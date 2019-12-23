Экономика
РИА НовостиСоставлен рейтинг закредитованности регионов России
Самым закредитованным регионом России оказалась Калмыкия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Расчет уровня закредитованности в субъектах федерации производился на основе информации Банка России и Росстата.
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с чего всё началось
В среднем — 227 тысяч рублей на россиянина Если в 2017 и 2018 годах в основном росло залоговое кредитование (ипотека и автокредиты), то теперь резко ускорился беззалоговый сегмент.РИА Новостивчера в 16:21
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Происшествия
Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.
Политика
Лавров оценил введение новых санкций США против «Северного потока-2»
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал введение новых санкций Соединенных Штатов против проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", отметив, что после данного шага ни одна страна не должна сомневаться в ненадежности Вашингтона.
Политика
Путин огласит послание Федеральному собранию 15 января
«Владимир Путин планирует обратиться с посланием к Федеральному собранию 15 января 2020 года», — сказал Песков.
Политика
Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву 9 мая
Происшествия
В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз
Красноярская полиция задержала и передала медикам девушку, которая бегала по улице без одежды с ребенком в руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
Культура
«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка»
Киностудия «Союзмультфильм» выпустила продолжение истории о белом медвежонке и его товарище — мультфильма «Умка».
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Энергетика
Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу
Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
Происшествия
В Кирове самолет выкатился за пределы полосы после посадки
В Кирове пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Происшествия
Сотрудники ФСБ, возможно, нанимали бойцов из Донбасса для борьбы с контрабандой айфонов
Дело о контрабанде закончилось штрафами и условными сроками. Сотрудника ФСБ, подозреваемого в организации преступного сообщества, отпустили.
Армия и оружие
Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны
Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь".
Энергетика
Новак: оценка ущерба от ЧП на трубопроводе «Дружба» продолжается
Работа по оценке ущерба от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" еще не завершена.
Общество
Служба внешней разведки России рассекретит имена разведчиков-нелегалов
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что рассекретит имена семерых разведчиков-нелегалов.
Происшествия
В Петербурге с утра поступили угрозы о минировании судов и садиков
В Петербурге с 9 утра начали эвакуировать людей из районных судов, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Политика
Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине
Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский кинопрокат
Картина собрала в прокате 176,5 млн рублей. Замыкает тройку кинолидеров фильм "Джуманджи: Новый уровень" Джейка Кэздана.
Происшествия
В Германии проверят дела о геноциде времен ВОВ в Ейске и Новгородчине
В ФРГ начата проверка двух дел о геноциде в Ейске и на Новгородчине в годы Великой Отечественной войны, заявил в интервью РИА Новости старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге Томас Вилл.
Общество
Греф пообещал решить без суда конфликт между «Рамблер» и Nginx
Греф рассказал, что ему не нравится сложившаяся ситуация, и он считает, что претензии на авторские права нужно решать переговорами или в арбитражном суде, но не так, как в итоге вышло (с обысками 15 лет спустя).
Политика
Нидерланды обратились к РФ за помощью в расследовании причастности Украины к крушению MH17
Нидерланды обратились к России с просьбой о сотрудничестве по вопросу расследования незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной в день крушения MH17.
Политика
Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Политика
Путин на поезде проедет по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин не только примет участие в церемонии, посвященной открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, но и сам проедет по нему.
Происшествия
В Тюмени мужчину с обмороженными ногами выгнали из кафе
В Тюмени мужчину, обморозившего ноги, не пустили погреться даже в тамбур кафе фаст-фуда.
Общество
Совет Федерации призвал срочно запретить продажу снюсов
Валентина Матвиенко, спикер верхней палаты, призвала сделать это оперативно — до внесения соответствующих поправок в законодательство.
Общество
YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей
Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
Происшествия
На Урале суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна
Североуральский городской суд оправдал местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство после того, как он выкинул младенца из окна, прокуратура обжаловала это решение, сообщает в понедельник региональное надзорное ведомство.
Общество
Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга
Белоруссия вслед за Россией подписала дорожную карту по отмене роуминга в Союзном государстве.
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Общество
Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet
Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.