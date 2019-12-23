Экономика
РИА НовостиСоставлен рейтинг закредитованности регионов России
Самым закредитованным регионом России оказалась Калмыкия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Расчет уровня закредитованности в субъектах федерации производился на основе информации Банка России и Росстата.
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с чего всё началось
В среднем — 227 тысяч рублей на россиянина Если в 2017 и 2018 годах в основном росло залоговое кредитование (ипотека и автокредиты), то теперь резко ускорился беззалоговый сегмент.РИА Новостивчера в 16:21
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Политика
Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту
Шоу-бизнес
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой
29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Политика
Чижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности предоставить Малайзии данные по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
Экономика
ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного
Размер коэффициентов для страховой пенсии и фиксированной выплаты за год отложенного права — 1,07 и 1,056 соответственно, пояснил Дроздов.
Шоу-бизнес
Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой
Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
Политика
Борис Джонсон разочаровался в попытках наладить отношения с Россией
Британский премьер Борис Джонсон заявил, что он ошибался в своем мнении насчет отношений с российской стороной, пишет Spectator.
Политика
Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи
Европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья, обратил внимание президент.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Политика
Эксперт объяснил призыв Порошенко ввести санкции за газ из России
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Шоу-бизнес
Александр Цекало выкупил у бывшей супруги свою фамилию
Шоумен и продюсер Александр Цекало выкупил у бывшей супруги Виктории Галушки свою фамилию.
Энергетика
Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет
Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у главы кабмина РФ.
Политика
Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»
Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Общество
Авиакомпании заявили о риске срыва полетов в новогодние праздники
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) заявила о риске массовых срывов программ перевозок во время новогодних праздников из-за приостановки внесения воздушных судов (ВС) авиакомпаний в приложения к соглашениям, которые Россия заключила в соответствии со статьей 83.
Политика
Лавров пообещал ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Глава МИД заявил, что Россия ответит на американские санкции против «Северного потока-2».
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Политика
Захарова оспорила заявления польского МИДа об искажении истории
Ранее МИД Польши, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина, заявил об искажении реальной картины прошлого российскими властями, а также заявили, что слова президента подрывают совместную работу экспертов двух государств.
Хоккей
«Ак Барс» обменял Ткачева в «Локомотив» на Аверина и Санникова
Ярославский "Локомотив" и казанский "Ак Барс" произвели обмен, в результате которого хоккеистом железнодорожников стал форвард Владимир Ткачев, сообщается на официальном сайте ярославского клуба КХЛ.
Футбол
«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов
За победу команде начислялось два очка, за ничью - одно. Лучшим российским клубом стал "Спартак". Москвичи идут на 34-м месте со 111 очками.
Происшествия
В Петербурге достали упавший в Неву бетоновоз
Петербургские спасатели с помощью подъемного крана достали из Невы бетоновоз, который рано утром в понедельник врезался в дом и легковой автомобиль, а затем упал в реку, поиски водителя продолжаются, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
Хоккей
В Давосе состоится матч KHL World Games «Салават Юлаев» — «Ак Барс»
23 декабря на «Вайллант Арене» в Давосе состоится выездной матч регулярного чемпионата КХЛ между уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом».
Политика
США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа
Распоряжение о приостановке Киеву военной помощи было отдано Белым домом примерно через 90 минут после того, как завершился телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Экономика
Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу
Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
Происшествия
Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе
Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
Шоу-бизнес
Заворотнюк встретит Новый год в клинике
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк встретит Новый год в клинике, пишет Mash.