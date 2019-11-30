Футбол
РИА НовостиОпределились составы всех групп ЕВРО-2020
Стали известны составы всех групп чемпионата Европы по футболу 2020 года. Жеребьевка финальной стадии ЕВРО-2020 состоялась в субботу в Бухаресте. В финальной части турнира во второй раз (впервые – четыре года назад) примут участие 24 команды, разбитые на шесть групп.
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Интрига для России, группы смерти и жизни. Чего ждать от жеребьевки Евро-2020?
Sportbox.RU30 ноября в 05:59
Сборная Косово может квалифицироваться на Евро в Грузии и Белоруссии. Но ее не пустят в эти страны
Спорт день за днем30 ноября в 09:00
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Происшествия
Автобус упал с моста в Забайкалье, есть погибшие
Политика
В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России
Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
Политика
Летчики самолета Путина рассказали о приземлении в сильнейшем тумане
Политика
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Политика
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
Авто
В России «потерялись» налоги с четверти роскошных автомобилей
Если в 2017-м на налоговом учёте стояло 2927 роскошных машины, то в 2018-м уже 2162 экземпляра, то есть на 26,5%. Если же взять машины, стоимость которых более 3 млн рублей, то их количество в период с 2015 по 2018 году удвоилось, а вот налогов с них собрали на 33% меньше.
Происшествия
В Киеве ребенка убили при обстреле автомобиля
Вечером в воскресенье, 1 декабря, в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover, погиб ребенок 3,5 лет.
Происшествия
В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе
Житель Бурятии спас замерзающую в сугробе трехгодовалую девочку, забытую пьяным двоюродным дедом ночью на улице в районе дач в Заиграевском районе Бурятии, сообщает республиканский главк МЧС.
Наука
Робот-лаборант в США выполнил 100 тысяч экспериментов за год
В США уникальный робот-лаборант провел около 100 тысяч экспериментов за год.
Общество
Названы регионы с самыми высокими зарплатами
Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
Происшествия
В Ингушетии турнир по самбо завершился массовым побоищем
В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая драка с участием спортсменов, тренеров и болельщиков, выбежавших на татами.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась в уменьшении груди
Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Политика
Госдеп США обеспокоен принятым в России законом об иноагентах
Госдеп США обеспокоен в связи с принятым в России законом о СМИ — иностранных агентах.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России
Политика
Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП в Кузбассе
В Кемеровской области в результате столкновения скорой помощи и двух легковых автомобилей пострадали семь человек.
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Лавров оценил перспективы восстановления отношений России и Украины
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров днем в воскресенье, 1 декабря, в рамках одной из телевизионных передач оценил перспективы восстановления отношений России и Украины.
Экономика
ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием
В единой базе ЦБ будет собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы.
Космос
Обнаружены 19 галактик без темной материи
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Политика
Пушков оценил заявление о появлении Украины на 300 лет раньше России
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия начала формироваться как государство только при Иване Грозном.
Биатлон
Фуркад: нельзя отстранять спортсменов от соревнований на основании паспорта
Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал возможное отстранение российских спортсменов от крупных соревнований на четыре года из-за скандала вокруг базы данных московской лаборатории.
Здоровье
Стали известны болезни, на которые может указывать кровь из носа
Российский врач рассказал, о каких болезнях может говорить кровотечение из носа.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Общество
Гороскоп на 1 декабря: Рыбам не стоит работать, а Ракам потребуется гибкость
Неблагоприятное сочетание обстоятельств может потребовать от Раков максимальной гибкости в общении, умения менять тактику поведения в зависимости от ситуации.
Происшествия
Историка Соколова перевели в психбольницу «Бутырки»
«Соколов был доставлен из петербургского СИЗО "Кресты" и сейчас находится в психбольнице СИЗО "Бутырка", где ему будет проведена психиатрическая экспертиза»,— заявила представительница ОНК Москвы.
Технологии
Пользователи рассказали, как бесплатно перейти на Windows 10
Напомним, что официально бесплатно обновиться с Windows 7, 8 и 8.1 до Windows 10 можно было до 2018 года.
Гаджеты
В Huawei рассказали о преимуществах Harmony OS перед Android
По мнению старшего вице-президента Huawei по связям с общественностью Джой Тана, Harmony OS является легкой и компактной операционной системой с большим количеством функций.
Спорт
Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу
Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.