Экономика
РИА НовостиСоставлен рейтинг закредитованности регионов России
Самым закредитованным регионом России оказалась Калмыкия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Расчет уровня закредитованности в субъектах федерации производился на основе информации Банка России и Росстата.
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с чего всё началось
В среднем — 227 тысяч рублей на россиянина Если в 2017 и 2018 годах в основном росло залоговое кредитование (ипотека и автокредиты), то теперь резко ускорился беззалоговый сегмент.РИА Новостивчера в 16:21
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Шоу-бизнес
Певицу Нюшу затравили в сети за странное имя дочери
Происшествия
Сотрудники ФСБ, возможно, нанимали бойцов из Донбасса для борьбы с контрабандой айфонов
Дело о контрабанде закончилось штрафами и условными сроками. Сотрудника ФСБ, подозреваемого в организации преступного сообщества, отпустили.
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Политика
Кремль прокомментировал газовое соглашение с Украиной
Россия и Украина обнародовали все условия нового газового контракта, который был согласован на прошлой неделе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Песков прокомментировал дарение подарков Путину на пресс-конференции
Открытая пресс-конференция с открытой аккредитацией является широко практикуемым форматом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Политика
Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Политика
Пушков ответил на призыв Порошенко ввести санкции из-за поставок газа
Россия и Украина договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита газа, при установлении конкурентного тарифа он составит 65 миллиардов кубометров в 2019-м и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год.
Транспорт
Нехоженые трапы не вывели к аэропортам
Речь идет о самоходных пассажирских трапах, перронных автобусах, противообледенительных машинах, самоходных платформенных транспортерах-перегружателях и другой технике.
Армия и оружие
В России подготовили техпроект укрупненных фрегатов океанской зоны
Общество
Крымский мост дал толчок развитию мостостроения в России
Проект строительства моста через Керченский пролив дал толчок развитию мостостроения в России, заявили в инфоцентре "Крымский мост".
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Армия и оружие
В Афганистане погиб военнослужащий США
В Афганистане во время рейда в северной части страны от взрыва самодельного устройства пострадали два военнослужащих из американского контингента.
Армия и оружие
Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны
Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь".
Происшествия
В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД
МВД проведет служебную проверку после того, как в Татарстане школьники в качестве массовки были привлечены к учениям с личным составом подразделения, сообщает пресс-служба МВД России.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова восхитила пышным бюстом
Для публикации Климова выбрала снимок, на котором её грудь выглядит наиболее эффектно. Ну, и конечно знаменитая улыбка.
Общество
Кардашьян пригласили рекламировать армию Великобритании
По данным Daily Mail, Кардашьян пригласили рекламировать армию Великобритании, лозунгом кампании станет «Армия вселяет большую уверенность, чем получение «лайков» в соцсетях».
Шоу-бизнес
Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы
Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Экономика
ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного
Глава ПФР Антон Дроздов в разговоре с "Российской газетой" рассказал, что граждане, откладывающие свой выход на пенсию по старости как минимум на один год, получают за это два бонуса.
Политика
Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву 9 мая
Происшествия
В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце
В Москве задержали мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Общество
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Футбол
«Монако» разгромил «Лилль», Головин отыграл весь матч
«Монако» уверенно обыграл «Лилль» в матче 19-го тура чемпионата Франции.
Происшествия
В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз
Красноярская полиция задержала и передала медикам девушку, которая бегала по улице без одежды с ребенком в руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
Происшествия
В Германии проверят дела о геноциде времен ВОВ в Ейске и Новгородчине
В ФРГ начата проверка двух дел о геноциде в Ейске и на Новгородчине в годы Великой Отечественной войны, заявил в интервью РИА Новости старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге Томас Вилл.
Энергетика
Новак: оценка ущерба от ЧП на трубопроводе «Дружба» продолжается
Работа по оценке ущерба от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" еще не завершена.
Происшествия
В аэропорту Кирова самолет выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Кирова самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Происшествия
В США в аварии с 69 автомобилями пострадал 51 человек
На трассе в американском штате Вирджиния произошло крупное ДТП с участием 69 автомобиля, сообщается на странице местной полиции в Twitter.
Общество