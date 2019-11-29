Чемпионат Европы-2020 пройдет в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля 2020 года. Сборная Россия проведет два матча группового турнира в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Происшествия Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следователя СК Басманный суд Москвы оставил без удовлетворения жалобу журналиста Meduza Ивана Голунова на бездействие следователя СК РФ по сообщению о совершении преступлении в отношении журналиста сотрудниками полиции.

Политика Китай ввел санкции в отношении США Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.

Политика Трамп не примет участие в слушаниях по импичменту В тексте письма утверждается, что президент США Дональд Трамп и его представители не будут участвовать в слушаниях по импичменту.

Политика Госдеп США призвал Евросоюз «противостоять угрозам» России и Китая Госдепартамент США поздравил новое руководство Еврокомиссии и Евросовета с вступлением в должности, а также призвал их противостоять "совместным вызовам безопасности" и "угрозам" со стороны России, Китая и Ирана.

Происшествия Уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС Кузбасса передали в суд Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя Вишня».

Происшествия Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки» Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.

Политика Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения Минских соглашений Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем несогласии с тем, что местные выборы в Донбассе надо проводить до восстановления Киевом контроля над границей с Россией.