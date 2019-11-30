Футбол
MetaratingsСостоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020
Чемпионат Европы-2020 пройдет в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля 2020 года. Сборная Россия проведет два матча группового турнира в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
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Политика
Задержанного за пьяную езду пензенского депутата исключили из ЕР
Депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, задержанного за вождение в пьяном виде, исключили из "Единой России" и вывели из фракции в региональном парламенте, сообщается на сайте областного отделения партии.
Гаджеты
Новый смартфон Huawei P40 Pro получит систему из восьми камер
Смартфон Huawei P40 Pro будет оснащён восемью камерами.
Энергетика
Нефть Brent за сутки подешевела на $3,5 за баррель
На минимуме 29 ноября стоимость февральских фьючерсов нефти Brent составила $60,45 за баррель, это на $3,55 меньше, чем было на максимуме днем ранее — $64, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
Футбол
Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Политика
Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области
Государственная граница Донецкой Народной Республики формально проведена по линии административной границы Донецкой области Украины по состоянию на начало 2014 года.
Шоу-бизнес
Дети Киркорова, Рудковской и Навки стали участниками модного показа
Среди юных моделей были звездные наследники. Конечно же, показ не обошелся без Гном Гномыча – сына Рудковской Саши Плющенко.
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Лондоне.
Общество
Косметолог оценила тренд на «губы дьявола»
Врач-косметолог Александра Гонт прокомментировала телеканалу "360" тренд на "губы дьявола".
Музыка
Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»
Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" — Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
Футбол
Сарри: «Роналду не такой игрок, как все остальные»
Послушайте, разумеется, что Роналду не такой игрок, как все остальные, и неважно, как мне положено говорить.
Общество
В РПЦ раскритиковали правила медосмотра водителей
Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, а сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Шоу-бизнес
Информация о смерти Заворотнюк опровергнута
Недавно родные актрисы опровергли слухи о ее смерти.
Общество
Врач-диетолог рассказал о вреде красной икры
Икра обладает многими полезными веществами. Она способна укрепить иммунитет. Однако есть деликатес часто – вредно, заявила врач.
Шоу-бизнес
Роза Сябитова удивила подписчиков обнаженным снимком
Свои рассуждения Сябитова подкрепила фотографией без одежды, чем весьма удивила поклонников.
Политика
На встрече лидеров НАТО будет поднят вопрос отношений с Россией
Чиновник добавил, что действия НАТО не имеют цели представить угрозу России. Встреча лидеров стран НАТО пройдет в Лондоне 3-4 декабря.
Футбол
Карпин остался доволен игрой «Ростова» после ничьей с «Уралом»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мыслями после домашнего матча с «Уралом» (0:0) в 18-м туре РПЛ, а также подтвердил, что игрокам его команды стали выплачивать долги по зарплате.
Происшествия
Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле
"Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
Происшествия
В Гааге задержан подозреваемый в нападении с ножом
Полиция Гааги задержала 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом, в результате которого в пятницу были ранены трое подростков.
Наука
Ученые назвали смертельную опасность жирной пищи
Ученые Центра здравоохранения Университета Макгилла в Канаде рассказали, по какой причине жирная пища может повлиять на развитие и быстрое прогрессирование рака, пишет MedicalXpress.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал видео с крохотной дочкой
Девочку, как и сына Никиту, певцу родила суррогатная мать. Так что воспитывает детей Лазарев в одиночку.
Политика
Глава МИД Литвы осудил решение Apple по обозначению Крыма в сервисах
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс осудил решение компании Apple обозначить Крым как российскую территорию в своих сервисах.
Гаджеты
Xiaomi снимает с производства смартфон Mi 9
Информацию распространил китайский источник, который обратил внимание на том, что в каталоге компании на фирменном сайте отсутствует Xiaomi Mi 9. Удаление из каталога обычно означает, что модель снимают с производства, так как в других случаях этого не делают.
Гаджеты
Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел
Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
Здоровье
Онкологи разработали «зеленое» меню для защиты от рака
Армия и оружие
Арктический комплекс «Тор-М2ДТ» заступил на боевое дежурство
Дивизион арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" заступил в субботу на боевое дежурство в Мурманской области.
Политика
Госдеп США обеспокоен принятым в России законом об иноагентах
Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов.