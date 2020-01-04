Гаджеты
RuNews24.ruСостоялась презентация смартфонов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro
Новые смартфоны были представлены к 10-летнему юбилею компании. Оба аппарата линейки — Mi 10 и Mi 10 Pro получили AMOLED-дисплеи диагональю 6,67 дюйма и с разрешением 2 340 на 1 080 пикселей. В верхнем левом углу дисплея имеется вырез для фронтальной камеры.
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с чего всё началось
Китайская компания Xiaomi официально представила линейку новых флагманских смартфонов Mi 10, трансляция мероприятия велась на странице компании в Weibo в четверг, 13 февраля.Известия05:49
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