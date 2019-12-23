Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСоставлен рейтинг закредитованности регионов России

Самым закредитованным регионом России оказалась Калмыкия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Расчет уровня закредитованности в субъектах федерации производился на основе информации Банка России и Росстата.
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с чего всё началось

Названы самые закредитованные российские регионы

В среднем — 227 тысяч рублей на россиянина Если в 2017 и 2018 годах в основном росло залоговое кредитование (ипотека и автокредиты), то теперь резко ускорился беззалоговый сегмент.
РИА Новостивчера в 16:21

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Эксперты назвали наиболее закредитованные российские регионы

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Названы регионы России с самым закредитованным населением

Коммерсантъвчера в 22:15

Названы наиболее закредитованные российские регионы

RT на русскомвчера в 21:10

Названы регионы России с наименьшей долговой нагрузкой

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Эксперты назвали самые закредитованные регионы России

Известиявчера в 19:58

Составлен рейтинг закредитованности регионов России

РИА Новостивчера в 23:43

Названы самые закредитованные регионы России

Lenta.ruвчера в 17:57
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Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Шоу-бизнес

Блогер Марьяна Ро подтвердила слухи о своей беременности

Видеоблогер и актриса Марьяна Ро подтвердила слухи о том, что скоро станет мамой. В своём Instagram она выложила фото округлившегося живота.
Piter.tv 03:13
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru 10:21
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Агент считает возможным переход Чалова в «Челси»

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил шансы форварда ЦСКА Федора Чалова перейти в «Челси».
Sportbox.RU 12:13
Политика

Евросоюз осудил запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту

Московский Комсомолец 11:38
Политика

Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга

Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Московский Комсомолец 06:48
Экономика

Reuters: китайские банки предоставят кредит заводу Tesla в Шанхае

Американская компания Tesla согласовала с китайскими банками предоставление кредита в 10 млрд юаней (около $1,4 млрд) сроком на пять лет для финансирования своего автозавода в Шанхае.
ТАСС 08:20
Кино

«КиноПоиск» назвал главные фильмы 2019 года

РИАМО 08:17
Политика

Медведев: «Северный поток-2» будет достроен

"Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции США, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета 12:04
Происшествия

Следователи пришли с обысками в ФТС

Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях.
РБК 06:03
Хоккей

«Северсталь» уступила «Трактору» и потерпела пятое поражение подряд

Спорт-Экспресс 13:14
Происшествия

В Красноярске задержали бегавшую по улице голую женщину

Известия 05:32
Шоу-бизнес

Пригожин резко ответил Наргиз на слова о России

Певица заявила, что не чувствует себя в безопасности в РФ. Пригожин резко ответил на высказывание Наргиз.
ФАН 08:08
Кино

Блогер BadComedian встретился с режиссером Сариком Адреасяном

Телеканал 360° 13:20
Происшествия

Центр Севастополя перекрыли из-за бомбы

Вечером, 23 декабря, центр Севастополя оказался перекрыт экстренными службами.
ForPost 11:10
Шоу-бизнес

Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Вечерняя Москва 04:19
Культура

В Петербурге установят памятник Чайковскому

Gazeta.SPb 06:48
Транспорт

Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга

Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоялось с Московского вокзала.
ТАСС 06:02
Политика

Украина и Донбасс договорились обменять пленных до конца года

Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», согласованным в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.
Lenta.ru 10:20
Экономика

ЦБ ожидает замедления роста ВВП к концу 2019 года

По итогам 2019 года темп прироста ВВП ожидается на уровне 0,8–1,3%. Также ЦБ констатирует замедление роста розничного кредитования.
Коммерсантъ 13:06
Спорт

Кадыров прокомментировал решение WADA об отстранении россиян

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил журналистам, что, если бы он был спортсменом, то отказался бы от участия от любых соревнований после решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов.
РИА Новости 10:52
Авто

Автомобили марки Lexus признаны самыми надежными

МедиаПоток вчера в 08:17
Происшествия

Направлявшихся «за лучшей жизнью» россиян задержали в Белоруссии

Пограничники Белоруссию два раза за одну неделю задерживали россиян, которые направлялись в Европу за "лучшей жизнью".
Газета.Ru 09:06
Энергетика

В ЕС сообщили о значительном росте российских поставок СПГ

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС вырос на 75% в третьем квартале в годовом выражении, говорится в отчете Еврокомиссии.
Взгляд.ру 11:50
Авто

Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей

Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.
Letnews.ru 20 декабря в 11:55
Общество

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru вчера в 16:25
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
Общество

СК переквалифицировал обвинение по «делу Baring Vostok»

Еще один источник рассказал, что Следственный комитет России начал предъявлять обвинение в окончательной редакции фигурантам дела, в том числе основателю одноименного инвестиционного фонда, американскому бизнесмену Майклу Калви.
Интерфакс 10:42
Общество

Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max

Полеты самолета Boeing 737 Max, который должен был стать основным коммерческим самолетом компании, приостановлены по всему миру с марта 2019 года после двух крушений лайнеров этой модели.
Газета.Ru 09:29
Шоу-бизнес

Ксения Бородина с размахом отметила день рождения дочери

Ксения Бородина с размахом отметила день рождения дочери Младшая дочка Ксении Бородиной отпраздновала день рождения.
Экспресс газета 05:29
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