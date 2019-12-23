Экономика
РИА НовостиСоставлен рейтинг закредитованности регионов России
Самым закредитованным регионом России оказалась Калмыкия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Расчет уровня закредитованности в субъектах федерации производился на основе информации Банка России и Росстата.
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с чего всё началось
В среднем — 227 тысяч рублей на россиянина Если в 2017 и 2018 годах в основном росло залоговое кредитование (ипотека и автокредиты), то теперь резко ускорился беззалоговый сегмент.РИА Новостивчера в 16:21
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Происшествия
В Карелии госпитализировали военного после огнестрельного ранения
Военнослужащий одной из воинских частей в Карелии получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, он госпитализирован, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Происшествия
Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке
Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Политика
Лавров оценил введение новых санкций США против «Северного потока-2»
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал введение новых санкций Соединенных Штатов против проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", отметив, что после данного шага ни одна страна не должна сомневаться в ненадежности Вашингтона.
Футбол
Хонда вслед за Слуцким ушел из «Витесса»
Авто
Kia назвала стоимость кроссовера Kia Seltos для России
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, будет стоить 1 349 900 рублей.
Гаджеты
В Сети показали первый макет iPhone 12 Pro Max с плоскими гранями
Шоу-бизнес
Клара Новикова прокомментировала призыв Борщевой закрыть «Аншлаг»
Народная артистка РФ Клара Новикова прокомментировала призыв звезды КВН и шоу Comedy Woman Елены Борщевой закрыть программу «Аншлаг», которая выходит на телевидении уже более 30 лет, а юмориста Владимира Винокура заменить роботом.
Транспорт
Собянин открыл в новой Москве дорогу
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Общество
Авиакомпании заявили об угрозе срыва полетов в новогодние праздники
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 27 российских авиакомпаний, заявила о возможном срыве полетов в новогодние праздники из-за отсутствия решений Минтранса по поводу использования около 30 самолетов.
Общество
Совфед одобрил возврат курилок в аэропорты
Совет Федерации одобрил закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные помещения для курения.
Происшествия
Полицейские 17 лет назад топором зарубили двух девушек в Бурятии
Дело удалось раскрыть Бывший и действующий сотрудники полиции задержаны в Бурятии по подозрению в убийстве двух девушке 17 лет назад, сообщает "Байкал Daily".
Политика
Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста
Владимир Путин дал старт движению пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста, сообщил корреспондент РИА Новости.
Наука
LEGO охладили почти до абсолютного ноля
Ученые решили поместить фигурку из конструктора LEGO и четыре отдельных блока в установку, позволяющую охлаждать находящуюся внутри него материю до температур, близких к абсолютному нолю.
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Политика
Эксперт объяснил призыв Порошенко ввести санкции за газ из России
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.
Технологии
Известия: владельцы смартфонов могут открыть депозит по биометрии
Россияне получили возможность открыть счет через смартфон в банках, которые подключились к единой биометрической системе (ЕБС).
Экономика
Уральцы встретят новый год в Чехии и странах Юго-Восточной Азии
Популярными зимними направлениями среди жителей Урала станут Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Чехия.
Происшествия
В Москве эвакуировали 15 судов из-за сообщений о минировании
Уже 15 судов эвакуировали в Москве в понедельник из-за угрозы взрыва, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Кино
«Звездные войны» возглавили российский прокат
Вышедшее на экраны еще в прошлом месяце продолжение одного из самых успешных проектов анимационной студии Disney "Холодное сердце 2" продолжает занимать лидирующие позиции среди самых успешных фильмов российского проката.
Экономика
Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России
В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
Хоккей
Апальков перешел в московское «Динамо» в результате обмена
Форвард Даниил Апальков в результате обмена перешел из ярославского "Локомотива" в "Динамо", сообщается на сайте московского хоккейного клуба.
Экономика
Микрозаймы настраиваются на онлайн
По данным исследования аналитического центра МФК "Робот Займер" (есть в распоряжении "Ъ"), к концу 2020 года совокупный портфель микрозаймов может впервые превысить 200 млрд руб. К этому приведет его увеличение на 37% по итогам текущего года и на 22% в следующем году.
Происшествия
На Камчатке муж задушил жену через 10 дней после свадьбы
Армия и оружие
Мощный и универсальный: новый российский пистолет «Удав» оценили в США
Новый пистолет "Удав", успешно прошедший войсковые испытания, высоко оценили в США. Этот пистолет был принят на вооружение в июне 2019 года.
Футбол
Гвардиола отреагировал на неудобное расписание игр «Сити»
На днях стал известен календарь игр в АПЛ в боксинг дэй.
Экономика
Сбербанк хочет отменить «банковский роуминг» к середине 2020 года
Сбербанк планирует отменить так называемый банковский роуминг, который предусматривает взимание комиссии при переводах между клиентами одного банка, к середине 2020 года.