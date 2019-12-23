Экономика
РИА НовостиСоставлен рейтинг закредитованности регионов России
Самым закредитованным регионом России оказалась Калмыкия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Расчет уровня закредитованности в субъектах федерации производился на основе информации Банка России и Росстата.
Читать в источнике
Оценить210
с чего всё началось
В среднем — 227 тысяч рублей на россиянина Если в 2017 и 2018 годах в основном росло залоговое кредитование (ипотека и автокредиты), то теперь резко ускорился беззалоговый сегмент.РИА Новостивчера в 16:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 02:59, Ашберн
Политика
Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»
Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Происшествия
Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске
Экономика
Москвичи повысят цены на квартиры
Продажа «однушки» в среднем занимает у москвичей один-два месяца, «двушки» — два-четыре месяца, «трешки» — до шести месяцев.
Происшествия
В США в аварии с 69 автомобилями пострадал 51 человек
В результате пострадал 51 человек, у 11 серьезные травмы.
Политика
Зюганов объяснил свои слова о досрочных президентских выборах
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свои слова о том, что он не исключает возможности проведения досрочных выборов президента, сообщает сайт kp.ru.
Авто
Volkswagen показал новый Passat для России
В России продажи нового Volkswagen Passat начнутся весной 2020 года.
Армия и оружие
Минобороны получило первый комплект новейшего ЗРК С-350 «Витязь»
"Алмаз–Антей" поставил Минобороны первый комплект новейшей зенитной ракетной системы средней дальности С-350 "Витязь", сообщает пресс-служба концерна.
Общество
Книгоиздатели грозят навечно заблокировать «Яндекс.Видео» и YouTube
Сервисы «Яндекс.Видео» и YouTube в России могут быть заблокированы навечно, если они не будут удалять пиратский контент.
Шоу-бизнес
Волочковой прочат пост губернатора Орловской области
Телеканал НТВ сообщил о слухах, согласно которым балерина Анастасия Волочкова в ближайшее время займет пост врио губернатора Орловской области.
Политика
В Хорватии пройдет второй тур президентских выборов
Политика
МИД Польши заявил, что Россия искажает картину Второй мировой войны
«С тревогой и недоумением воспринимаем высказывания представителей властей РФ, в том числе президента Владимира Путина, касающиеся происхождения и хода Второй мировой войны, которые представляют ложную картину событий», — говорится в документе.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский кинопрокат
Картина собрала в прокате 176,5 млн рублей. Замыкает тройку кинолидеров фильм "Джуманджи: Новый уровень" Джейка Кэздана.
Общество
Эксперты назвали самые востребованные профессии в России
Топ-10 самых востребованных профессий в России возглавили продавцы-кассиры.
Политика
Пушков прокомментировал требование Порошенко ввести санкции из-за газа
Потребовав ввести санкции против прямых поставок газа из России на Украину, бывший украинский лидер Петр Порошенко "опоздал на газовый поезд".
Происшествия
На Чукотке после схода крупнейшей за 35 лет лавины пропал сноубордист
На Чукотке 22 декабря в окрестностях поселка Эгвекинот сошла мощная снежная лавина.
Армия и оружие
«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию
Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Общество
Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet
Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.
Происшествия
В Петербурге бетоновоз упал в Неву
По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
Здоровье
Физиологи порекомендовали безвредную дозу алкоголя на Новый год
Полностью безопасной дозы алкоголя не существует, но в новогоднюю ночь можно рискнуть и выпить бокал шампанского, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени Сеченова, доктор медицинских наук Алексей Умрюхин.
Происшествия
В ДТП на Эльмаше погиб мужчина, его восьмилетняя дочь пострадала
Политика
Столтенберг заявил о готовности лично встретиться с Путиным
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг готов провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения трудностей в отношениях альянса и Москвы.
Футбол
«Тоттенхэм» выступил с заявлением по поводу расизма в матче с «Челси»
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала живот после слухов о беременности
Солистка группы A’Studio Кети Топурия продемонстрировала поклонникам голый живот после слухов о беременности.
Авто
Составлен рейтинг лучших моторов 2020 года
Эксперты в рамках исследования составили рейтинг лучших моторов, которыми в 2020 году мировой автопром будет оснащать свои транспортные средства.
Футбол
«Лацио» обыграл «Ювентус» в финале Суперкубка Италии
Транспорт
Из Петербурга в Крым уйдет первый поезд через Крымский мост
Первый поезд из Санкт-Петербурга на Крымский полуостров через Крымский мост отправится в понедельник, 23 декабря.
Здоровье
Выявлена опасность чрезмерного употребления воды
Согласно исследованиям один — полтора литра воды организм получает из жидкостей (чай, молоко, супы и др.), а 1 литр из продуктов.
Происшествия
Тракторист объяснил, почему сбросил трупы в колодец в Новой Москве
Тела мужчины и женщины нашли накануне в колодце на Калужском шоссе. Погибшими оказались работники дорожной службы.
Футбол
Погиб в ДТП 23-летний чемпион Эквадора
Напомним, что на момент смерти футболисту было 23 года. В 2018 году вместе с клубом он стал обладателем титула чемпиона Эквадора.