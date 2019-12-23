Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСоставлен рейтинг закредитованности регионов России

Самым закредитованным регионом России оказалась Калмыкия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Расчет уровня закредитованности в субъектах федерации производился на основе информации Банка России и Росстата.
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с чего всё началось

Названы самые закредитованные российские регионы

В среднем — 227 тысяч рублей на россиянина Если в 2017 и 2018 годах в основном росло залоговое кредитование (ипотека и автокредиты), то теперь резко ускорился беззалоговый сегмент.
РИА Новостивчера в 16:21

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Составлен рейтинг закредитованности регионов России

РИА Новостивчера в 23:43

Эксперты назвали самые закредитованные регионы России

Известиявчера в 19:58

Названы наиболее закредитованные российские регионы

RT на русскомвчера в 21:10

Названы регионы России с наименьшей долговой нагрузкой

РЕН ТВвчера в 21:50

Названы регионы России с самым закредитованным населением

Коммерсантъвчера в 22:15

Эксперты назвали наиболее закредитованные российские регионы

РБКвчера в 19:52

Названы самые закредитованные регионы России

Lenta.ruвчера в 17:57
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Политика

МИД Украины направил ноту России из-за запуска поездов по Крымскому мосту

«Выражаем решительный протест в связи с несогласованным визитом президента России Владимира Путина во временно оккупированную Автономную Республику Крым и открытием движения по железнодорожной части так называемого Крымского моста», — говорится в сообщении.
REGNUM 11:53
Политика

Путин рассказал, что не пьет чай

Президент России Владимир Путин рассказал, что пьет вместо чая заваренные алтайские травы.
РИА Новости 10:13
Политика

Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину

Россия получила очень гуманный тариф на транзит газа через Украину, заявил журналистам премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета 11:55
Политика

Медведев назвал условие снятия санкций с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о санкциях с Украиной, но инициатива должна исходить от Киева.
ТАСС 11:31
Происшествия

Прокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля

Прокурор запросил в прениях 3,5 года колонии для участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Самариддина Раджабова, который обвиняется в угрозе применения насилия к представителям власти, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
РИА Новости 11:34
Политика

Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2» из-за санкций США

Санкции США скажутся на строительстве газопровода «Северный поток-2», на его строительство понадобиться «немного чуть больше времени».
РБК 11:40
Происшествия

В Татарстане завели ещё одно дело на посадившую сына за руль женщину

RT на русском 11:24
Политика

Украина и Донбасс договорились об обмене пленными

Вести.Ru 10:22
Футбол

Артем Дзюба признан лучшим футболистом России 2019 года

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба признан футболистом года в России.
Российская газета 11:45
Политика

Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией

Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Известия 09:32
Происшествия

Следователи пришли с обысками в ФТС

Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях.
РБК 06:03
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
Политика

Президент Литвы обвинил Россию в стремлении переписать историю

Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в стремлении "переписать историю".
РИА Новости 10:08
Политика

Путин назвал «общей виной России» ситуацию в Чечне в 90-е годы

Kremlin.ru Российский президент Владимир Путин назвал "общей виной России" ситуацию в Чечне в 90-е годы.
РЕН ТВ 11:07
Общество

СК переквалифицировал обвинение по «делу Baring Vostok»

Еще один источник рассказал, что Следственный комитет России начал предъявлять обвинение в окончательной редакции фигурантам дела, в том числе основателю одноименного инвестиционного фонда, американскому бизнесмену Майклу Калви.
Интерфакс 10:42
Культура

Тигран Кеосаян считает, что сыграл большую роль в успехе Ветлицкой

Пятый канал 06:00
Наука

Ученые вывели томаты, растущие в виде букетов

РИА Новости 11:00
Общество

Путин пообщался с мальчиком, попавшим в Сочи благодаря «Елке желаний»

РИА Новости 08:53
Происшествия

Родители напавших на полицию в Апатитах подростков обратились в СК

Родители одного из подростков, которые подозреваются в нападении на полицейских 20 декабря в городе Апатиты, написали заявление в местный следственный отдел СУ СК РФ по Мурманской области.
Российская газета 10:29
Политика

Путин поручил отодвинуть железную дорогу от побережья Сочи

Глава РФ Владимир Путин назвал стратегической задачей отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи, и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 09:03
Политика

Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 20:22
Транспорт

Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга

Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоялось с Московского вокзала.
ТАСС 06:02
Кино

Шоураннер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне

Первый сезон "Ведьмака" вышел на Netflix в конце минувшей недели и предсказуемо спровоцировал сетевые баталии между теми, кому он понравился, и теми, у кого вызвал священную ярость.
Российская газета 06:00
Экономика

Темпы сокращения промышленного производства на Украине увеличились до 7,5%

Промышленное производство на Украине в ноябре 2019 года сократилось по сравнению с ноябрем 2018 года на 7,5% после снижения на 5% в октябре и 1,1% – в сентябре.
ИА Новороссия 10:17
Культура

«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка» спустя 50 лет

К 50-летию со дня выхода первого мультфильма «Умка» «Союзмультфильм» представляет продолжение любимой миллионами истории о трогательном белом медвежонке – «Умка на елке».
Вокруг ТВ 05:21
Общество

В Бельгии арестовали коллекционера русского авангарда и его супругу

По данным канала, музей изящных искусств и фонд, под управлением которого находится коллекция Топоровского и его супруги, не проявили необходимого сотрудничества с экспертами.
Интерфакс 11:04
Политика

Путин пошутил про решение демографической проблемы при помощи улиток

ТАСС 09:43
Политика

Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга

Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Московский Комсомолец 06:48
Экономика

Самозанятые заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов

В декабре президент Владимир Путин подписал закон, распространяющий налог для самозанятых еще на 19 российских регионов.
Ведомости 09:41
Политика

Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу в России

Президент на встрече с фермерами сказал, что реформа контрольно-надзорной деятельности поможет бизнесу преодолеть административные барьеры.
Комсомольская правда 11:41
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