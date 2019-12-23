Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСоставлен рейтинг закредитованности регионов России

Самым закредитованным регионом России оказалась Калмыкия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Расчет уровня закредитованности в субъектах федерации производился на основе информации Банка России и Росстата.
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с чего всё началось

Названы самые закредитованные российские регионы

В среднем — 227 тысяч рублей на россиянина Если в 2017 и 2018 годах в основном росло залоговое кредитование (ипотека и автокредиты), то теперь резко ускорился беззалоговый сегмент.
РИА Новостивчера в 16:21

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Составлен рейтинг закредитованности регионов России

РИА Новостивчера в 23:43

Эксперты назвали самые закредитованные регионы России

Известиявчера в 19:58

Названы наиболее закредитованные российские регионы

RT на русскомвчера в 21:10

Названы регионы России с наименьшей долговой нагрузкой

РЕН ТВвчера в 21:50

Названы регионы России с самым закредитованным населением

Коммерсантъвчера в 22:15

Эксперты назвали наиболее закредитованные российские регионы

РБКвчера в 19:52

Названы самые закредитованные регионы России

Lenta.ruвчера в 17:57
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Технологии

PlayStation 5 и Xbox Series X смогут загружать игры «мгновенно»

Известно, что PlayStation 5 будет оснащена твердотельным накопителем, впрочем, как и Xbox Series X. Еще в мае Sony сообщила о том, что PS5 способна загрузить игру всего за 0,83 секунды.
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Транспорт

Из Петербурга в Крым отправился первый поезд

Первый пассажирский поезд № 7/8 "Таврия" отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь.
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Шоу-бизнес

Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой

Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
StarHit.ru вчера в 22:00
Политика

Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Газета.Ru 02:05
Гаджеты

Дизайн iPhone 12 впервые показали на видео. Выглядит странно

На YouTube-канале ресурса Mac Otakara опубликовано видео, в котором продемонстрировано, как могут выглядеть новые iPhone 12.
Российская газета 06:05
Авто

Составлен рейтинг автомобилей, которые почти не теряют в цене

Эксперты проекта «Правильная цена» совместно с аналитиками «АвтоСТАТ-Инфо» составили рейтинг самых ликвидных автомобилей в России по итогам 2019 года.
Автоновости дня 00:32
Хоккей

«Амур» отыгрался с 0:3 в третьем периоде и победил минское «Динамо»

Чемпионат 06:27
Происшествия

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Российская газета 05:28
Происшествия

В Карелии госпитализировали военного после огнестрельного ранения

Военнослужащий одной из воинских частей в Карелии получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, он госпитализирован, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости 07:24
Политика

Постпред РФ при ЕС прокомментировал санкции США против Nord Stream 2

Санкции Соединенных Штатов против «Северного потока — 2» могут привести к задержке, но не остановке проекта, заявил 23 декабря постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
REGNUM 05:50
Гаджеты

Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу

iXBT.com 02:32
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Политика

Козак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину

Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании в правительстве опроверг информацию о том, что «Газпром» заключил контракты с украинскими компаниями на прямые поставки газа, передает «РИА Новости».
РБК 07:03
Происшествия

Сотрудники ФСБ, возможно, нанимали бойцов из Донбасса для борьбы с контрабандой айфонов

Дело о контрабанде закончилось штрафами и условными сроками. Сотрудника ФСБ, подозреваемого в организации преступного сообщества, отпустили.
Эхо Москвы 04:00
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетный удар по Дамаску

Израиль в очередной раз совершил ракетную атаку на Сирию: на этот раз ей подверглись районы Дамаска, сообщают СМИ.
Газета.Ru 03:57
Общество

YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей

Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
РИА Новости 01:38
Армия и оружие

Российский Су-30 «атаковал» эсминец ВМС США у берегов России

ГЛАС.RU 02:54
Политика

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК 21 декабря в 14:11
Общество

СВР обещает рассекретить имена семи разведчиков-нелегалов

СВР рассекретит к своему столетнему юбилею имена семерых разведчиков-нелегалов.
Газета.Ru 06:44
Технологии

МегаФон запустил беспилотный Камаз и провёл 5G телемост

Испытания прошли успешно, после чего между Кемеровской областью и Москвой состоялся телемост в первой за Уралом тестовой сети 5G, развернутой на шахте «Листвяжная».
Комсомольская правда 04:10
Происшествия

Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке

Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Известия 04:45
Политика

В Германии рассказали, когда будет построен «Северный поток-2»

Газопровод Северный поток-2 будет построен во второй половине следующего года, несмотря на санкции США, заявил высокопоставленный представитель правительства Германии, сообщает Bloomberg.
Expert.ru 05:18
Шоу-бизнес

Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Вечерняя Москва 04:19
Происшествия

Суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна

В Североуральске суд принял решение оправдать местного жителя, выкинувшего из окна 3-месячного младенца, в связи "с отсутствием состава преступления".
Вести.Ru 03:15
Шоу-бизнес

Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей

Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
StarHit.ru 02:00
Армия и оружие

Азербайджан задумался о закупке российских Су-57

Азербайджан заинтересован в покупке российских истребителей пятого поколения Су-57, пишут СМИ со ссылкой на источников среди топ-менеджеров оборонной промышленности.
Взгляд.ру 07:29
Происшествия

В Москве напали с ножом на сотрудника Генпрокуратуры

Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
РБК вчера в 14:40
Экономика

Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года

Закон предполагает увеличение МРОТ до 12 130 рублей с 1 января 2020 года. В настоящее время он равен 11 280 рублей.
ФАН 07:10
Экономика

ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного

Глава ПФР Антон Дроздов в разговоре с "Российской газетой" рассказал, что граждане, откладывающие свой выход на пенсию по старости как минимум на один год, получают за это два бонуса.
РИА Новости 03:30
Футбол

Назван лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов

Лучшим среди российских клубов стал московский «Спартак». Столичный клуб занимает 34-е место.
Lenta.ru 07:09
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