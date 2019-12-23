Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСоставлен рейтинг закредитованности регионов России

Самым закредитованным регионом России оказалась Калмыкия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Расчет уровня закредитованности в субъектах федерации производился на основе информации Банка России и Росстата.
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с чего всё началось

Названы самые закредитованные российские регионы

В среднем — 227 тысяч рублей на россиянина Если в 2017 и 2018 годах в основном росло залоговое кредитование (ипотека и автокредиты), то теперь резко ускорился беззалоговый сегмент.
РИА Новостивчера в 16:21

Подробнее о событии

Названы регионы России с наименьшей долговой нагрузкой

РЕН ТВвчера в 21:50

Названы регионы России с самым закредитованным населением

Коммерсантъвчера в 22:15

Названы наиболее закредитованные российские регионы

RT на русскомвчера в 21:10

Составлен рейтинг закредитованности регионов России

РИА Новостивчера в 23:43

Эксперты назвали самые закредитованные регионы России

Известиявчера в 19:58

Эксперты назвали наиболее закредитованные российские регионы

РБКвчера в 19:52

Названы самые закредитованные регионы России

Lenta.ruвчера в 17:57
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Политика

Медведев: «Северный поток-2» будет достроен

"Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции США, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета 12:04
Политика

Украина запротестовала из-за визита Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины запротестовало в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым и открытием движения по железнодорожной части моста через Керченский пролив.
Lenta.ru 12:49
Происшествия

Прокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля

РИА Новости 11:34
Армия и оружие

В посольстве РФ опровергли слова Джонсона о сопровождении 56 российских самолетов

Посольство России в Великобритании опровергло утверждения премьер-министра Британии Бориса Джонсона о том, что с мая по сентябрь британские истребители 21 раз поднимались в небо над Эстонией для сопровождения 56 российских самолетов.
Газета.Ru 13:01
Политика

Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину

Россия получила очень гуманный тариф на транзит газа через Украину, заявил журналистам премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета 11:55
Происшествия

Детей, которых хотела выкинуть в окно их мать, забрал отец

Отец забрал годовалую дочку, которую мать чуть не выбросила из окна, и её 12-летнего брата. Детей спасли из квартиры на Караваевской улице.
МР7.ру 11:43
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
Политика

Глава Чечни прокомментировал убийство в Берлине Зелимхана Хангошвили

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе пресс-конференции прокомментировал убийство в Берлине Зелимхана Хангошвили.
ИА Грозный-Информ 11:45
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru 10:21
Политика

Белоруссия заявила о скором согласовании вопросов по интеграции с РФ

Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что в течение трех дней могут быть согласованы все части пакета интеграционных соглашений России и Белоруссии, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:18
Происшествия

СК завел третье дело на пустившую за руль шестилетнего сына женщину

В Татарстане следователи возбудили еще одно уголовное дело против жительницы Набережных Челнов, пустившей за руль автомобиля своего шестилетнего сына.
РБК 11:36
Энергетика

В ЕС сообщили о значительном росте российских поставок СПГ

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС вырос на 75% в третьем квартале в годовом выражении, говорится в отчете Еврокомиссии.
Взгляд.ру 11:50
Кино

Блогер BadComedian встретился с режиссером Сариком Адреасяном

Телеканал 360° 13:20
Экономика

ЦБ ожидает замедления роста ВВП к концу 2019 года

По итогам 2019 года темп прироста ВВП ожидается на уровне 0,8–1,3%. Также ЦБ констатирует замедление роста розничного кредитования.
Коммерсантъ 13:06
Шоу-бизнес

Пригожин резко ответил Наргиз на слова о России

Певица заявила, что не чувствует себя в безопасности в РФ. Пригожин резко ответил на высказывание Наргиз.
ФАН 08:08
Общество

Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»

«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
РБК 10:52
Политика

Греция приостановила выдачу россиянина Винника

Высший административный суд Греции приостановил исполнение решения министерства юстиции страны об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию, США и Россию.
Известия 13:25
Армия и оружие

На российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии совершено нападение

ГЛАС.RU 10:57
Политика

Украина и Донбасс договорились обменять пленных до конца года

Lenta.ru 10:20
Общество

Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с «минированием» школ

Замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев призвал родителей столичных школьников и воспитанников детских садов не паниковать в связи с регулярными угрозами о минировании и эвакуациями.
Интерфакс 00:24
Футбол

РФС сократил на три месяца условное отстранение Гинера

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) частично удовлетворил жалобу президента ЦСКА Евгения Гинера и сократил срок его условного запрета на футбольную деятельность на три месяца, сообщается на официальном сайте РФС.
РИА Новости 11:40
Футбол

Артем Дзюба признан лучшим футболистом года

Вести.Ru 11:25
Общество

Около трети россиян назвали 2019 год труднее предыдущих

Уходящий 2019 год был труднее для России, чем предыдущий, считают 37% граждан, следует из опроса Левада-центра.
РБК 12:57
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Общество

Абсолютное большинство репатриантов в Израиль оказались не евреями

С 2012 года по конец 2019 года в Израиль прибыло 180 тыс. репатриантов, из которых лишь 14% признали евреями, пишут СМИ со ссылкой на отчет МВД страны.
Взгляд.ру 07:52
Общество

Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max

Полеты самолета Boeing 737 Max, который должен был стать основным коммерческим самолетом компании, приостановлены по всему миру с марта 2019 года после двух крушений лайнеров этой модели.
Газета.Ru 09:29
Общество

СК переквалифицировал обвинение по «делу Baring Vostok»

Еще один источник рассказал, что Следственный комитет России начал предъявлять обвинение в окончательной редакции фигурантам дела, в том числе основателю одноименного инвестиционного фонда, американскому бизнесмену Майклу Калви.
Интерфакс 10:42
Происшествия

ФТС подтвердила обыски в центральном аппарате и московских аэропортах

Федеральная таможенная служба (ФТС) России подтвердила информацию об обысках, прошедших сегодня, 23 декабря, в управлении таможенных расследований и дознания центрального аппарата ФТС, а также на таможнях аэропортов Внуково и Домодедово в Москве.
Коммерсантъ 12:28
Хоккей

«Северсталь» уступила «Трактору» и потерпела пятое поражение подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» на выезде победил «Северсталь» со счетом 4:2. Команда из Череповца проиграла пятый матч подряд.
Спорт-Экспресс 13:14
Экономика

Назван российский бизнесмен года

Журнал Forbes назвал главных героев уходящего 2019 года в сфере российского бизнеса.
Lenta.ru 12:07
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