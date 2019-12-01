Футбол
Севастополь.руСостоялась жеребьевка группового раунда Евро-2020
Финал примет стадион «Уэмбли» в Лондоне. На групповом этапе в одной группе, согласно решению УЕФА, не могли оказаться сборные Украины и России, а также сборные России и Косово, Сербии и Косово, Боснии и Герцеговины и Косово (если они выйдут на Евро-2020).
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"Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
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Японский магазин призвал сотрудниц предупреждать о «критических днях»
Один из крупных магазинов в Осаке недавно попытался провести в секции товаров для женщин эксперимент - руководство раздало сотрудницам бэйджи, которые они должны были носить в течение "критических дней".
Политика
В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах
Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Авто
В России отзывают более 35 тысяч автомобилей Mazda CX-7
Японская компания Mazda объявила об отзыве в России 35 801 автомобиля Mazda CX-7 из-за возможных проблем с задним фонарем.
Футбол
«Бавария» проиграла «Байеру» в матче чемпионата Германии
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Вырезанные из финального сезона "Игры престолов" сцены появились в Youtube.
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Конкурс проводится с 2006 года компанией ADC Group. Праздник выпускников "Алые паруса" отмечался в Ленинграде с 1969-го по 1979 год.
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«Астана» сенсационно победила «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы
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Военный эксперт, руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут сравнил характеристики украинского артиллерийского катера (МБАК) типа "Гюрза-М" и российского патрульного катера проекта "Соболь", признав превосходство последнего.
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19-летняя дочь артиста Дмитрия Маликова Стефания поймала букет невесты.
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В Белгороде учитель информатики подрался с учеником
В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября.