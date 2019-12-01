Футбол

Севастополь.руСевастополь.руСостоялась жеребьевка группового раунда Евро-2020

Финал примет стадион «Уэмбли» в Лондоне. На групповом этапе в одной группе, согласно решению УЕФА, не могли оказаться сборные Украины и России, а также сборные России и Косово, Сербии и Косово, Боснии и Герцеговины и Косово (если они выйдут на Евро-2020).
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