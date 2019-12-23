Экономика
РИА НовостиСоставлен рейтинг закредитованности регионов России
Самым закредитованным регионом России оказалась Калмыкия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Расчет уровня закредитованности в субъектах федерации производился на основе информации Банка России и Росстата.
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с чего всё началось
В среднем — 227 тысяч рублей на россиянина Если в 2017 и 2018 годах в основном росло залоговое кредитование (ипотека и автокредиты), то теперь резко ускорился беззалоговый сегмент.РИА Новостивчера в 16:21
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Политика
Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту
Общество
Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии
Политика
Оператор «Северного потока — 2» заявил о продолжении работ
Компании-оператору газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG осталось уложить около 160 км трубопровода по двум ниткам.
Политика
Медведев прокомментировал договоренности по газу с Украиной
Протокольные договоренности по газовому сотрудничеству между компаниями России и Украины должны быть закреплены на практике, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Политика
Киев и Донбасс согласовали условия обмена пленными до конца года
Глава рабочей группы по вопросам обмена военнопленными от ЛНР Ольга Кобцева рассказала РБК о достижении договоренности по обмену пленными между Киевом и Донбассом до конца года, эту информацию подтвердил РБК полномочный представитель в ТКГ от России Борис Грызлов.
Политика
Путин пошутил про решение демографической проблемы с помощью улиток
Экономика
Медведев продлил пилотный проект tax free до конца 2020 года
Премьер-министр Дмитрий Медведев продлил действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2020 года и включил в систему три новых региона — Ленинградскую область и Приморский и Хабаровский края, передает «РИА Новости».
Экономика
ФНС: В России зарегистрировалось 330 тысяч самозанятых
Число участников эксперимента по налоговому режиму для самозанятых достигло 330 тысяч человек.
Спорт
Стал известен состав сборной России на «Тур де Ски»
Происшествия
Следователи пришли с обысками в ФТС
Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях.
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Общество
Путин назвал «хамством» срыв сроков запуска акушерских пунктов на селе
Президент Владимир Путин назвал разгильдяйством и хамством срыв сроков по вводу в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов в селах и пообещал устроить «разбор полетов», проверив каждый регион, передает «РИА Новости».
Гаджеты
Huawei P40 Pro станет первым смартфоном с графеновым аккумулятором
В самом твите Huawei France говорит, что «Huawei будет первой компанией, представившей флагманский смартфон с графеновой батареей».
Политика
США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа
Белый дом поручил приостановить оказание военной помощи Украине примерно через полтора часа после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Происшествия
Суд вынес приговор причастным к теракту в Пятигорске в 2010 году
Происшествия
Суд оставил под стражей Антоненко, подозреваемого в убийстве Шеремета
Киевский апелляционный суд оставил под стражей музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Наука
Физики объяснили слипание овсяных колечек
Исследование позволяет объяснить, в частности, почему овсяные колечки для завтрака преимущественно образуют группы или находятся у стенок тарелки, но также может оказаться полезным при описании движении живых организмов по воде и создании плавучих микророботов.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила дочь с 4-летием
Сегодня в семье Ксении Бородиной праздник – свой день рождения отмечает дочь телеведущей Теона.
Экономика
Китайские банки дадут Tesla внушительный кредит на автозавод в Шанхае
Кредит в размере $1,4 млрд выдадут автомобильной компании Tesla ряд китайских банков, 23 декабря сообщает со ссылкой на свои источники агентство Reuters.
Экономика
В России подорожали вторичные квартиры
За 2019 год квадратный метр вторичного жилья подорожал в 64 из 70 российских городов, где население превышает 300 тысяч человек.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
Кино
Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Кино
«Звездные войны» возглавили российский прокат
Вышедшее на экраны еще в прошлом месяце продолжение одного из самых успешных проектов анимационной студии Disney "Холодное сердце 2" продолжает занимать лидирующие позиции среди самых успешных фильмов российского проката.
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Экономика
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Автоспорт
В Ferrari объявили о продлении контракта с Леклером
Гонщик команды «Формулы-1» Ferrari Шарль Леклер останется в команде на следующие четыре сезона. Об этом сообщает пресс-служба Ferrari.
Кино
Хидео Кодзима назвал пятёрку гениальных фильмов 2019 года
Хидео Кодзима, большой поклонник кино, выбрал десятку лучших фильмов 2019 года, но лишь пять из них удостоились определённых мест в рейтинге.
Культура
Автор книги «Вонгозеро» прокомментировала ситуацию с сериалом «Эпидемия»
Для "Эпидемии" все обошлось, и слава Богу.