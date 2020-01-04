с чего всё началось

Новые смартфоны были представлены к 10-летнему юбилею компании. Оба аппарата линейки — Mi 10 и Mi 10 Pro получили AMOLED-дисплеи диагональю 6,67 дюйма и с разрешением 2 340 на 1 080 пикселей. В верхнем левом углу дисплея имеется вырез для фронтальной камеры.

Армия и оружие Пентагон приступает к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году Оборонное ведомство США начинает активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году, который является поворотным в разработке и развёртывании подобного вида вооружений, заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.

Политика США ввели санкции против трех оборонных предприятий России Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).

Политика Министр объяснил обвинения внука Назарбаева его наркозависимостью Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев прокомментировал в интервью телеканалу «Хабар» недавние сообщения в Facebook Айсултана Назарбаева — внука первого президента страны Нурсултана Назарбаева, обвинившего руководство страны в коррупции.

Общество Правила перевозки багажа в поездах могут изменить Министерство транспорта предложило уравнять пассажиров верхних и нижних полок в правах по перевозке багажа, передает РИА "Новости".

Происшествия В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.

Здоровье В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.

Политика Путин принял отставку губернатора Калужской области Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.

Футбол Каррера сравнил чемпионский «Спартак» и АЕК Главный тренер АЕКа Массимо Каррера сравнил греческий клуб со своей бывшей командой — московским «Спартаком».

Политика В Конституцию впишут Курилы и зарплаты Поправка о запрете на отчуждение территорий позволяет власти придать явке на голосование за Конституцию дополнительный смысл для национал-патриотического сегмента избирателей, которые не согласны с нынешней политикой на украинском направлении.

Экономика Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.

Общество Госдума увеличила денежное довольствие военнослужащих Закон унифицирует денежное довольствие призывников, проходящих службу в Вооруженных силах РФ, МЧС и Росгвардии.

Политика В Белоруссии решили изменить герб Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.

Происшествия В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев Все восемь погибших в ДТП под Псковом являются гражданами Украины, сообщила РИА Новости глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на данные полиции.