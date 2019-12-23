В среднем — 227 тысяч рублей на россиянина Если в 2017 и 2018 годах в основном росло залоговое кредитование (ипотека и автокредиты), то теперь резко ускорился беззалоговый сегмент.

с чего всё началось

Самым закредитованным регионом России оказалась Калмыкия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Расчет уровня закредитованности в субъектах федерации производился на основе информации Банка России и Росстата.

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