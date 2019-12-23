Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСоставлен рейтинг закредитованности регионов России

Самым закредитованным регионом России оказалась Калмыкия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Расчет уровня закредитованности в субъектах федерации производился на основе информации Банка России и Росстата.
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с чего всё началось

Названы самые закредитованные российские регионы

В среднем — 227 тысяч рублей на россиянина Если в 2017 и 2018 годах в основном росло залоговое кредитование (ипотека и автокредиты), то теперь резко ускорился беззалоговый сегмент.
РИА Новостивчера в 16:21

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Составлен рейтинг закредитованности регионов России

РИА Новостивчера в 23:43

Названы регионы России с самым закредитованным населением

Коммерсантъвчера в 22:15

Названы наиболее закредитованные российские регионы

RT на русскомвчера в 21:10

Названы регионы России с наименьшей долговой нагрузкой

РЕН ТВвчера в 21:50

Эксперты назвали самые закредитованные регионы России

Известиявчера в 19:58

Эксперты назвали наиболее закредитованные российские регионы

РБКвчера в 19:52

Названы самые закредитованные регионы России

Lenta.ruвчера в 17:57
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Шоу-бизнес

Певицу Нюшу затравили в сети за странное имя дочери

РИА Новости 03:49
Происшествия

Сотрудники ФСБ, возможно, нанимали бойцов из Донбасса для борьбы с контрабандой айфонов

Дело о контрабанде закончилось штрафами и условными сроками. Сотрудника ФСБ, подозреваемого в организации преступного сообщества, отпустили.
Эхо Москвы 04:00
Армия и оружие

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Известия вчера в 18:26
Политика

Кремль прокомментировал газовое соглашение с Украиной

Россия и Украина обнародовали все условия нового газового контракта, который был согласован на прошлой неделе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04:24
Политика

Песков прокомментировал дарение подарков Путину на пресс-конференции

Открытая пресс-конференция с открытой аккредитацией является широко практикуемым форматом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 04:31
Политика

Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»

Вести.Ru вчера в 19:30
Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
РИА Новости вчера в 05:51
Политика

Пушков ответил на призыв Порошенко ввести санкции из-за поставок газа

Россия и Украина договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита газа, при установлении конкурентного тарифа он составит 65 миллиардов кубометров в 2019-м и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год.
РИА Новости 01:28
Транспорт

Нехоженые трапы не вывели к аэропортам

Речь идет о самоходных пассажирских трапах, перронных автобусах, противообледенительных машинах, самоходных платформенных транспортерах-перегружателях и другой технике.
Коммерсантъ вчера в 17:38
Армия и оружие

В России подготовили техпроект укрупненных фрегатов океанской зоны

ТАСС 20 декабря в 13:21
Общество

Крымский мост дал толчок развитию мостостроения в России

Проект строительства моста через Керченский пролив дал толчок развитию мостостроения в России, заявили в инфоцентре "Крымский мост".
ПРАЙМ вчера в 20:05
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

ToDay News Ufa 21 декабря в 08:28
Армия и оружие

В Афганистане погиб военнослужащий США

В Афганистане во время рейда в северной части страны от взрыва самодельного устройства пострадали два военнослужащих из американского контингента.
Что происходит 03:35
Армия и оружие

Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны

Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь".
ТАСС 02:21
Происшествия

В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД

МВД проведет служебную проверку после того, как в Татарстане школьники в качестве массовки были привлечены к учениям с личным составом подразделения, сообщает пресс-служба МВД России.
РИА Новости вчера в 09:57
Шоу-бизнес

Екатерина Климова восхитила пышным бюстом

Для публикации Климова выбрала снимок, на котором её грудь выглядит наиболее эффектно. Ну, и конечно знаменитая улыбка.
Paparazzi.ru 02:14
Общество

Кардашьян пригласили рекламировать армию Великобритании

По данным Daily Mail, Кардашьян пригласили рекламировать армию Великобритании, лозунгом кампании станет «Армия вселяет большую уверенность, чем получение «лайков» в соцсетях».
ФАН 02:35
Шоу-бизнес

Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы

Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
ФАН вчера в 11:44
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
Экономика

ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного

Глава ПФР Антон Дроздов в разговоре с "Российской газетой" рассказал, что граждане, откладывающие свой выход на пенсию по старости как минимум на один год, получают за это два бонуса.
РИА Новости 03:30
Политика

Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву 9 мая

RT на русском 04:04
Происшествия

В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце

В Москве задержали мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 15:08
Общество

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru вчера в 16:25
Футбол

«Монако» разгромил «Лилль», Головин отыграл весь матч

«Монако» уверенно обыграл «Лилль» в матче 19-го тура чемпионата Франции.
Soccer.ru 21 декабря в 17:01
Происшествия

В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз

Красноярская полиция задержала и передала медикам девушку, которая бегала по улице без одежды с ребенком в руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
РИА Новости 04:14
Происшествия

В Германии проверят дела о геноциде времен ВОВ в Ейске и Новгородчине

В ФРГ начата проверка двух дел о геноциде в Ейске и на Новгородчине в годы Великой Отечественной войны, заявил в интервью РИА Новости старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге Томас Вилл.
РИА Новости 03:15
Энергетика

Новак: оценка ущерба от ЧП на трубопроводе «Дружба» продолжается

Работа по оценке ущерба от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" еще не завершена.
ТАСС 03:16
Происшествия

В аэропорту Кирова самолет выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Кирова самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Российская газета 03:14
Происшествия

В США в аварии с 69 автомобилями пострадал 51 человек

На трассе в американском штате Вирджиния произошло крупное ДТП с участием 69 автомобиля, сообщается на странице местной полиции в Twitter.
РБК вчера в 22:44
Общество

Малышева показала квартиру в Лондоне

Lenta.ru 03:32
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