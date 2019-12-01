Футбол

Bethub.orgBethub.orgЖеребьевка Евро-2020. Сборная России узнала всех соперников

Группа смерти, однозначно, группа F, в которой сыграют Португалия, Франция и Германия. Все группы выглядят следующим образом: Напомним, что чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 различных европейских городах. Финал состоится в Лондоне, на стадионе Уэмбли.
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Результаты жеребьёвки группового этапа Евро-2020

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Жеребьевка Евро-2020. Где смотреть трансляцию онлайн

Bookmaker-ratings.ru10:50

УЕФА показал реакцию тренеров Германии, Франции и Португалии на попадание команд в одну группу на Евро-2020

Матч ТВ13:48

Как покупать билет на Евро-2020

Советский спорт17:30

Жеребьёвка Евро-2020

LiveSport.ru28 ноября в 18:30

Определились составы всех групп ЕВРО-2020

РИА Новости13:33

Жеребьевка финального турнира Евро-2020. Полные итоги

Sport24.ru12:52
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Фадеев признался, за кого из своих артистов он исполнял песни

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Производство черной икры в России растет

Neva.Today 05:23
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Жительница Ленинградской области обнаружила останки своей 81-летней пропавшей бабушки. Она находилась в розыске с октября.
Российская газета 19:54
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Ди Каприо отверг обвинения в финансировании поджогов в Амазонии

РИА Новости 17:38
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Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
iReactor 00:52
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На Украине идет укрепление гривны: доллар обновил четырехлетний минимум

Предыдущий минимум был установлен 25 ноября, когда официальный курс гривны к доллару составил 24,05 грн/доллар.
REGNUM 28 ноября в 04:00
Общество

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Одному из самых известных мальтийских бизнесменов Юргену Фенеку предьявлены обвинения в соучастии в убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 17:59
Политика

Госграницу ДНР определили по всей территории Донецкой области

Председатель парламента ДНР Владимир Бидевка после пленарного заседания сообщил, что госграница республики установлена в пределах Донецкой области до начала гражданской войны на Украине в 2014 году.
ФАН вчера в 05:31
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Хакеры опубликовали в сети данные сайта о трудоустройстве

Хакеры разместили в сети базу данных, которая якобы содержит информацию о 500 тысячах пользователей портала по трудоустройству jobinmoscow.ru.
Политическая Экспертиза 28 ноября в 10:12
Происшествия

В Ленобласти в вагоне электрички появились стенды о терактах в России

Как сообщают издание 47news и «Пятый канал», каждый стенд был посвящен отдельному теракту — взрывам домов в 1999 году, «Норд-Осту», захвату заложников в школе в Беслане и взрывам в Волгограде и Санкт-Петербурге.
Эхо Москвы 12:30
Происшествия

Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

РБК 05:08
Политика

Indian Express: Россия создаст военную базу в Индийском океане

Мохан утверждает, что российская военная база в Индийском океане станет "новой стратегической активностью на Ближнем Востоке и в Африке".
Pravda.Ru 03:01
Происшествия

После гибели пяти человек в ДТП в Красноярском крае возбудили дело

После ДТП в Уярском районе Красноярского края, в котором погибли пять человек, возбуждено уголовное дело.
РБК 01:34
Происшествия

Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
РИА Новости 10:12
Здоровье

В Минздраве решили принять участников пикетов против сокращения врачей

Минздрав обещает 2 декабря принять участников пикетов, протестовавших, в частности, против оптимизации в медучреждениях и увольнения врачей.
Интерфакс 10:40
Здоровье

ВОЗ: у 86 тысяч человек в России был диагностирован ВИЧ в 2018 году

Европейский координатор по ВИЧ, гепатиту и туберкулезу Всемирной организации здравоохранения Масуд Дара рассказал, что ВИЧ был диагностирован у более чем 141 тысячи человек в европейском регионе, из них 86 тысяч заболевших из России.
Газета.Ru 19:23
Армия и оружие

NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку

Американский журнал The National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
RT на русском вчера в 20:15
Армия и оружие

Столтенберг: Россия не представляет неминуемой угрозы для стран НАТО

НАТО не видит непосредственной угрозы от РФ в отношении каких-либо стран Североатлантического альянса.
Российская газета вчера в 07:14
Музыка

Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»

РЕН ТВ 28 ноября в 04:52
Биатлон

Россия стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону

Газета.Ru 10:22
Политика

Первый президент Украины дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский на предстоящих переговорах с лидерами стран-участниц «нормандского формата» должен в первую очередь руководствоваться национальными интересами.
РБК 19:32
Общество

В России расширили список сильнодействующих веществ

Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
РИА Новости 18:29
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Рэпер Гуф показал свою новую девушку

Российский музыкант Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, показал свою новую девушку.
News.ru вчера в 05:26
Футбол

Румынская ведущая жеребьевки Евро-2020 лишила мужчин дара речи

АБН вчера в 01:58
Происшествия

Туристы из Казани двое суток не могут улететь из китайской Саньи

В китайском городе Санья на острове Хайнань застряли туристы из Казани.
Татарстан-24 08:05
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Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены

Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
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Команда Квята наказана за инцидент в квалификации Гран-при Абу-Даби

Команда "Торо Россо" оштрафована на €5 тыс. из-за инцидента, произошедшего в квалификации заключительного этапа Гран-при "Формулы-1" в Абу-Даби, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:58
Игры

Steam-релиз Red Dead Redemption 2 назначен на 5 декабря

Компания Rockstar Games объявила дату выхода вестерна Red Dead Redemption 2 в цифровом магазине Steam.
3DNews 28 ноября в 01:55
Технологии

Появилась фотография консоли PS5 для разработчиков

Пользователь под ником Alcoholikaust опубликовал в Твиттере фотографию с двумя PlayStation 5 для разработчиков.
The GEEK 14:47
Футбол

Лэмпард – о поражении «Вест Хэму»: «Мы и не собирались быть непобедимыми»

Soccer.ru 14:58
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