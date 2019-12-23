Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСоставлен рейтинг закредитованности регионов России

Самым закредитованным регионом России оказалась Калмыкия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Расчет уровня закредитованности в субъектах федерации производился на основе информации Банка России и Росстата.
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с чего всё началось

Названы самые закредитованные российские регионы

В среднем — 227 тысяч рублей на россиянина Если в 2017 и 2018 годах в основном росло залоговое кредитование (ипотека и автокредиты), то теперь резко ускорился беззалоговый сегмент.
РИА Новостивчера в 16:21

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Составлен рейтинг закредитованности регионов России

РИА Новостивчера в 23:43

Названы регионы России с самым закредитованным населением

Коммерсантъвчера в 22:15

Эксперты назвали наиболее закредитованные российские регионы

РБКвчера в 19:52

Названы регионы России с наименьшей долговой нагрузкой

РЕН ТВвчера в 21:50

Эксперты назвали самые закредитованные регионы России

Известиявчера в 19:58

Названы наиболее закредитованные российские регионы

RT на русскомвчера в 21:10

Названы самые закредитованные регионы России

Lenta.ruвчера в 17:57
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Культура

«Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы»

«Россия 1» впервые покажет отреставрированную самим телеканалом версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве, «которая будет отличаться от первоначальной версии более яркими цветами и четкими деталями», сообщили РБК в пресс-службе телеканала.
РБК 12:54
Политика

«Нафтогаз» заявил о «большом риске» из-за соглашения с Россией по газу

Украина рискует, отказываясь от новых исков против России по газу, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 15:50
Происшествия

У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у западного побережья Канады в понедельник, 23 декабря.
Известия 15:19
Технологии

Россиянам предложили открывать вклады при помощи биометрии

Россиянам предложили открывать вклады при помощи биометрии, однако они не торопятся сдавать свои биометрические данные в единую систему идентификации.
UfaTime.ru 15:19
Происшествия

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорили к смертной казни

Саудовская Аравия объявила о завершении расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в октябре прошлого года в консульстве королевства в Стамбуле, пятеро обвиняемых приговорены к смертной казни, трое — к 24 годам тюремного заключения, говорится в сообщении генпрокуратуры, переданном газетой "Ас-Сабк".
РИА Новости 04:56
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Происшествия

Житель Камчатки задушил молодую жену через 10 дней после свадьбы

Вести.Ru 04:18
Политика

В Совфеде ответили на призыв Порошенко ввести санкции за газ из России

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.
RT на русском 01:58
Политика

Медведев назвал условие предоставления Белоруссии мер поддержки

Белоруссия может получить меры поддержки от России после имплементации в законы дорожных карт по интеграции между странами, заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 13:49
Шоу-бизнес

Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Вечерняя Москва 04:19
Происшествия

В Петербурге буйный водитель устроил на дороге драку со стрельбой

Полицией Красносельского района Петербурга задержан нарушитель, который дрался с пешеходом, затем открыл стрельбу, а потом и вовсе сбил человека, сообщает издание «Фонтанка».
Общественное телевидение России 16:15
Политика

Помпео принял присягу нового посла США в России

Госсекретарь США Майк Помпео принял присягу нового посла Соединенных Штатов в России Джона Салливана. Об этом он написал в своем Twitter.
РБК 15:41
Общество

Украина хочет демонтировать герб СССР со статуи «Родина-мать»

На Украине подготовлен проект по демонтажу советского герба с монумента "Родина-мать" в Киеве.
Газета.Ru 15:28
Происшествия

У сотрудника фонда Навального провели обыск, выломав дверь в квартиру

У Руслана Шаведдинова, сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального выломали дверь в квартиру и провели обыск.
Коммерсантъ 13:48
Шоу-бизнес

Болеющая раком Анастасия Заворотнюк встретит Новый год в клинике

Болеющая раком популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк, к сожалению, встретит наступающий Новый год в больнице, телеграм-канал Mash.
Ugpressa.ru 13:09
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Кино

Вышел второй трейлер «Джентльменов» Гая Ричи

Культуромания 13:12
Политика

Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года.
ТАСС 05:36
Происшествия

Опергруппу СБУ расстреляли на границе с Венгрией

Группу оперативников СБУ нашли мертвой вблизи границы Закарпатья и Венгрии. Об этом "Стране.ua" рассказал источник в СБУ.
Газета.Ru 15:15
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru 10:21
Шоу-бизнес

Настя Каменских на прямой эфир X-Factor пришла без юбки

Украинская певица Настя Каменских сразила наповал зрителей украинской версии проекта X-Factor, в котором она принимает участие в качестве наставницы категории «Парни».
Вечерний курьер 06:46
Киберспорт

В Digital Foundry назвали самые красивые игры 2019 года

3DNews 07:36
Гаджеты

Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу

Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.
iXBT.com 02:32
Политика

Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в стране с бюрократическими помехами работе малого бизнеса сложилась безобразная.
Ореанда-Новости 09:26
Здоровье

Врачи рассказали, почему нужно мыть куриные яйца

Перед едой куриные яйца обязательно нужно ополаскивать водой, утверждают врачи. Зачем это делать, читайте в нашем материале.
Волгоградская правда 13:58
Политика

Юрист не исключил подачи Nord Stream 2 иска из-за приостановки работ

Компания Nord Stream 2 может обратиться в суд из-за прекращения работ по укладке трубопровода, если ее соглашение с Allseas не предусматривает форс-мажоров, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.
РИА Новости 03:05
Авто

Kia объявила российские цены на новый кроссовер Seltos

Новый кроссовер Kia Seltos появится на российском рынке в 2020 году. Более подробная информация о модели появится ближе к началу продаж.
Известия 09:10
Армия и оружие

Российские и турецкие военные провели патрулирование на границе Сирии

Как сообщало ИА REGNUM, совместное патрулирование приграничной зоны на северо-востоке Сирии проводится в соответствии с подписанным 22 октября в Сочи меморандумом между Россией и Турцией, благодаря которому была остановлена турецкая военная операция против сирийских курдов.
REGNUM 09:49
Общество

Температура в Москве обновила рекорд 140-летней давности

Ведомости 14:32
Здоровье

Роспотребнадзор посоветовал разбавлять крепкий алкоголь водой

Роспотребнадзор порекомендовал разбавлять крепкий алкоголь водой для минимизации его вреда организму человека.
Телеканал Санкт-Петербург 10:10
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