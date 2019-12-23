Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСоставлен рейтинг закредитованности регионов России

Самым закредитованным регионом России оказалась Калмыкия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Расчет уровня закредитованности в субъектах федерации производился на основе информации Банка России и Росстата.
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с чего всё началось

Названы самые закредитованные российские регионы

В среднем — 227 тысяч рублей на россиянина Если в 2017 и 2018 годах в основном росло залоговое кредитование (ипотека и автокредиты), то теперь резко ускорился беззалоговый сегмент.
РИА Новостивчера в 16:21

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Составлен рейтинг закредитованности регионов России

РИА Новостивчера в 23:43

Названы самые закредитованные регионы России

Lenta.ruвчера в 17:57

Названы наиболее закредитованные российские регионы

RT на русскомвчера в 21:10

Названы регионы России с наименьшей долговой нагрузкой

РЕН ТВвчера в 21:50

Эксперты назвали самые закредитованные регионы России

Известиявчера в 19:58

Эксперты назвали наиболее закредитованные российские регионы

РБКвчера в 19:52

Названы регионы России с самым закредитованным населением

Коммерсантъвчера в 22:15
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Здоровье

Эксперты назвали болезни, признаками которых может быть сухость во рту

Медицинскими специалистами определены и названы некоторые болезни, признаками которых может быть появившаяся и при этом долго не проходящая сухость во рту.
Ugpressa.ru вчера в 02:35
Технологии

Армия США планирует превратить солдат в киборгов к 2050 году

РБК 02:04
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Матч ТВ 20 декабря в 03:39
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске

RT на русском вчера в 22:40
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Кино

Хидео Кодзима назвал 10 лучших фильмов 2019 года

Хидео Кодзима решил подвести итоги года и поделился с фанатами своим традиционным рейтингом лучших фильмов уходящего года: список из 10 выдающихся картин возглавил корейский фильм «Паразиты».
Gmbox.ru 02:48
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетный удар по Дамаску

Газета.Ru вчера в 19:09
Шоу-бизнес

Волочковой прочат пост губернатора Орловской области

Телеканал НТВ сообщил о слухах, согласно которым балерина Анастасия Волочкова в ближайшее время займет пост врио губернатора Орловской области.
Орелград 02:23
Политика

Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»

Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Вести.Ru вчера в 19:30
Политика

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Lenta.ru вчера в 17:13
Общество

При строительстве Крымского моста обнаружили миллион артефактов

В числе уникальных находок оказалась голова скульптуры древнегреческого божества, датируемая примерно V веком до н.э. Кроме того, археологи обнаружили скелет древнего кита, который находился в геологических слоях 10 миллионов лет.
Аргументы и Факты 00:47
Политика

Столтенберг заявил о готовности лично встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг готов провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения трудностей в отношениях альянса и Москвы.
ТАСС 01:37
Политика

Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Lenta.ru вчера в 15:32
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Кино

Леонардо Ди Каприо заявил о «тошноте» от жалоб актеров

VSE42.RU вчера в 22:12
Общество

Совфед просит правительство запретить продажу снюсов

Совфед попросил правительство принять постановление о запрете на продажу никотиносодержащих изделий.
РИА Новости 02:52
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в психинтернате на Украине

Газета.Ru 01:44
Происшествия

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru вчера в 16:25
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть эталонных сортов в понедельник утром снижаются, как свидетельствуют данные торгов.
Экономика сегодня 02:10
Политика

Зюганов объяснил свои слова о досрочных президентских выборах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свои слова о том, что он не исключает возможности проведения досрочных выборов президента, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 14:53
Общество

Китай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января

Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, фармацевтических препаратов и ряда высокотехнологичных товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского минфина.
Интерфакс вчера в 22:40
Общество

Глава Мурманской области объявил 31 декабря выходным днем

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря для работников бюджетной сферы.
РБК 01:41
Футбол

«Урал» интересуется Тимуром Жамалетдиновым

По информации «Спорт-Экспресса», «Урал» интересуется форвардом Тимуром Жамалетдиновым, который защищает цвета польского «Леха».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:11
Здоровье

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
РИА Новости вчера в 11:20
Экономика

Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий

Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря.
ToDay News Ufa 20 декабря в 18:49
Происшествия

В Петербурге бетоновоз упал в Неву

По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
РБК 01:28
Происшествия

В ДТП на Эльмаше погиб мужчина, его восьмилетняя дочь пострадала

Европейско-Азиатские новости 02:24
Армия и оружие

Сирийские военные не пропустили американскую колонну бронеавтомобилей

Как сообщает портал Nation News, на контрольно-пропускном пункте правительственная армия Сирии не пропустила колонну бронированных автомобилей американских военных.
Discover24 21 декабря в 03:36
Космос

Как проходил первый полет к Плутону

«Новые горизонты» — космический аппарат, который был в центре всей его работы в течение последних 14 лет, — чуть больше чем через неделю должен был оказаться у своей цели — самой далекой планеты из всех, которые когда-либо исследовали с помощью зондов.
Snob.ru 17 декабря в 01:02
Происшествия

На Чукотке после схода крупнейшей за 35 лет лавины пропал сноубордист

На Чукотке 22 декабря в окрестностях поселка Эгвекинот сошла мощная снежная лавина.
Интерфакс 01:03
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