Стали известны составы всех групп чемпионата Европы по футболу 2020 года. Жеребьевка финальной стадии ЕВРО-2020 состоялась в субботу в Бухаресте. В финальной части турнира во второй раз (впервые – четыре года назад) примут участие 24 команды, разбитые на шесть групп.

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Политика Лавров оценил перспективы восстановления отношений России и Украины Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров днем в воскресенье, 1 декабря, в рамках одной из телевизионных передач оценил перспективы восстановления отношений России и Украины.

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