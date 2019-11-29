Футбол
MetaratingsСостоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020
Чемпионат Европы-2020 пройдет в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля 2020 года. Сборная Россия проведет два матча группового турнира в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
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Интрига для России, группы смерти и жизни. Чего ждать от жеребьевки Евро-2020?
Sportbox.RU30 ноября в 05:59
Сборная Косово может квалифицироваться на Евро в Грузии и Белоруссии. Но ее не пустят в эти страны
Спорт день за днем30 ноября в 09:00
Букмекеры принимают ставки на соперника Украины по итогам жеребьёвки Евро-2020
Bookmaker-ratings.ru29 ноября в 07:37
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Захарова ответила Киеву на слова о готовности принять «пару областей»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова украинского вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности «принять пару российских областей».
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Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следователя СК
Басманный суд Москвы оставил без удовлетворения жалобу журналиста Meduza Ивана Голунова на бездействие следователя СК РФ по сообщению о совершении преступлении в отношении журналиста сотрудниками полиции.
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Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
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Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты
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Трамп не примет участие в слушаниях по импичменту
В тексте письма утверждается, что президент США Дональд Трамп и его представители не будут участвовать в слушаниях по импичменту.
Политика
Максим Галкин отказался от участия в президентских выборах
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Госдеп США призвал Евросоюз «противостоять угрозам» России и Китая
Госдепартамент США поздравил новое руководство Еврокомиссии и Евросовета с вступлением в должности, а также призвал их противостоять "совместным вызовам безопасности" и "угрозам" со стороны России, Китая и Ирана.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России
Происшествия
Уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС Кузбасса передали в суд
Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя Вишня».
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В Петербурге два сотрудника автосалона угнали 18 машин с работы
На севере Петербурга из автосалона по улице Оптиков пропали 18 автомобилей.
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Ксения Бородина допустила истерику на глазах у дочери Маруси
Кто активно следит за жизнью Ксении Бородиной, тот знает, что ее старшая дочь Маруся занимается художественной гимнастикой.
Здоровье
В пяти районах Башкирии отмечена нехватка врачей-кардиологов
В пяти муниципалитетах Башкирии не хватает кардиологов.
Общество
Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца
Разработка и строительство нового авианосца в России оценивается в 300–400 млрд рублей.
Футбол
Месси забил победный гол в матче «Барселоны» против «Атлетико»
Гости победили во встрече со счетом 1:0. Единственный мяч в концовке матча забил капитан каталонцев Лионель Месси.
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В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
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Анна Семенович в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ рассказала о своем генетическом заболевании.
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
Кино
Опубликован первый тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
В новом юбилейном фильме рассказывается о Бонде, который оставил оперативную службу и ведет спокойную жизнь на Ямайке.
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Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Политика
Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем несогласии с тем, что местные выборы в Донбассе надо проводить до восстановления Киевом контроля над границей с Россией.
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Москве
Общество
СКР раскрыл данные о делах по жалобам на пытки заключенных
В 2018 году по итогам рассмотрения 1881 жалобы на пытки Следственный комитет возбудил 60 уголовных дел (3,2%).
Футбол
Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки Евро-2020
В группу В, где будет выступать Россия, помимо Бельгии и Дании, попала Финляндия.
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Общество
В Крыму закрылся шикарный отель Софии Ротару
Бутик-отель Villa Sofia, который принадлежит украинской певице Софии Ротару, закрылся в Крыму.
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Ученые Чукотки выяснят, кто написал «Т-34» на белом медведе
Экономика
Таджикистан может остаться без денежных переводов из России
Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.