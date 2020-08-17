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Народные новости
Народные новости

Составлен список наиболее пострадавших от пандемии регионов России

Рейтинг регионов по экономической обстановке в период пандемии коронавируса составлен аналитиками Высшей школы экономики. Список формировался на основе данных о региональном уровне инфляции, росте безработицы и динамике изменения дохода граждан.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Регионы разошлись по безработице и зарплатам

Как выяснили в ВШЭ, уровень зарплат в наименее и наиболее пострадавших от коронакризиса регионах (без учета самых обеспеченных Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа) в первом полугодии различался в 2 раза (63 000 и 32 000 руб. в регионах ДВФО и СКФО соответственно), уровень безработицы – почти в 4 раза (3,9 и 14,2% в ЦФО и СКФО), по ее приросту – в 4 раза (3,2 и 0,8% в CКФО и ДВФО).
Ведомостивчера в 16:56
Подробнее о событии
ТАСС

Эксперты ВШЭ назвали наиболее пострадавшие в кризис регионы

ТАСС07:44
Банки.ру

Аналитики оценили дифференциацию социально-экономического положения регионов в ходе кризиса

Банки.ру02:30
ПРАЙМ

Названы наиболее пострадавшие от кризиса российские регионы

ПРАЙМ06:17
Lenta.ru

Названы наиболее пострадавшие от кризиса российские регионы

Lenta.ru05:18
Народные новости

Составлен список наиболее пострадавших от пандемии регионов России

Народные новости07:36
Ведомости

Регионы разошлись по безработице и зарплатам

Ведомостивчера в 16:56
Finam.Ru

Где в России жить хорошо?

Finam.Ru14 августа в 05:10

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Идея на несколько лет отошла на второстепенный план из-за неактуальности, так как 31 декабря либо выпадало на выходной, либо объявлялось нерабочим, однако в 2019 году и сейчас дискуссия вновь стала актуальной для россиян, поскольку федеральные власти приняли решение оставить 31 декабря рабочим днем.
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Газета.Ru07:39
544

Хлопковая одежда защитит кожу от контакта с коронавирусом

Что касается масок, эксперты сообщают, что хлопковая ткань в виде многослойной маски защищает от вируса, хотя и несколько хуже, чем медицинская, но успешно задерживает респираторные капли, за счет которых распространяется SARS-Cov-2.
Известия18:15
26

Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1, передает Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео из Telegram-каналов и информацию СМИ.
Коммерсантъ05:23
446

Новая GeForce RTX 3090 от Nvidia получит 12 ГБ памяти GDDR6Х

На днях компания Micron опубликовала на своем портале сведения о новом типе выпускаемой памяти – GDDR6Х, которая, как следует из названия, предназначена для использования в видеокартах (индекс G означает graphic), но при этом были раскрыты данные новой видеокарты от Nvidia, использующая GDDR6Х.
Faktom03:11
33

Трансфер Жалолиддинова в «Локомотив» вызвал подозрения в Узбекистане

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) Узбекистана обратилась в Ассоциацию футбола страны (АФУ) с заявлением о возбуждении дела по факту перехода хавбека Жасурбека Жалолиддинова из «Бунедкора» в московский «Локомотив».
Матч ТВ06:05