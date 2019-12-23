Экономика
РИА НовостиСоставлен рейтинг закредитованности регионов России
Самым закредитованным регионом России оказалась Калмыкия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Расчет уровня закредитованности в субъектах федерации производился на основе информации Банка России и Росстата.
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с чего всё началось
В среднем — 227 тысяч рублей на россиянина Если в 2017 и 2018 годах в основном росло залоговое кредитование (ипотека и автокредиты), то теперь резко ускорился беззалоговый сегмент.РИА Новостивчера в 16:21
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Культура
«Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы»
«Россия 1» впервые покажет отреставрированную самим телеканалом версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве, «которая будет отличаться от первоначальной версии более яркими цветами и четкими деталями», сообщили РБК в пресс-службе телеканала.
Политика
«Нафтогаз» заявил о «большом риске» из-за соглашения с Россией по газу
Украина рискует, отказываясь от новых исков против России по газу, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Происшествия
У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у западного побережья Канады в понедельник, 23 декабря.
Технологии
Россиянам предложили открывать вклады при помощи биометрии
Россиянам предложили открывать вклады при помощи биометрии, однако они не торопятся сдавать свои биометрические данные в единую систему идентификации.
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорили к смертной казни
Саудовская Аравия объявила о завершении расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в октябре прошлого года в консульстве королевства в Стамбуле, пятеро обвиняемых приговорены к смертной казни, трое — к 24 годам тюремного заключения, говорится в сообщении генпрокуратуры, переданном газетой "Ас-Сабк".
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Политика
В Совфеде ответили на призыв Порошенко ввести санкции за газ из России
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.
Политика
Медведев назвал условие предоставления Белоруссии мер поддержки
Белоруссия может получить меры поддержки от России после имплементации в законы дорожных карт по интеграции между странами, заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Происшествия
В Петербурге буйный водитель устроил на дороге драку со стрельбой
Полицией Красносельского района Петербурга задержан нарушитель, который дрался с пешеходом, затем открыл стрельбу, а потом и вовсе сбил человека, сообщает издание «Фонтанка».
Политика
Помпео принял присягу нового посла США в России
Госсекретарь США Майк Помпео принял присягу нового посла Соединенных Штатов в России Джона Салливана. Об этом он написал в своем Twitter.
Общество
Украина хочет демонтировать герб СССР со статуи «Родина-мать»
На Украине подготовлен проект по демонтажу советского герба с монумента "Родина-мать" в Киеве.
Происшествия
У сотрудника фонда Навального провели обыск, выломав дверь в квартиру
У Руслана Шаведдинова, сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального выломали дверь в квартиру и провели обыск.
Шоу-бизнес
Болеющая раком Анастасия Заворотнюк встретит Новый год в клинике
Болеющая раком популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк, к сожалению, встретит наступающий Новый год в больнице, телеграм-канал Mash.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Кино
Вышел второй трейлер «Джентльменов» Гая Ричи
Политика
Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года.
Происшествия
Опергруппу СБУ расстреляли на границе с Венгрией
Группу оперативников СБУ нашли мертвой вблизи границы Закарпатья и Венгрии. Об этом "Стране.ua" рассказал источник в СБУ.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Шоу-бизнес
Настя Каменских на прямой эфир X-Factor пришла без юбки
Украинская певица Настя Каменских сразила наповал зрителей украинской версии проекта X-Factor, в котором она принимает участие в качестве наставницы категории «Парни».
Гаджеты
Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу
Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.
Политика
Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в стране с бюрократическими помехами работе малого бизнеса сложилась безобразная.
Здоровье
Врачи рассказали, почему нужно мыть куриные яйца
Перед едой куриные яйца обязательно нужно ополаскивать водой, утверждают врачи. Зачем это делать, читайте в нашем материале.
Политика
Юрист не исключил подачи Nord Stream 2 иска из-за приостановки работ
Компания Nord Stream 2 может обратиться в суд из-за прекращения работ по укладке трубопровода, если ее соглашение с Allseas не предусматривает форс-мажоров, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.
Авто
Kia объявила российские цены на новый кроссовер Seltos
Новый кроссовер Kia Seltos появится на российском рынке в 2020 году. Более подробная информация о модели появится ближе к началу продаж.
Армия и оружие
Российские и турецкие военные провели патрулирование на границе Сирии
Как сообщало ИА REGNUM, совместное патрулирование приграничной зоны на северо-востоке Сирии проводится в соответствии с подписанным 22 октября в Сочи меморандумом между Россией и Турцией, благодаря которому была остановлена турецкая военная операция против сирийских курдов.
Здоровье
Роспотребнадзор посоветовал разбавлять крепкий алкоголь водой
Роспотребнадзор порекомендовал разбавлять крепкий алкоголь водой для минимизации его вреда организму человека.