женщин 47,9 года, для мужчин - 44,7 года.
Chelny-biz.ru 07:33
Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
1K
Происшествия

Власти Москвы назвали причину смерти женщины у подъезда

РИА Новости 05:58
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Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
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Авто

Петербургский завод Hyundai продолжает работать в одну смену

Завод Hyundai в Петербурге продолжит работать в одну смену еще до 24 апреля.
32CARS.ru 07:35
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Происшествия

Дело о катастрофе SSJ-100 в Шереметьеве направлено в суд

RT на русском 07:21
Политика

Путин назвал требующие особого внимания две группы населения

Российский лидер Владимир Путин считает, что особого внимания в условиях борьбы с коронавирусом требуют беременные женщины и дети, в том числе новорожденные.
Взгляд.ру 07:33
Общество

Росгвардия получит миллиард рублей на аппараты ИВЛ

Правительство России выделило Росгвардии почти 1,3 миллиарда рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и других медицинских приборов для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 07:11
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