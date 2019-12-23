Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСоставлен рейтинг закредитованности регионов России

Самым закредитованным регионом России оказалась Калмыкия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Расчет уровня закредитованности в субъектах федерации производился на основе информации Банка России и Росстата.
Читать в источнике
Комментировать204
с чего всё началось

Названы самые закредитованные российские регионы

В среднем — 227 тысяч рублей на россиянина Если в 2017 и 2018 годах в основном росло залоговое кредитование (ипотека и автокредиты), то теперь резко ускорился беззалоговый сегмент.
РИА Новостивчера в 16:21

Подробнее о событии

Составлен рейтинг закредитованности регионов России

РИА Новостивчера в 23:43

Названы регионы России с самым закредитованным населением

Коммерсантъвчера в 22:15

Названы регионы России с наименьшей долговой нагрузкой

РЕН ТВвчера в 21:50

Названы наиболее закредитованные российские регионы

RT на русскомвчера в 21:10

Эксперты назвали самые закредитованные регионы России

Известиявчера в 19:58

Эксперты назвали наиболее закредитованные российские регионы

РБКвчера в 19:52

Названы самые закредитованные регионы России

Lenta.ruвчера в 17:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 02:59, Ашберн
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в психинтернате на Украине

Газета.Ru 01:44
Политика

Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»

Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Вести.Ru вчера в 19:30
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске

RT на русском вчера в 22:40
Экономика

Москвичи повысят цены на квартиры

Продажа «однушки» в среднем занимает у москвичей один-два месяца, «двушки» — два-четыре месяца, «трешки» — до шести месяцев.
Lenta.ru 01:58
Происшествия

В США в аварии с 69 автомобилями пострадал 51 человек

В результате пострадал 51 человек, у 11 серьезные травмы.
РБК вчера в 22:44
Политика

Зюганов объяснил свои слова о досрочных президентских выборах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свои слова о том, что он не исключает возможности проведения досрочных выборов президента, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 14:53
Авто

Volkswagen показал новый Passat для России

В России продажи нового Volkswagen Passat начнутся весной 2020 года.
Ugpressa.ru 21 декабря в 03:11
Армия и оружие

Минобороны получило первый комплект новейшего ЗРК С-350 «Витязь»

"Алмаз–Антей" поставил Минобороны первый комплект новейшей зенитной ракетной системы средней дальности С-350 "Витязь", сообщает пресс-служба концерна.
РИА Новости 02:22
Общество

Книгоиздатели грозят навечно заблокировать «Яндекс.Видео» и YouTube

Сервисы «Яндекс.Видео» и YouTube в России могут быть заблокированы навечно, если они не будут удалять пиратский контент.
BFM.ru 02:52
Шоу-бизнес

Волочковой прочат пост губернатора Орловской области

Телеканал НТВ сообщил о слухах, согласно которым балерина Анастасия Волочкова в ближайшее время займет пост врио губернатора Орловской области.
Орелград 02:23
Политика

В Хорватии пройдет второй тур президентских выборов

Экономика сегодня вчера в 19:16
Политика

МИД Польши заявил, что Россия искажает картину Второй мировой войны

«С тревогой и недоумением воспринимаем высказывания представителей властей РФ, в том числе президента Владимира Путина, касающиеся происхождения и хода Второй мировой войны, которые представляют ложную картину событий», — говорится в документе.
Политика Сегодня вчера в 02:25
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский кинопрокат

Картина собрала в прокате 176,5 млн рублей. Замыкает тройку кинолидеров фильм "Джуманджи: Новый уровень" Джейка Кэздана.
Neva.Today вчера в 23:40
Общество

Эксперты назвали самые востребованные профессии в России

Топ-10 самых востребованных профессий в России возглавили продавцы-кассиры.
Российская газета вчера в 18:27
Политика

Пушков прокомментировал требование Порошенко ввести санкции из-за газа

Потребовав ввести санкции против прямых поставок газа из России на Украину, бывший украинский лидер Петр Порошенко "опоздал на газовый поезд".
Российская газета 02:18
Происшествия

На Чукотке после схода крупнейшей за 35 лет лавины пропал сноубордист

На Чукотке 22 декабря в окрестностях поселка Эгвекинот сошла мощная снежная лавина.
Интерфакс 01:03
Армия и оружие

«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию

Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Коммерсантъ вчера в 21:31
Общество

Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet

Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.
Российская газета 02:26
Происшествия

В Петербурге бетоновоз упал в Неву

По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
РБК 01:28
Здоровье

Физиологи порекомендовали безвредную дозу алкоголя на Новый год

Полностью безопасной дозы алкоголя не существует, но в новогоднюю ночь можно рискнуть и выпить бокал шампанского, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени Сеченова, доктор медицинских наук Алексей Умрюхин.
REGNUM вчера в 23:38
Происшествия

В ДТП на Эльмаше погиб мужчина, его восьмилетняя дочь пострадала

Европейско-Азиатские новости 02:24
Политика

Столтенберг заявил о готовности лично встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг готов провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения трудностей в отношениях альянса и Москвы.
ТАСС 01:37
Футбол

«Тоттенхэм» выступил с заявлением по поводу расизма в матче с «Челси»

Чемпионат вчера в 17:02
Шоу-бизнес

Кети Топурия показала живот после слухов о беременности

Солистка группы A’Studio Кети Топурия продемонстрировала поклонникам голый живот после слухов о беременности.
РЕН ТВ вчера в 05:25
Авто

Составлен рейтинг лучших моторов 2020 года

Эксперты в рамках исследования составили рейтинг лучших моторов, которыми в 2020 году мировой автопром будет оснащать свои транспортные средства.
Актуальные Новости вчера в 08:44
Футбол

«Лацио» обыграл «Ювентус» в финале Суперкубка Италии

ODDS.ru вчера в 13:43
Транспорт

Из Петербурга в Крым уйдет первый поезд через Крымский мост

Первый поезд из Санкт-Петербурга на Крымский полуостров через Крымский мост отправится в понедельник, 23 декабря.
REGNUM вчера в 16:05
Здоровье

Выявлена опасность чрезмерного употребления воды

Согласно исследованиям один — полтора литра воды организм получает из жидкостей (чай, молоко, супы и др.), а 1 литр из продуктов.
ГЛАС.RU вчера в 03:14
Происшествия

Тракторист объяснил, почему сбросил трупы в колодец в Новой Москве

Тела мужчины и женщины нашли накануне в колодце на Калужском шоссе. Погибшими оказались работники дорожной службы.
РИА Новости 02:20
Футбол

Погиб в ДТП 23-летний чемпион Эквадора

Напомним, что на момент смерти футболисту было 23 года. В 2018 году вместе с клубом он стал обладателем титула чемпиона Эквадора.
Газета.Ru 02:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное