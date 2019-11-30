Футбол

MetaratingsMetaratingsСостоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020

Чемпионат Европы-2020 пройдет в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля 2020 года. Сборная Россия проведет два матча группового турнира в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
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Результаты жеребьёвки группового этапа Евро-2020

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