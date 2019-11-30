Футбол

РИА НовостиРИА НовостиОпределились составы всех групп ЕВРО-2020

Стали известны составы всех групп чемпионата Европы по футболу 2020 года. Жеребьевка финальной стадии ЕВРО-2020 состоялась в субботу в Бухаресте. В финальной части турнира во второй раз (впервые – четыре года назад) примут участие 24 команды, разбитые на шесть групп.
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Определились составы всех групп ЕВРО-2020

РИА Новости30 ноября в 13:33

Жеребьевка финального турнира Евро-2020. Полные итоги

Sport24.ru30 ноября в 12:52

Интрига для России, группы смерти и жизни. Чего ждать от жеребьевки Евро-2020?

Sportbox.RU30 ноября в 05:59

Результаты жеребьёвки группового этапа Евро-2020

Чемпионат30 ноября в 12:53

Жеребьевка Евро-2020. Где смотреть трансляцию онлайн

Bookmaker-ratings.ru30 ноября в 10:50

Сборная Косово может квалифицироваться на Евро в Грузии и Белоруссии. Но ее не пустят в эти страны

Спорт день за днем30 ноября в 09:00

Саутгейт доволен, Далич боится

Советский спорт30 ноября в 18:13
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Происшествия

Автобус упал с моста в Забайкалье, есть погибшие

Ореанда-Новости вчера в 08:47
Политика

В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России

Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
РБК 00:09
Политика

Летчики самолета Путина рассказали о приземлении в сильнейшем тумане

Lenta.ru вчера в 17:22
Политика

На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

РИА Новости вчера в 18:03
Политика

Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана

Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
РИА Новости 30 ноября в 16:14
Авто

В России «потерялись» налоги с четверти роскошных автомобилей

Если в 2017-м на налоговом учёте стояло 2927 роскошных машины, то в 2018-м уже 2162 экземпляра, то есть на 26,5%. Если же взять машины, стоимость которых более 3 млн рублей, то их количество в период с 2015 по 2018 году удвоилось, а вот налогов с них собрали на 33% меньше.
За рулем Кубань 29 ноября в 15:33
Происшествия

В Киеве ребенка убили при обстреле автомобиля

Вечером в воскресенье, 1 декабря, в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover, погиб ребенок 3,5 лет.
Московский Комсомолец вчера в 12:22
Происшествия

В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе

Житель Бурятии спас замерзающую в сугробе трехгодовалую девочку, забытую пьяным двоюродным дедом ночью на улице в районе дач в Заиграевском районе Бурятии, сообщает республиканский главк МЧС.
РИА Новости вчера в 23:55
Наука

Робот-лаборант в США выполнил 100 тысяч экспериментов за год

В США уникальный робот-лаборант провел около 100 тысяч экспериментов за год.
Evo-rus.com вчера в 00:50
Общество

Названы регионы с самыми высокими зарплатами

Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости вчера в 16:14
Происшествия

В Ингушетии турнир по самбо завершился массовым побоищем

В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая драка с участием спортсменов, тренеров и болельщиков, выбежавших на татами.
РИА Новости вчера в 11:03
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась в уменьшении груди

Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Известия 30 ноября в 23:08
Политика

Госдеп США обеспокоен принятым в России законом об иноагентах

Госдеп США обеспокоен в связи с принятым в России законом о СМИ — иностранных агентах.
Телеканал 360° 30 ноября в 17:22
Армия и оружие

Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России

Ведомости вчера в 16:59
Политика

Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»

Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
РБК вчера в 13:15
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru вчера в 12:51
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП в Кузбассе

В Кемеровской области в результате столкновения скорой помощи и двух легковых автомобилей пострадали семь человек.
REGNUM 00:49
Политика

Лавров оценил перспективы восстановления отношений России и Украины

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров днем в воскресенье, 1 декабря, в рамках одной из телевизионных передач оценил перспективы восстановления отношений России и Украины.
Аргументы недели вчера в 06:08
Экономика

ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

В единой базе ЦБ будет собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы.
РБК 00:00
Космос

Обнаружены 19 галактик без темной материи

Область 45 вчера в 03:34
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Политика

Пушков оценил заявление о появлении Украины на 300 лет раньше России

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия начала формироваться как государство только при Иване Грозном.
Известия вчера в 15:50
Биатлон

Фуркад: нельзя отстранять спортсменов от соревнований на основании паспорта

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал возможное отстранение российских спортсменов от крупных соревнований на четыре года из-за скандала вокруг базы данных московской лаборатории.
RT на русском вчера в 14:25
Здоровье

Стали известны болезни, на которые может указывать кровь из носа

Российский врач рассказал, о каких болезнях может говорить кровотечение из носа.
Ugpressa.ru вчера в 23:00
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК вчера в 06:38
Общество

Гороскоп на 1 декабря: Рыбам не стоит работать, а Ракам потребуется гибкость

Неблагоприятное сочетание обстоятельств может потребовать от Раков максимальной гибкости в общении, умения менять тактику поведения в зависимости от ситуации.
Известия Мордовии 30 ноября в 03:48
Происшествия

Историка Соколова перевели в психбольницу «Бутырки»

«Соколов был доставлен из петербургского СИЗО "Кресты" и сейчас находится в психбольнице СИЗО "Бутырка", где ему будет проведена психиатрическая экспертиза»,— заявила представительница ОНК Москвы.
Коммерсантъ вчера в 23:23
Технологии

Пользователи рассказали, как бесплатно перейти на Windows 10

Напомним, что официально бесплатно обновиться с Windows 7, 8 и 8.1 до Windows 10 можно было до 2018 года.
iReactor вчера в 18:42
Гаджеты

В Huawei рассказали о преимуществах Harmony OS перед Android

По мнению старшего вице-президента Huawei по связям с общественностью Джой Тана, Harmony OS является легкой и компактной операционной системой с большим количеством функций.
OAnews вчера в 00:01
Спорт

Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Российская газета вчера в 16:16
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