Экономика
РИА НовостиСоставлен рейтинг закредитованности регионов России
Самым закредитованным регионом России оказалась Калмыкия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Расчет уровня закредитованности в субъектах федерации производился на основе информации Банка России и Росстата.
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с чего всё началось
В среднем — 227 тысяч рублей на россиянина Если в 2017 и 2018 годах в основном росло залоговое кредитование (ипотека и автокредиты), то теперь резко ускорился беззалоговый сегмент.РИА Новостивчера в 16:21
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Технологии
PlayStation 5 и Xbox Series X смогут загружать игры «мгновенно»
Известно, что PlayStation 5 будет оснащена твердотельным накопителем, впрочем, как и Xbox Series X. Еще в мае Sony сообщила о том, что PS5 способна загрузить игру всего за 0,83 секунды.
Транспорт
Из Петербурга в Крым отправился первый поезд
Первый пассажирский поезд № 7/8 "Таврия" отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь.
Шоу-бизнес
Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой
Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
Политика
Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Гаджеты
Дизайн iPhone 12 впервые показали на видео. Выглядит странно
На YouTube-канале ресурса Mac Otakara опубликовано видео, в котором продемонстрировано, как могут выглядеть новые iPhone 12.
Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые почти не теряют в цене
Эксперты проекта «Правильная цена» совместно с аналитиками «АвтоСТАТ-Инфо» составили рейтинг самых ликвидных автомобилей в России по итогам 2019 года.
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Происшествия
В Карелии госпитализировали военного после огнестрельного ранения
Военнослужащий одной из воинских частей в Карелии получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, он госпитализирован, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Политика
Постпред РФ при ЕС прокомментировал санкции США против Nord Stream 2
Санкции Соединенных Штатов против «Северного потока — 2» могут привести к задержке, но не остановке проекта, заявил 23 декабря постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Политика
Козак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину
Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании в правительстве опроверг информацию о том, что «Газпром» заключил контракты с украинскими компаниями на прямые поставки газа, передает «РИА Новости».
Происшествия
Сотрудники ФСБ, возможно, нанимали бойцов из Донбасса для борьбы с контрабандой айфонов
Дело о контрабанде закончилось штрафами и условными сроками. Сотрудника ФСБ, подозреваемого в организации преступного сообщества, отпустили.
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетный удар по Дамаску
Израиль в очередной раз совершил ракетную атаку на Сирию: на этот раз ей подверглись районы Дамаска, сообщают СМИ.
Общество
YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей
Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Общество
СВР обещает рассекретить имена семи разведчиков-нелегалов
СВР рассекретит к своему столетнему юбилею имена семерых разведчиков-нелегалов.
Технологии
МегаФон запустил беспилотный Камаз и провёл 5G телемост
Испытания прошли успешно, после чего между Кемеровской областью и Москвой состоялся телемост в первой за Уралом тестовой сети 5G, развернутой на шахте «Листвяжная».
Происшествия
Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке
Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Политика
В Германии рассказали, когда будет построен «Северный поток-2»
Газопровод Северный поток-2 будет построен во второй половине следующего года, несмотря на санкции США, заявил высокопоставленный представитель правительства Германии, сообщает Bloomberg.
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Происшествия
Суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна
В Североуральске суд принял решение оправдать местного жителя, выкинувшего из окна 3-месячного младенца, в связи "с отсутствием состава преступления".
Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Армия и оружие
Азербайджан задумался о закупке российских Су-57
Азербайджан заинтересован в покупке российских истребителей пятого поколения Су-57, пишут СМИ со ссылкой на источников среди топ-менеджеров оборонной промышленности.
Происшествия
В Москве напали с ножом на сотрудника Генпрокуратуры
Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
Экономика
Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года
Закон предполагает увеличение МРОТ до 12 130 рублей с 1 января 2020 года. В настоящее время он равен 11 280 рублей.
Экономика
ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного
Глава ПФР Антон Дроздов в разговоре с "Российской газетой" рассказал, что граждане, откладывающие свой выход на пенсию по старости как минимум на один год, получают за это два бонуса.
Футбол
Назван лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
Лучшим среди российских клубов стал московский «Спартак». Столичный клуб занимает 34-е место.