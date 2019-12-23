Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСоставлен рейтинг закредитованности регионов России

Самым закредитованным регионом России оказалась Калмыкия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Расчет уровня закредитованности в субъектах федерации производился на основе информации Банка России и Росстата.
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с чего всё началось

Названы самые закредитованные российские регионы

В среднем — 227 тысяч рублей на россиянина Если в 2017 и 2018 годах в основном росло залоговое кредитование (ипотека и автокредиты), то теперь резко ускорился беззалоговый сегмент.
РИА Новостивчера в 16:21

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Составлен рейтинг закредитованности регионов России

РИА Новостивчера в 23:43

Названы регионы России с самым закредитованным населением

Коммерсантъвчера в 22:15

Названы регионы России с наименьшей долговой нагрузкой

РЕН ТВвчера в 21:50

Названы наиболее закредитованные российские регионы

RT на русскомвчера в 21:10

Эксперты назвали самые закредитованные регионы России

Известиявчера в 19:58

Эксперты назвали наиболее закредитованные российские регионы

РБКвчера в 19:52

Названы самые закредитованные регионы России

Lenta.ruвчера в 17:57
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Политика

Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

Газета.Ru 06:13
Общество

Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии

Мой Брянск вчера в 10:00
Политика

Оператор «Северного потока — 2» заявил о продолжении работ

Компании-оператору газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG осталось уложить около 160 км трубопровода по двум ниткам.
Известия 09:52
Политика

Медведев прокомментировал договоренности по газу с Украиной

Протокольные договоренности по газовому сотрудничеству между компаниями России и Украины должны быть закреплены на практике, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета 07:08
Политика

Киев и Донбасс согласовали условия обмена пленными до конца года

Глава рабочей группы по вопросам обмена военнопленными от ЛНР Ольга Кобцева рассказала РБК о достижении договоренности по обмену пленными между Киевом и Донбассом до конца года, эту информацию подтвердил РБК полномочный представитель в ТКГ от России Борис Грызлов.
РБК 09:34
Политика

Путин пошутил про решение демографической проблемы с помощью улиток

Rambler News Service 09:23
Экономика

Медведев продлил пилотный проект tax free до конца 2020 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев продлил действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2020 года и включил в систему три новых региона — Ленинградскую область и Приморский и Хабаровский края, передает «РИА Новости».
РБК 08:25
Экономика

ФНС: В России зарегистрировалось 330 тысяч самозанятых

Число участников эксперимента по налоговому режиму для самозанятых достигло 330 тысяч человек.
Российская газета 09:00
Спорт

Стал известен состав сборной России на «Тур де Ски»

Чемпионат 06:04
Происшествия

Следователи пришли с обысками в ФТС

Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях.
РБК 06:03
Политика

Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 20:22
Общество

Путин назвал «хамством» срыв сроков запуска акушерских пунктов на селе

Президент Владимир Путин назвал разгильдяйством и хамством срыв сроков по вводу в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов в селах и пообещал устроить «разбор полетов», проверив каждый регион, передает «РИА Новости».
РБК 10:24
Гаджеты

Huawei P40 Pro станет первым смартфоном с графеновым аккумулятором

В самом твите Huawei France говорит, что «Huawei будет первой компанией, представившей флагманский смартфон с графеновой батареей».
MobiDevices 09:11
Политика

США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа

Белый дом поручил приостановить оказание военной помощи Украине примерно через полтора часа после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 08:30
Происшествия

Суд вынес приговор причастным к теракту в Пятигорске в 2010 году

RT на русском 09:51
Происшествия

Суд оставил под стражей Антоненко, подозреваемого в убийстве Шеремета

Киевский апелляционный суд оставил под стражей музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Украина.ру 09:58
Наука

Физики объяснили слипание овсяных колечек

Исследование позволяет объяснить, в частности, почему овсяные колечки для завтрака преимущественно образуют группы или находятся у стенок тарелки, но также может оказаться полезным при описании движении живых организмов по воде и создании плавучих микророботов.
N+1 07:11
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила дочь с 4-летием

Сегодня в семье Ксении Бородиной праздник – свой день рождения отмечает дочь телеведущей Теона.
Вокруг ТВ 21 декабря в 18:05
Экономика

Китайские банки дадут Tesla внушительный кредит на автозавод в Шанхае

Кредит в размере $1,4 млрд выдадут автомобильной компании Tesla ряд китайских банков, 23 декабря сообщает со ссылкой на свои источники агентство Reuters.
Красная весна 08:42
Экономика

В России подорожали вторичные квартиры

За 2019 год квадратный метр вторичного жилья подорожал в 64 из 70 российских городов, где население превышает 300 тысяч человек.
Lenta.ru 09:48
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
Кино

Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу

Lenta.ru вчера в 14:16
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
Происшествия

Суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна

Вести.Ru 03:15
Кино

«Звездные войны» возглавили российский прокат

Вышедшее на экраны еще в прошлом месяце продолжение одного из самых успешных проектов анимационной студии Disney "Холодное сердце 2" продолжает занимать лидирующие позиции среди самых успешных фильмов российского проката.
Газета.Ru 03:42
Политика

Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией

Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Известия 09:32
Экономика

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ вчера в 17:38
Автоспорт

В Ferrari объявили о продлении контракта с Леклером

Гонщик команды «Формулы-1» Ferrari Шарль Леклер останется в команде на следующие четыре сезона. Об этом сообщает пресс-служба Ferrari.
RT на русском 07:52
Кино

Хидео Кодзима назвал пятёрку гениальных фильмов 2019 года

Хидео Кодзима, большой поклонник кино, выбрал десятку лучших фильмов 2019 года, но лишь пять из них удостоились определённых мест в рейтинге.
Игромания.ру вчера в 10:32
Культура

Автор книги «Вонгозеро» прокомментировала ситуацию с сериалом «Эпидемия»

Для "Эпидемии" все обошлось, и слава Богу.
Российская газета 01:00
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