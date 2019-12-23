Экономика
РИА НовостиСоставлен рейтинг закредитованности регионов России
Самым закредитованным регионом России оказалась Калмыкия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Расчет уровня закредитованности в субъектах федерации производился на основе информации Банка России и Росстата.
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с чего всё началось
В среднем — 227 тысяч рублей на россиянина Если в 2017 и 2018 годах в основном росло залоговое кредитование (ипотека и автокредиты), то теперь резко ускорился беззалоговый сегмент.РИА Новостивчера в 16:21
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Политика
Украина выразила протест из-за поездки Путина в Крым
Политика
«Нафтогаз» заявил о «большом риске» из-за соглашения с Россией по газу
Украина рискует, отказываясь от новых исков против России по газу, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Технологии
Apple выплатит вознаграждения за взлом iPhone
Чтобы получить минимальную сумму, надо получить ограниченный несанкционированный доступ к iCloud, или доступ к конфиденциальной информации на экране блокировки, или доступ к конфиденциальным данным через приложение с запуском командной строки.
Происшествия
У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у западного побережья Канады в понедельник, 23 декабря.
Шоу-бизнес
Порвался имплант: Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
У российской телеведущей Леры Кудрявцевой порвался имплант в груди. Об этом она рассказала в своем Instagram.
Космос
Телескоп Hubble cнял необычную галактику
В созвездии Mensa телескоп Hubble снял так называемую «летающую тарелку» – спиральную галактику IC 2051.
Происшествия
Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе
Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
Наука
Создан сорт помидоров для города и космоса
Футбол
ANSA: Ибрагимович примет предложение «Милана»
Как передает итальянское новостное агентство ANSA, 38-летний футболист примет предложение россонери.
Политика
Кадыров заявил о непричастности России к убийству боевика в Берлине
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убийство боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине никакого отношения к республике не имеет, а тем, кто думает иначе, следует доказать это.
Происшествия
Опергруппу СБУ расстреляли на границе с Венгрией
Группу оперативников СБУ нашли мертвой вблизи границы Закарпатья и Венгрии. Об этом "Стране.ua" рассказал источник в СБУ.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
Экономика
При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Футбол
Глушаков: болельщикам надо молиться, чтобы Федун не продал «Спартак»
Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о владельце команды Леониде Федуне.
Политика
Белоруссия заявила о скором согласовании вопросов по интеграции с РФ
Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что в течение трех дней могут быть согласованы все части пакета интеграционных соглашений России и Белоруссии, сообщает "Интерфакс".
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Общество
Украина хочет демонтировать герб СССР со статуи «Родина-мать»
На Украине подготовлен проект по демонтажу советского герба с монумента "Родина-мать" в Киеве.
Шоу-бизнес
Болеющая раком Анастасия Заворотнюк встретит Новый год в клинике
Болеющая раком популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк, к сожалению, встретит наступающий Новый год в больнице, телеграм-канал Mash.
Экономика
Россию уличили в нежелании возвращать украденное из-за рубежа
Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) уличила Россию в нежелании возвращать украденное из-за рубежа.
Общество
Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год
Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила Минтранс о возможном срыве программы полетов в новогодние праздники.
Наука
Найден древнейший ископаемый лес на планете
При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Авто
Kia объявила российские цены на новый кроссовер Seltos
Новый кроссовер Kia Seltos появится на российском рынке в 2020 году. Более подробная информация о модели появится ближе к началу продаж.
Культура
«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка»
Киностудия «Союзмультфильм» выпустила продолжение истории о белом медвежонке и его товарище — мультфильма «Умка».
Происшествия
Авиабомба времен войны вывезена из центра Севастополя
В понедельник, 23 декабря, в историческом центре Севастополя рабочие обнаружили немецкую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.