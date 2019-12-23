Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСоставлен рейтинг закредитованности регионов России

Самым закредитованным регионом России оказалась Калмыкия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Расчет уровня закредитованности в субъектах федерации производился на основе информации Банка России и Росстата.
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с чего всё началось

Названы самые закредитованные российские регионы

В среднем — 227 тысяч рублей на россиянина Если в 2017 и 2018 годах в основном росло залоговое кредитование (ипотека и автокредиты), то теперь резко ускорился беззалоговый сегмент.
РИА Новостивчера в 16:21

Подробнее о событии

Составлен рейтинг закредитованности регионов России

РИА Новостивчера в 23:43

Названы регионы России с самым закредитованным населением

Коммерсантъвчера в 22:15

Названы самые закредитованные регионы России

Lenta.ruвчера в 17:57

Названы регионы России с наименьшей долговой нагрузкой

РЕН ТВвчера в 21:50

Эксперты назвали самые закредитованные регионы России

Известиявчера в 19:58

Эксперты назвали наиболее закредитованные российские регионы

РБКвчера в 19:52

Названы наиболее закредитованные российские регионы

RT на русскомвчера в 21:10
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Происшествия

Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.
РБК 04:09
Политика

Лавров оценил введение новых санкций США против «Северного потока-2»

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал введение новых санкций Соединенных Штатов против проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", отметив, что после данного шага ни одна страна не должна сомневаться в ненадежности Вашингтона.
Газета.Ru 03:47
Политика

Путин огласит послание Федеральному собранию 15 января

«Владимир Путин планирует обратиться с посланием к Федеральному собранию 15 января 2020 года», — сказал Песков.
REGNUM 04:12
Политика

Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву 9 мая

RT на русском 04:04
Происшествия

В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз

Красноярская полиция задержала и передала медикам девушку, которая бегала по улице без одежды с ребенком в руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
РИА Новости 04:14
Культура

«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка»

Киностудия «Союзмультфильм» выпустила продолжение истории о белом медвежонке и его товарище — мультфильма «Умка».
ФАН 02:47
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
Энергетика

Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
ТАСС 03:50
Происшествия

В Кирове самолет выкатился за пределы полосы после посадки

В Кирове пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Газета.Ru 03:20
Происшествия

Сотрудники ФСБ, возможно, нанимали бойцов из Донбасса для борьбы с контрабандой айфонов

Дело о контрабанде закончилось штрафами и условными сроками. Сотрудника ФСБ, подозреваемого в организации преступного сообщества, отпустили.
Эхо Москвы 04:00
Армия и оружие

Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны

Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь".
ТАСС 02:21
Энергетика

Новак: оценка ущерба от ЧП на трубопроводе «Дружба» продолжается

Работа по оценке ущерба от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" еще не завершена.
ТАСС 03:16
Общество

Служба внешней разведки России рассекретит имена разведчиков-нелегалов

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что рассекретит имена семерых разведчиков-нелегалов.
Газета.Ru 03:48
Происшествия

В Петербурге с утра поступили угрозы о минировании судов и садиков

В Петербурге с 9 утра начали эвакуировать людей из районных судов, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Интерфакс 03:37
Происшествия

На Урале госпитализировали с отравлением восемь воспитанников детсада

РИА Новости 03:29
Политика

Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине

Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
РБК вчера в 15:30
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский кинопрокат

Картина собрала в прокате 176,5 млн рублей. Замыкает тройку кинолидеров фильм "Джуманджи: Новый уровень" Джейка Кэздана.
Neva.Today вчера в 23:40
Происшествия

В Германии проверят дела о геноциде времен ВОВ в Ейске и Новгородчине

В ФРГ начата проверка двух дел о геноциде в Ейске и на Новгородчине в годы Великой Отечественной войны, заявил в интервью РИА Новости старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге Томас Вилл.
РИА Новости 03:15
Общество

Греф пообещал решить без суда конфликт между «Рамблер» и Nginx

Греф рассказал, что ему не нравится сложившаяся ситуация, и он считает, что претензии на авторские права нужно решать переговорами или в арбитражном суде, но не так, как в итоге вышло (с обысками 15 лет спустя).
Примечания 03:40
Политика

Нидерланды обратились к РФ за помощью в расследовании причастности Украины к крушению MH17

Нидерланды обратились к России с просьбой о сотрудничестве по вопросу расследования незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной в день крушения MH17.
ТАСС 03:59
Политика

Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Газета.Ru 02:05
Политика

Путин на поезде проедет по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин не только примет участие в церемонии, посвященной открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, но и сам проедет по нему.
ТАСС 04:10
Происшествия

В Тюмени мужчину с обмороженными ногами выгнали из кафе

В Тюмени мужчину, обморозившего ноги, не пустили погреться даже в тамбур кафе фаст-фуда.
REGNUM 00:54
Общество

Совет Федерации призвал срочно запретить продажу снюсов

Валентина Матвиенко, спикер верхней палаты, призвала сделать это оперативно — до внесения соответствующих поправок в законодательство.
Inkazan 04:08
Общество

YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей

Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
РИА Новости 01:38
Происшествия

На Урале суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна

Североуральский городской суд оправдал местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство после того, как он выкинул младенца из окна, прокуратура обжаловала это решение, сообщает в понедельник региональное надзорное ведомство.
РИА Новости 03:29
Технологии

Армия США планирует превратить солдат в киборгов к 2050 году

РБК 02:04
Общество

Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга

Белоруссия вслед за Россией подписала дорожную карту по отмене роуминга в Союзном государстве.
Lenta.ru 04:14
Армия и оружие

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Известия вчера в 18:26
Общество

Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet

Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.
Российская газета 02:26
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