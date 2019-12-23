Экономика
РИА НовостиСоставлен рейтинг закредитованности регионов России
Самым закредитованным регионом России оказалась Калмыкия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Расчет уровня закредитованности в субъектах федерации производился на основе информации Банка России и Росстата.
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с чего всё началось
В среднем — 227 тысяч рублей на россиянина Если в 2017 и 2018 годах в основном росло залоговое кредитование (ипотека и автокредиты), то теперь резко ускорился беззалоговый сегмент.РИА Новостивчера в 16:21
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Политика
МИД Украины направил ноту России из-за запуска поездов по Крымскому мосту
«Выражаем решительный протест в связи с несогласованным визитом президента России Владимира Путина во временно оккупированную Автономную Республику Крым и открытием движения по железнодорожной части так называемого Крымского моста», — говорится в сообщении.
Политика
Путин рассказал, что не пьет чай
Президент России Владимир Путин рассказал, что пьет вместо чая заваренные алтайские травы.
Политика
Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину
Россия получила очень гуманный тариф на транзит газа через Украину, заявил журналистам премьер-министр Дмитрий Медведев.
Политика
Медведев назвал условие снятия санкций с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о санкциях с Украиной, но инициатива должна исходить от Киева.
Происшествия
Прокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля
Прокурор запросил в прениях 3,5 года колонии для участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Самариддина Раджабова, который обвиняется в угрозе применения насилия к представителям власти, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
Политика
Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2» из-за санкций США
Санкции США скажутся на строительстве газопровода «Северный поток-2», на его строительство понадобиться «немного чуть больше времени».
Футбол
Артем Дзюба признан лучшим футболистом России 2019 года
Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба признан футболистом года в России.
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Происшествия
Следователи пришли с обысками в ФТС
Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
Политика
Президент Литвы обвинил Россию в стремлении переписать историю
Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в стремлении "переписать историю".
Политика
Путин назвал «общей виной России» ситуацию в Чечне в 90-е годы
Kremlin.ru Российский президент Владимир Путин назвал "общей виной России" ситуацию в Чечне в 90-е годы.
Общество
СК переквалифицировал обвинение по «делу Baring Vostok»
Еще один источник рассказал, что Следственный комитет России начал предъявлять обвинение в окончательной редакции фигурантам дела, в том числе основателю одноименного инвестиционного фонда, американскому бизнесмену Майклу Калви.
Наука
Ученые вывели томаты, растущие в виде букетов
Происшествия
Родители напавших на полицию в Апатитах подростков обратились в СК
Родители одного из подростков, которые подозреваются в нападении на полицейских 20 декабря в городе Апатиты, написали заявление в местный следственный отдел СУ СК РФ по Мурманской области.
Политика
Путин поручил отодвинуть железную дорогу от побережья Сочи
Глава РФ Владимир Путин назвал стратегической задачей отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи, и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта, передает ТАСС.
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Транспорт
Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга
Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоялось с Московского вокзала.
Кино
Шоураннер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне
Первый сезон "Ведьмака" вышел на Netflix в конце минувшей недели и предсказуемо спровоцировал сетевые баталии между теми, кому он понравился, и теми, у кого вызвал священную ярость.
Экономика
Темпы сокращения промышленного производства на Украине увеличились до 7,5%
Промышленное производство на Украине в ноябре 2019 года сократилось по сравнению с ноябрем 2018 года на 7,5% после снижения на 5% в октябре и 1,1% – в сентябре.
Культура
«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка» спустя 50 лет
К 50-летию со дня выхода первого мультфильма «Умка» «Союзмультфильм» представляет продолжение любимой миллионами истории о трогательном белом медвежонке – «Умка на елке».
Общество
В Бельгии арестовали коллекционера русского авангарда и его супругу
По данным канала, музей изящных искусств и фонд, под управлением которого находится коллекция Топоровского и его супруги, не проявили необходимого сотрудничества с экспертами.
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Экономика
Самозанятые заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов
В декабре президент Владимир Путин подписал закон, распространяющий налог для самозанятых еще на 19 российских регионов.
Политика
Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу в России
Президент на встрече с фермерами сказал, что реформа контрольно-надзорной деятельности поможет бизнесу преодолеть административные барьеры.