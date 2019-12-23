Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСоставлен рейтинг закредитованности регионов России

Самым закредитованным регионом России оказалась Калмыкия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Расчет уровня закредитованности в субъектах федерации производился на основе информации Банка России и Росстата.
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с чего всё началось

Названы самые закредитованные российские регионы

В среднем — 227 тысяч рублей на россиянина Если в 2017 и 2018 годах в основном росло залоговое кредитование (ипотека и автокредиты), то теперь резко ускорился беззалоговый сегмент.
РИА Новостивчера в 16:21

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Составлен рейтинг закредитованности регионов России

РИА Новостивчера в 23:43

Названы регионы России с самым закредитованным населением

Коммерсантъвчера в 22:15

Названы регионы России с наименьшей долговой нагрузкой

РЕН ТВвчера в 21:50

Названы наиболее закредитованные российские регионы

RT на русскомвчера в 21:10

Эксперты назвали самые закредитованные регионы России

Известиявчера в 19:58

Эксперты назвали наиболее закредитованные российские регионы

РБКвчера в 19:52

Названы самые закредитованные регионы России

Lenta.ruвчера в 17:57
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Происшествия

В Карелии госпитализировали военного после огнестрельного ранения

Военнослужащий одной из воинских частей в Карелии получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, он госпитализирован, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости 07:24
Происшествия

Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке

Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Известия 04:45
Политика

Лавров оценил введение новых санкций США против «Северного потока-2»

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал введение новых санкций Соединенных Штатов против проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", отметив, что после данного шага ни одна страна не должна сомневаться в ненадежности Вашингтона.
Газета.Ru 03:47
Футбол

Хонда вслед за Слуцким ушел из «Витесса»

Soccer.ru 06:46
Авто

Kia назвала стоимость кроссовера Kia Seltos для России

Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, будет стоить 1 349 900 рублей.
Автоновости дня 06:38
Гаджеты

В Сети показали первый макет iPhone 12 Pro Max с плоскими гранями

ToDay News Ufa вчера в 08:20
Шоу-бизнес

Клара Новикова прокомментировала призыв Борщевой закрыть «Аншлаг»

Народная артистка РФ Клара Новикова прокомментировала призыв звезды КВН и шоу Comedy Woman Елены Борщевой закрыть программу «Аншлаг», которая выходит на телевидении уже более 30 лет, а юмориста Владимира Винокура заменить роботом.
Пятый канал 07:23
Транспорт

Собянин открыл в новой Москве дорогу

Российская газета 07:20
Происшествия

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Российская газета 05:28
Общество

Авиакомпании заявили об угрозе срыва полетов в новогодние праздники

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 27 российских авиакомпаний, заявила о возможном срыве полетов в новогодние праздники из-за отсутствия решений Минтранса по поводу использования около 30 самолетов.
Ведомости 06:48
Общество

Совфед одобрил возврат курилок в аэропорты

Совет Федерации одобрил закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные помещения для курения.
BFM.ru 07:17
Происшествия

Полицейские 17 лет назад топором зарубили двух девушек в Бурятии

Дело удалось раскрыть Бывший и действующий сотрудники полиции задержаны в Бурятии по подозрению в убийстве двух девушке 17 лет назад, сообщает "Байкал Daily".
АМИТЕЛ 05:30
Политика

Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста

Владимир Путин дал старт движению пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:36
Наука

LEGO охладили почти до абсолютного ноля

Ученые решили поместить фигурку из конструктора LEGO и четыре отдельных блока в установку, позволяющую охлаждать находящуюся внутри него материю до температур, близких к абсолютному нолю.
Индикатор 05:00
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
Политика

Эксперт объяснил призыв Порошенко ввести санкции за газ из России

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.
RT на русском 03:55
Технологии

Известия: владельцы смартфонов могут открыть депозит по биометрии

Россияне получили возможность открыть счет через смартфон в банках, которые подключились к единой биометрической системе (ЕБС).
Будущее России. Национальные проекты 02:40
Экономика

Уральцы встретят новый год в Чехии и странах Юго-Восточной Азии

Популярными зимними направлениями среди жителей Урала станут Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Чехия.
Российская газета 05:59
Происшествия

В Москве эвакуировали 15 судов из-за сообщений о минировании

Уже 15 судов эвакуировали в Москве в понедельник из-за угрозы взрыва, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
РИА Новости 03:45
Кино

«Звездные войны» возглавили российский прокат

Вышедшее на экраны еще в прошлом месяце продолжение одного из самых успешных проектов анимационной студии Disney "Холодное сердце 2" продолжает занимать лидирующие позиции среди самых успешных фильмов российского проката.
Газета.Ru 03:42
Экономика

Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России

В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
Известия вчера в 17:41
Общество

На российском сегменте МКС сработала пожарная сигнализация

Lenta.ru 06:23
Хоккей

Апальков перешел в московское «Динамо» в результате обмена

Форвард Даниил Апальков в результате обмена перешел из ярославского "Локомотива" в "Динамо", сообщается на сайте московского хоккейного клуба.
РИА Новости 07:26
Экономика

Микрозаймы настраиваются на онлайн

По данным исследования аналитического центра МФК "Робот Займер" (есть в распоряжении "Ъ"), к концу 2020 года совокупный портфель микрозаймов может впервые превысить 200 млрд руб. К этому приведет его увеличение на 37% по итогам текущего года и на 22% в следующем году.
Коммерсантъ вчера в 17:38
Происшествия

На Камчатке муж задушил жену через 10 дней после свадьбы

Московский Комсомолец 05:33
Общество

Российским школьникам показали методы разгона протестующих

Lenta.ru 06:25
Армия и оружие

Мощный и универсальный: новый российский пистолет «Удав» оценили в США

Новый пистолет "Удав", успешно прошедший войсковые испытания, высоко оценили в США. Этот пистолет был принят на вооружение в июне 2019 года.
Российская газета 05:49
Футбол

Гвардиола отреагировал на неудобное расписание игр «Сити»

На днях стал известен календарь игр в АПЛ в боксинг дэй.
Все про Спорт ру 05:51
Экономика

Сбербанк хочет отменить «банковский роуминг» к середине 2020 года

Сбербанк планирует отменить так называемый банковский роуминг, который предусматривает взимание комиссии при переводах между клиентами одного банка, к середине 2020 года.
News.ru 03:32
Авто

Renault отзывает в России более 78 тыс. кроссоверов Kaptur

ТАСС 04:05
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