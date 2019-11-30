Футбол

MetaratingsMetaratingsСостоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020

В Бухаресте (Румыния) состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Определились составы всех групп ЕВРО-2020

РИА Новостивчера в 13:33

Жеребьевка финального турнира Евро-2020. Полные итоги

Sport24.ruвчера в 12:52

Результаты жеребьёвки группового этапа Евро-2020

Чемпионатвчера в 12:53

Жеребьевка Евро-2020. Где смотреть трансляцию онлайн

Bookmaker-ratings.ruвчера в 10:50

Германия, Португалия и Франция в одной группе! Нам досталась Финляндия. Итоги жеребьевки Евро-2020

Матч ТВвчера в 11:57

Сборная Косово может квалифицироваться на Евро в Грузии и Белоруссии. Но ее не пустят в эти страны

Спорт день за днемвчера в 09:00

Календарь Евро-2020: полное расписание турнира

Спорт-Экспрессвчера в 16:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 20:24, Ашберн
Происшествия

Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб

Российская газета 10:08
Финансы

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Ведомости 16:04
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала снимки с сыном Платоном на Мальдивах

В своем микроблоге Instagram журналистка Ксения Собчак показала поклонникам снимки, сделанные с 3-летним сыном Платоном на Мальдивах.
OAnews 17:11
Футбол

Дзюба — о победе над «Спартаком»: пускай на табло смотрят

RT на русском 13:45
Футбол

Определились все соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Сборная России по футболу во втором туре группового этапа чемпионата Европы 2020 года встретится с командой Финляндии, матч пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге.
РИА Новости вчера в 12:51
Единоборства

Емельяненко нокаутом одолел Кокляева в первом раунде

Самый ожидаемый поединок года — встреча 38-летнего бойца смешанных единоборств и 40-летнего тяжелоатлета — закончилась уверенной победой Александра Емельяненко нокаутом в первом раунде.
Пятый канал 29 ноября в 16:58
Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Российская газета 29 ноября в 22:11
Политика

Экс-президент Украины дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит вести себя во время саммита «нормандской четверки» в Париже.
Известия вчера в 18:46
Футбол

Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико» в Ла Лиге

РИА Новости 17:08
Общество

Назван риск употребления красной икры

Красная икра может быть вредна для здоровья, если ее есть в больших количествах.
Lenta.ru 04:45
Политика

Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения

Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, несмотря на разногласия по ряду вопросов.
РИА Новости 18:50
Транспорт

Почти полсотни украинцев не смогли вылететь из Берлина

В Берлине 49 граждан Украины не смогли вылететь из аэропорта Шанефельд из-за задержки на паспортном контроле.
Украина.ру 11:01
Армия и оружие

Двое украинских военных подорвались на неизвестных устройствах

Двое военных, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
Вести.Ru 13:46
Авто

Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин

РБК 12:32
Экономика

Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала основной причиной укрепления рубля в 2018 году приток капитала.
РИА Новости 10:26
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, документ опубликовали на сайте палаты.
РИА Новости 29 ноября в 05:18
Кино

В прокат вышел фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Лев Яшин, выступавший за московское «Динамо», является единственным вратарем, который был удостоен «Золотого мяча».
Культуромания 00:49
Происшествия

Родственники погибших при ДТП в Забайкалье получат страховые выплаты

Как сообщается на сайте "Согаз", родственники погибших пассажиров автобуса могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб. Для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной российским правительством и зависит от характера травмы.
Коммерсантъ 18:45
Спорт

Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Российская газета 16:16
Экономика

Роспотребнадзор подхватил гепатит С

В АОДКБ представили список возражений, требуя признать акт Роспотребнадзора незаконным, а расследование — недействительным.
Коммерсантъ 17:35
Общество

Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат

Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости 16:14
Наука

Фронтир нейронаук. Банк ткани мозга обезьян переведен в цифру

Исследователи могут изучить более 10 000 срезов более 185 секционированных образцов, которые уже переведены в цифру.
Индикатор вчера в 15:08
Экономика

Louis Vuitton нашел свой особняк

Люксовый ритейлер закрепится в Столешниковом переулке Группа LVMH выкупила особняк, где уже 16 лет располагается флагманский магазин Louis Vuitton в Столешниковом переулке.
Коммерсантъ 17:35
Шоу-бизнес

Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин

Звезда сериала «Универ» убеждена, что большинство русских мужчин ленивы, не помогают женщинам в домашнем хозяйстве и злоупотребляют алкоголем.
Рамблер вчера в 11:20
Армия и оружие

РФ создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет

Известия 18:30
Армия и оружие

Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО

Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
РИА Новости 13:24
Общество

Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии

Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник.
Газета.Ru 10:23
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Общество

Сомнолог дал рекомендации работникам со сменным графиком

Глава Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин дал советы гражданам, работающим по сменному графику.
iReactor 15:29
Армия и оружие

В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Аргументы и Факты вчера в 15:31
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное