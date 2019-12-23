Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСоставлен рейтинг закредитованности регионов России

Самым закредитованным регионом России оказалась Калмыкия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Расчет уровня закредитованности в субъектах федерации производился на основе информации Банка России и Росстата.
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с чего всё началось

Названы самые закредитованные российские регионы

В среднем — 227 тысяч рублей на россиянина Если в 2017 и 2018 годах в основном росло залоговое кредитование (ипотека и автокредиты), то теперь резко ускорился беззалоговый сегмент.
РИА Новостивчера в 16:21

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Эксперты назвали самые закредитованные регионы России

Известиявчера в 19:58

Названы регионы России с самым закредитованным населением

Коммерсантъвчера в 22:15

Названы наиболее закредитованные российские регионы

RT на русскомвчера в 21:10

Названы регионы России с наименьшей долговой нагрузкой

РЕН ТВвчера в 21:50

Составлен рейтинг закредитованности регионов России

РИА Новостивчера в 23:43

Эксперты назвали наиболее закредитованные российские регионы

РБКвчера в 19:52

Названы самые закредитованные регионы России

Lenta.ruвчера в 17:57
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Политика

Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

Газета.Ru 06:13
Шоу-бизнес

Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой

29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Российская газета 07:34
Политика

Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 20:22
Политика

Чижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности предоставить Малайзии данные по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
RT на русском 06:04
Экономика

ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного

Размер коэффициентов для страховой пенсии и фиксированной выплаты за год отложенного права — 1,07 и 1,056 соответственно, пояснил Дроздов.
РИА Новости 03:30
Шоу-бизнес

Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой

Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
StarHit.ru вчера в 22:00
Политика

Борис Джонсон разочаровался в попытках наладить отношения с Россией

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что он ошибался в своем мнении насчет отношений с российской стороной, пишет Spectator.
Газета.Ru 08:13
Политика

Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

Европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья, обратил внимание президент.
Известия 08:13
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru 21 декабря в 12:47
Политика

Эксперт объяснил призыв Порошенко ввести санкции за газ из России

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.
RT на русском 03:55
Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
РИА Новости вчера в 05:51
Шоу-бизнес

Александр Цекало выкупил у бывшей супруги свою фамилию

Шоумен и продюсер Александр Цекало выкупил у бывшей супруги Виктории Галушки свою фамилию.
iReactor 04:17
Энергетика

Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет

Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у главы кабмина РФ.
Газета.Ru 08:47
Политика

Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»

Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Профиль 07:12
Общество

Авиакомпании заявили о риске срыва полетов в новогодние праздники

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) заявила о риске массовых срывов программ перевозок во время новогодних праздников из-за приостановки внесения воздушных судов (ВС) авиакомпаний в приложения к соглашениям, которые Россия заключила в соответствии со статьей 83.
РБК 08:45
Политика

Лавров пообещал ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Глава МИД заявил, что Россия ответит на американские санкции против «Северного потока-2».
Ореанда-Новости вчера в 08:00
Политика

Путин пошутил над полпредом Устиновым, взявшим колбасу на агровыставке

РИА Новости 08:29
Армия и оружие

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Известия вчера в 18:26
Политика

Захарова оспорила заявления польского МИДа об искажении истории

Ранее МИД Польши, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина, заявил об искажении реальной картины прошлого российскими властями, а также заявили, что слова президента подрывают совместную работу экспертов двух государств.
Коммерсантъ вчера в 05:58
Хоккей

«Ак Барс» обменял Ткачева в «Локомотив» на Аверина и Санникова

Ярославский "Локомотив" и казанский "Ак Барс" произвели обмен, в результате которого хоккеистом железнодорожников стал форвард Владимир Ткачев, сообщается на официальном сайте ярославского клуба КХЛ.
РИА Новости 07:41
Футбол

«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов

За победу команде начислялось два очка, за ничью - одно. Лучшим российским клубом стал "Спартак". Москвичи идут на 34-м месте со 111 очками.
Российская газета 06:50
Происшествия

В Петербурге достали упавший в Неву бетоновоз

Петербургские спасатели с помощью подъемного крана достали из Невы бетоновоз, который рано утром в понедельник врезался в дом и легковой автомобиль, а затем упал в реку, поиски водителя продолжаются, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС 06:39
Хоккей

В Давосе состоится матч KHL World Games «Салават Юлаев» — «Ак Барс»

23 декабря на «Вайллант Арене» в Давосе состоится выездной матч регулярного чемпионата КХЛ между уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом».
RT на русском вчера в 10:03
Политика

США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа

Распоряжение о приостановке Киеву военной помощи было отдано Белым домом примерно через 90 минут после того, как завершился телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
REGNUM 03:10
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук рассказала, как мужчине забраться к ней под юбку

ФАН 05:24
Экономика

Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
ТАСС 03:50
Происшествия

Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
ТАСС 05:57
Армия и оружие

Российский Су-30 «атаковал» эсминец ВМС США у берегов России

ГЛАС.RU 02:54
Шоу-бизнес

Заворотнюк встретит Новый год в клинике

Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк встретит Новый год в клинике, пишет Mash.
Московский Комсомолец 07:09
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