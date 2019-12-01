Футбол
MetaratingsСостоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020
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«Финляндии не радуемся, рабочая группа». Плюсы и минусы прошедшей жеребьевки
Советский спортвчера в 16:45
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Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали основные пути заражения ВИЧ
Почти 60% новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в 2019 году произошли путем гетеросексуальных контактов, 39% обусловлены употреблением наркотиков, сообщает 1 декабря «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике
Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
Общество
Как изменится жизнь жителей России с 1 декабря 2019 года
В перечень нововведений с 1 декабря в жизнь россиян вошли: уплата налогов, сим-карты «под колпаком», маркировка товаров, обязательная зимняя резина и т.д. Заплати налоги 2 декабря является последним днем уплаты налогов за 2018 год.
Футбол
Португалия, Франция и Германия сыграют в группе F Евро-2020
Стал известен состав группы F чемпионата Европы-2020.
Политика
National Interest рассказал о самых странных советских автоматах
Американский журнал National Interest рассказал о необычных советских экспериментальных образцах автоматов, которые так и не были приняты на вооружение.
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о своей болезни
Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Видео перестрелки в кафе в Карачаево-Черкесии появилось в сети
В интернете появилась запись с камер видеонаблюдения в кафе города Черкасска Карачаево-Черкесской Республики, где мужчина открыл огонь из травматического пистолета по девушке.
Происшествия
Выявивший алкоголь в крови кировского мальчика эксперт не отстранён
Судмедэксперт Сергей Насонов, который выявил содержание алкоголя в крови шестилетнего мальчика, погибшего при наезде автомобиля в Кировской области, продолжает работать.
Хоккей
«Филадельфия» обыграла «Монреаль» с голом Проворова в овертайме
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
Происшествия
В Ленобласти нашли скелет пропавшей пенсионерки и 324 тыс. рублей
В дачном домике на участке погибшей пенсионерки был обнаружен рюкзак с 324 тыс. рублей. Обстоятельства смерти пенсионерки выясняются.
Автоспорт
Вольф спокойно отнесся к переговорам Хэмилтона с Ferrari
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини
Происшествия
Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Политика
На Украине заявили об утрате смысла существования страны
Украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов заявил, что страна утратила истинный смысл своего существования.
Политика
Госдеп США обеспокоен принятым в России законом об иноагентах
Госдеп США обеспокоен в связи с принятым в России законом о СМИ — иностранных агентах.
Армия и оружие
В Британии признали превосходство российской артиллерии
Политика
Украинскую шпионку задержали в Севастополе
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянку по подозрению в государственной измене. Было возбуждено уголовное дело.
Музыка
Солист Rammstein напал на Лободу и получил по лицу от космонавта
Авто
Перечислены изменения с 1 декабря для российских автомобилистов
Эксплуатация машин, не укомплектованных зимней резиной, в период с декабря по февраль запрещается.
Экономика
Кредиты, долги, лекарства и вода: что изменится c 1 декабря
Закон, вступающий в силу 1 декабря, запрещает микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы, процентная ставка которых превышает один процент в сутки, или 365 процентов в год.
Политика
Савченко рассказала об отвратительных встречах с Порошенко
Футбол
«Витесс» объявил об уходе Слуцкого
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Технологии
Бесплатное обновление до Windows 10 всё ещё доступно пользователям
Один из посетителей площадки Reddit, назвавшийся инженером Microsoft, подтвердил, что бесплатное обновление ОС до Windows 10 остаётся доступным.
Здоровье
Ученые рассказали, как определить рак легких по рукам
Британские ученые выяснили, как определить рак легких у человека по состоянию его рук.