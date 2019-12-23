Экономика
РИА НовостиСоставлен рейтинг закредитованности регионов России
Самым закредитованным регионом России оказалась Калмыкия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Расчет уровня закредитованности в субъектах федерации производился на основе информации Банка России и Росстата.
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с чего всё началось
В среднем — 227 тысяч рублей на россиянина Если в 2017 и 2018 годах в основном росло залоговое кредитование (ипотека и автокредиты), то теперь резко ускорился беззалоговый сегмент.РИА Новостивчера в 16:21
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Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Шоу-бизнес
Блогер Марьяна Ро подтвердила слухи о своей беременности
Видеоблогер и актриса Марьяна Ро подтвердила слухи о том, что скоро станет мамой. В своём Instagram она выложила фото округлившегося живота.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Футбол
Агент считает возможным переход Чалова в «Челси»
Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил шансы форварда ЦСКА Федора Чалова перейти в «Челси».
Политика
Евросоюз осудил запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Экономика
Reuters: китайские банки предоставят кредит заводу Tesla в Шанхае
Американская компания Tesla согласовала с китайскими банками предоставление кредита в 10 млрд юаней (около $1,4 млрд) сроком на пять лет для финансирования своего автозавода в Шанхае.
Политика
Медведев: «Северный поток-2» будет достроен
"Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции США, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Происшествия
Следователи пришли с обысками в ФТС
Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях.
Хоккей
«Северсталь» уступила «Трактору» и потерпела пятое поражение подряд
Шоу-бизнес
Пригожин резко ответил Наргиз на слова о России
Певица заявила, что не чувствует себя в безопасности в РФ. Пригожин резко ответил на высказывание Наргиз.
Кино
Блогер BadComedian встретился с режиссером Сариком Адреасяном
Происшествия
Центр Севастополя перекрыли из-за бомбы
Вечером, 23 декабря, центр Севастополя оказался перекрыт экстренными службами.
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Культура
В Петербурге установят памятник Чайковскому
Транспорт
Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга
Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоялось с Московского вокзала.
Политика
Украина и Донбасс договорились обменять пленных до конца года
Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», согласованным в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.
Экономика
ЦБ ожидает замедления роста ВВП к концу 2019 года
По итогам 2019 года темп прироста ВВП ожидается на уровне 0,8–1,3%. Также ЦБ констатирует замедление роста розничного кредитования.
Спорт
Кадыров прокомментировал решение WADA об отстранении россиян
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил журналистам, что, если бы он был спортсменом, то отказался бы от участия от любых соревнований после решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов.
Авто
Автомобили марки Lexus признаны самыми надежными
Происшествия
Направлявшихся «за лучшей жизнью» россиян задержали в Белоруссии
Пограничники Белоруссию два раза за одну неделю задерживали россиян, которые направлялись в Европу за "лучшей жизнью".
Энергетика
В ЕС сообщили о значительном росте российских поставок СПГ
Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС вырос на 75% в третьем квартале в годовом выражении, говорится в отчете Еврокомиссии.
Авто
Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей
Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.
Общество
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
Общество
СК переквалифицировал обвинение по «делу Baring Vostok»
Еще один источник рассказал, что Следственный комитет России начал предъявлять обвинение в окончательной редакции фигурантам дела, в том числе основателю одноименного инвестиционного фонда, американскому бизнесмену Майклу Калви.
Общество
Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max
Полеты самолета Boeing 737 Max, который должен был стать основным коммерческим самолетом компании, приостановлены по всему миру с марта 2019 года после двух крушений лайнеров этой модели.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина с размахом отметила день рождения дочери
Ксения Бородина с размахом отметила день рождения дочери Младшая дочка Ксении Бородиной отпраздновала день рождения.