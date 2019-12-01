Футбол

MetaratingsMetaratingsСостоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020

В Бухаресте (Румыния) состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020.
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Определились составы всех групп ЕВРО-2020

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В Роспотребнадзоре назвали основные пути заражения ВИЧ

Почти 60% новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в 2019 году произошли путем гетеросексуальных контактов, 39% обусловлены употреблением наркотиков, сообщает 1 декабря «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
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Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
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Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
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«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
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На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
РБК 00:06
Общество

Как изменится жизнь жителей России с 1 декабря 2019 года

В перечень нововведений с 1 декабря в жизнь россиян вошли: уплата налогов, сим-карты «под колпаком», маркировка товаров, обязательная зимняя резина и т.д. Заплати налоги 2 декабря является последним днем уплаты налогов за 2018 год.
Говорит Уфа 01:52
Футбол

Португалия, Франция и Германия сыграют в группе F Евро-2020

Стал известен состав группы F чемпионата Европы-2020.
Спорт-Экспресс вчера в 12:52
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National Interest рассказал о самых странных советских автоматах

Американский журнал National Interest рассказал о необычных советских экспериментальных образцах автоматов, которые так и не были приняты на вооружение.
РИА Новости 01:19
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Анна Семенович рассказала о своей болезни

Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Видео перестрелки в кафе в Карачаево-Черкесии появилось в сети

В интернете появилась запись с камер видеонаблюдения в кафе города Черкасска Карачаево-Черкесской Республики, где мужчина открыл огонь из травматического пистолета по девушке.
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Выявивший алкоголь в крови кировского мальчика эксперт не отстранён

Судмедэксперт Сергей Насонов, который выявил содержание алкоголя в крови шестилетнего мальчика, погибшего при наезде автомобиля в Кировской области, продолжает работать.
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«Филадельфия» обыграла «Монреаль» с голом Проворова в овертайме

REGNUM вчера в 23:25
Общество

В России расширили список сильнодействующих веществ

Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
РИА Новости вчера в 18:29
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В Ленобласти нашли скелет пропавшей пенсионерки и 324 тыс. рублей

В дачном домике на участке погибшей пенсионерки был обнаружен рюкзак с 324 тыс. рублей. Обстоятельства смерти пенсионерки выясняются.
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Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
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На Украине заявили об утрате смысла существования страны

Украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов заявил, что страна утратила истинный смысл своего существования.
Газета.Ru вчера в 04:29
Политика

Госдеп США обеспокоен принятым в России законом об иноагентах

Госдеп США обеспокоен в связи с принятым в России законом о СМИ — иностранных агентах.
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Армия и оружие

В Британии признали превосходство российской артиллерии

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Украинскую шпионку задержали в Севастополе

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянку по подозрению в государственной измене. Было возбуждено уголовное дело.
Телеканал 360° 29 ноября в 02:54
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Солист Rammstein напал на Лободу и получил по лицу от космонавта

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Перечислены изменения с 1 декабря для российских автомобилистов

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Экономика

Кредиты, долги, лекарства и вода: что изменится c 1 декабря

Закон, вступающий в силу 1 декабря, запрещает микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы, процентная ставка которых превышает один процент в сутки, или 365 процентов в год.
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Савченко рассказала об отвратительных встречах с Порошенко

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«Витесс» объявил об уходе Слуцкого

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Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
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Бесплатное обновление до Windows 10 всё ещё доступно пользователям

Один из посетителей площадки Reddit, назвавшийся инженером Microsoft, подтвердил, что бесплатное обновление ОС до Windows 10 остаётся доступным.
3DNews вчера в 15:04
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Британские ученые выяснили, как определить рак легких у человека по состоянию его рук.
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Беспутин победил Бутаева и стал чемпионом WBA

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