Футбол

MetaratingsMetaratingsСостоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020

В Бухаресте (Румыния) состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020.
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Жеребьевка финального турнира Евро-2020. Полные итоги

Sport24.ruвчера в 12:52

Расписание матчей Евро-2020

ProstoProSportвчера в 14:02

Интрига для России, группы смерти и жизни. Чего ждать от жеребьевки Евро-2020?

Sportbox.RUвчера в 05:59

Состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020

Metaratingsвчера в 13:48

Результаты жеребьёвки группового этапа Евро-2020

Чемпионатвчера в 12:53

«Чемпион Европы в составе сборной России в 2036 году». Сын Аршавина с трофеем Евро-2020

Спорт-Экспрессвчера в 14:46

Жеребьёвка Евро-2020

LiveSport.ru28 ноября в 18:30
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:38, Ашберн
Происшествия

В Забайкалье перевернулся автобус, есть погибшие

РИА Новости 02:22
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru 29 ноября в 18:47
Космос

Уфолог рассказал: NASA и Россия скрывают визиты инопланетян на МКС

NASA и космонавты из России скрывают нас стоящую правду о корабле инопланетян, находящемся совсем рядом со станцией МКС.
Evo-rus.com 00:56
Технологии

Разработчики Operation Black Mesa опубликовали новые скриншоты из игры

CyberSport.ru вчера в 16:09
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась в уменьшении груди

Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Известия вчера в 23:08
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NI: в СССР создали странные автоматы

Газета.Ru 01:41
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опубликовал видео с крохотной дочкой

Девочку, как и сына Никиту, певцу родила суррогатная мать. Так что воспитывает детей Лазарев в одиночку.
WomanHit.ru вчера в 12:11
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Общество

Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля

Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Вести.Ru 29 ноября в 11:00
Здоровье

Ученые рассказали, как определить рак легких по рукам

Британские ученые выяснили, как определить рак легких у человека по состоянию его рук.
iReactor вчера в 13:51
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 29 ноября в 09:35
Общество

Le Monde: Россия победила алкоголизм

В России стали гораздо меньше пить - к такому выводу пришло французское издание Le Monde.
Российская газета 02:51
Происшествия

Летевший в Сочи самолет сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира

Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира.
Интерфакс 01:47
Происшествия

Посольство РФ в Британии назвало причину задержания судна с крымчанами

Дипмиссия сообщила, что задержание судна «Джирех» в английском Портленде связано с неправильным оформлением документации плавсредства с крымскими моряками на борту.
News.ru 29 ноября в 23:10
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru вчера в 03:40
Политика

МИД Греции раскритиковал «военную риторику» Эрдогана

Греческий МИД осудил заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанные на церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP).
Коммерсантъ 02:13
Хоккей

КХЛ дисквалифицировала Паре, Свитова и Петрова

Защитник ХК «Сочи» Алексей Петров пропустит один матч за колющий удар клюшкой в игре против казанского «Ак Барса» (1:0).
Советский спорт 01:55
Хоккей

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин оформил хет-трик в матче против "Детройта", в котором его команда победила - 5:2.
Российская газета 00:31
Происшествия

Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле

"Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
Интерфакс вчера в 15:20
Хоккей

В тренерский штаб молодежной сборной России вошли Ларионов и Хабибулин

ProstoProSport вчера в 05:40
Армия и оружие

Украинский командир убил солдата из-за нежелания воевать

Газета.Ru 01:23
Общество

Косметолог прокомментировала тренд на «губы дьявола»

Врач-косметолог оценила тренд на «губы дьявола». «Губы дьявола» в последнее время стали большим событием.
Ореанда-Новости вчера в 06:37
Политика

Максим Галкин повторно высмеял власть и отказался от участия в выборах

Век вчера в 08:54
Происшествия

В Белгороде учитель подрался с учеником на уроке информатики

Анна Козловцева <~> Ученик, подравшийся с учителем в Белгороде, угрожал другим преподавателям.
Бел.Ру 29 ноября в 10:31
Технологии

В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5

В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
Дни24 00:46
Общество

Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
РБК 29 ноября в 08:12
Происшествия

Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
РИА Новости вчера в 10:12
Армия и оружие

Первая в России загоризонтная РЛС заступила на боевое дежурство

«В населенном пункте Ковылкино Республики Мордовия с 1 декабря в составе Воздушно-космических сил заступит на боевое дежурство РЛС загоризонтного обнаружения типа "Контейнер"», - рассказали в ведомстве.
ТК Звезда вчера в 23:59
Происшествия

Девять человек погибли при крушении самолета в США

В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Здоровье

Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек

По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ).
Интерфакс 01:10
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