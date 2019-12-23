Экономика
РИА НовостиСоставлен рейтинг закредитованности регионов России
Самым закредитованным регионом России оказалась Калмыкия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Расчет уровня закредитованности в субъектах федерации производился на основе информации Банка России и Росстата.
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с чего всё началось
В среднем — 227 тысяч рублей на россиянина Если в 2017 и 2018 годах в основном росло залоговое кредитование (ипотека и автокредиты), то теперь резко ускорился беззалоговый сегмент.РИА Новостивчера в 16:21
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Здоровье
Эксперты назвали болезни, признаками которых может быть сухость во рту
Медицинскими специалистами определены и названы некоторые болезни, признаками которых может быть появившаяся и при этом долго не проходящая сухость во рту.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Происшествия
Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Кино
Хидео Кодзима назвал 10 лучших фильмов 2019 года
Хидео Кодзима решил подвести итоги года и поделился с фанатами своим традиционным рейтингом лучших фильмов уходящего года: список из 10 выдающихся картин возглавил корейский фильм «Паразиты».
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетный удар по Дамаску
Шоу-бизнес
Волочковой прочат пост губернатора Орловской области
Телеканал НТВ сообщил о слухах, согласно которым балерина Анастасия Волочкова в ближайшее время займет пост врио губернатора Орловской области.
Политика
Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»
Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Политика
На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Общество
При строительстве Крымского моста обнаружили миллион артефактов
В числе уникальных находок оказалась голова скульптуры древнегреческого божества, датируемая примерно V веком до н.э. Кроме того, археологи обнаружили скелет древнего кита, который находился в геологических слоях 10 миллионов лет.
Политика
Столтенберг заявил о готовности лично встретиться с Путиным
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг готов провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения трудностей в отношениях альянса и Москвы.
Политика
Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Кино
Леонардо Ди Каприо заявил о «тошноте» от жалоб актеров
Общество
Совфед просит правительство запретить продажу снюсов
Совфед попросил правительство принять постановление о запрете на продажу никотиносодержащих изделий.
Происшествия
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть эталонных сортов в понедельник утром снижаются, как свидетельствуют данные торгов.
Политика
Зюганов объяснил свои слова о досрочных президентских выборах
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свои слова о том, что он не исключает возможности проведения досрочных выборов президента, сообщает сайт kp.ru.
Общество
Китай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января
Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, фармацевтических препаратов и ряда высокотехнологичных товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского минфина.
Общество
Глава Мурманской области объявил 31 декабря выходным днем
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря для работников бюджетной сферы.
Футбол
«Урал» интересуется Тимуром Жамалетдиновым
По информации «Спорт-Экспресса», «Урал» интересуется форвардом Тимуром Жамалетдиновым, который защищает цвета польского «Леха».
Здоровье
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Экономика
Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий
Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря.
Происшествия
В Петербурге бетоновоз упал в Неву
По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
Происшествия
В ДТП на Эльмаше погиб мужчина, его восьмилетняя дочь пострадала
Армия и оружие
Сирийские военные не пропустили американскую колонну бронеавтомобилей
Как сообщает портал Nation News, на контрольно-пропускном пункте правительственная армия Сирии не пропустила колонну бронированных автомобилей американских военных.
Космос
Как проходил первый полет к Плутону
«Новые горизонты» — космический аппарат, который был в центре всей его работы в течение последних 14 лет, — чуть больше чем через неделю должен был оказаться у своей цели — самой далекой планеты из всех, которые когда-либо исследовали с помощью зондов.
Происшествия
На Чукотке после схода крупнейшей за 35 лет лавины пропал сноубордист
На Чукотке 22 декабря в окрестностях поселка Эгвекинот сошла мощная снежная лавина.