Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСоставлен рейтинг закредитованности регионов России

Самым закредитованным регионом России оказалась Калмыкия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Расчет уровня закредитованности в субъектах федерации производился на основе информации Банка России и Росстата.
Читать в источнике
Комментировать257
с чего всё началось

Названы самые закредитованные российские регионы

В среднем — 227 тысяч рублей на россиянина Если в 2017 и 2018 годах в основном росло залоговое кредитование (ипотека и автокредиты), то теперь резко ускорился беззалоговый сегмент.
РИА Новостивчера в 16:21

Подробнее о событии

Составлен рейтинг закредитованности регионов России

РИА Новостивчера в 23:43

Названы регионы России с самым закредитованным населением

Коммерсантъвчера в 22:15

Эксперты назвали наиболее закредитованные российские регионы

РБКвчера в 19:52

Названы регионы России с наименьшей долговой нагрузкой

РЕН ТВвчера в 21:50

Эксперты назвали самые закредитованные регионы России

Известиявчера в 19:58

Названы наиболее закредитованные российские регионы

RT на русскомвчера в 21:10

Названы самые закредитованные регионы России

Lenta.ruвчера в 17:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 16:35, Ашберн
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

РИА Новости 14:05
Политика

Украина выразила протест из-за поездки Путина в Крым

Газета.Ru 12:27
Политика

«Нафтогаз» заявил о «большом риске» из-за соглашения с Россией по газу

Украина рискует, отказываясь от новых исков против России по газу, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 15:50
Технологии

Apple выплатит вознаграждения за взлом iPhone

Чтобы получить минимальную сумму, надо получить ограниченный несанкционированный доступ к iCloud, или доступ к конфиденциальной информации на экране блокировки, или доступ к конфиденциальным данным через приложение с запуском командной строки.
iReactor 20 декабря в 21:58
Происшествия

У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у западного побережья Канады в понедельник, 23 декабря.
Известия 15:19
Шоу-бизнес

Порвался имплант: Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

У российской телеведущей Леры Кудрявцевой порвался имплант в груди. Об этом она рассказала в своем Instagram.
РЕН ТВ 15:27
Космос

Телескоп Hubble cнял необычную галактику

В созвездии Mensa телескоп Hubble снял так называемую «летающую тарелку» – спиральную галактику IC 2051.
Профиль 09:25
Происшествия

Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
ТАСС 05:57
Наука

Создан сорт помидоров для города и космоса

Индикатор 11:00
Футбол

ANSA: Ибрагимович примет предложение «Милана»

Как передает итальянское новостное агентство ANSA, 38-летний футболист примет предложение россонери.
Sport24.ru 13:58
Политика

Кадыров заявил о непричастности России к убийству боевика в Берлине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убийство боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине никакого отношения к республике не имеет, а тем, кто думает иначе, следует доказать это.
РИА Новости 11:58
Происшествия

Опергруппу СБУ расстреляли на границе с Венгрией

Группу оперативников СБУ нашли мертвой вблизи границы Закарпатья и Венгрии. Об этом "Стране.ua" рассказал источник в СБУ.
Газета.Ru 15:15
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
Экономика

При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое

При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Газета.Ru 09:36
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
Футбол

Глушаков: болельщикам надо молиться, чтобы Федун не продал «Спартак»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о владельце команды Леониде Федуне.
RT на русском 08:47
Политика

Белоруссия заявила о скором согласовании вопросов по интеграции с РФ

Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что в течение трех дней могут быть согласованы все части пакета интеграционных соглашений России и Белоруссии, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:18
Политика

Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

Известия 08:13
Происшествия

Прокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля

РИА Новости 11:34
Политика

Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией

Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Известия 09:32
Общество

Украина хочет демонтировать герб СССР со статуи «Родина-мать»

На Украине подготовлен проект по демонтажу советского герба с монумента "Родина-мать" в Киеве.
Газета.Ru 15:28
Шоу-бизнес

Болеющая раком Анастасия Заворотнюк встретит Новый год в клинике

Болеющая раком популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк, к сожалению, встретит наступающий Новый год в больнице, телеграм-канал Mash.
Ugpressa.ru 13:09
Экономика

Россию уличили в нежелании возвращать украденное из-за рубежа

Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) уличила Россию в нежелании возвращать украденное из-за рубежа.
Lenta.ru 09:04
Общество

Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год

Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила Минтранс о возможном срыве программы полетов в новогодние праздники.
Коммерсантъ 07:42
Наука

Найден древнейший ископаемый лес на планете

При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.
Дилетант 21 декабря в 08:48
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru 10:21
Авто

Kia объявила российские цены на новый кроссовер Seltos

Новый кроссовер Kia Seltos появится на российском рынке в 2020 году. Более подробная информация о модели появится ближе к началу продаж.
Известия 09:10
Культура

«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка»

Киностудия «Союзмультфильм» выпустила продолжение истории о белом медвежонке и его товарище — мультфильма «Умка».
ФАН 02:47
Происшествия

Авиабомба времен войны вывезена из центра Севастополя

В понедельник, 23 декабря, в историческом центре Севастополя рабочие обнаружили немецкую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.
Вести.Ru 15:33
Хоккей

«Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» в вынесенном матче КХЛ

Газета.Ru 16:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное