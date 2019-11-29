Футбол

MetaratingsMetaratingsСостоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020

Чемпионат Европы-2020 пройдет в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля 2020 года. Сборная Россия проведет два матча группового турнира в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
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Определились составы всех групп ЕВРО-2020

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Интрига для России, группы смерти и жизни. Чего ждать от жеребьевки Евро-2020?

Sportbox.RU30 ноября в 05:59

Результаты жеребьёвки группового этапа Евро-2020

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Чемпионат Европы-2020: состав всех групп

Спорт-Экспресс30 ноября в 12:57

Букмекеры принимают ставки на соперника Украины по итогам жеребьёвки Евро-2020

Bookmaker-ratings.ru29 ноября в 07:37
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Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты

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В тексте письма утверждается, что президент США Дональд Трамп и его представители не будут участвовать в слушаниях по импичменту.
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Госдепартамент США поздравил новое руководство Еврокомиссии и Евросовета с вступлением в должности, а также призвал их противостоять "совместным вызовам безопасности" и "угрозам" со стороны России, Китая и Ирана.
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Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России

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Происшествия

Уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС Кузбасса передали в суд

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя Вишня».
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Происшествия

В Петербурге два сотрудника автосалона угнали 18 машин с работы

На севере Петербурга из автосалона по улице Оптиков пропали 18 автомобилей.
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Ксения Бородина допустила истерику на глазах у дочери Маруси

Кто активно следит за жизнью Ксении Бородиной, тот знает, что ее старшая дочь Маруся занимается художественной гимнастикой.
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В пяти районах Башкирии отмечена нехватка врачей-кардиологов

В пяти муниципалитетах Башкирии не хватает кардиологов.
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Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца

Разработка и строительство нового авианосца в России оценивается в 300–400 млрд рублей.
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Месси забил победный гол в матче «Барселоны» против «Атлетико»

Гости победили во встрече со счетом 1:0. Единственный мяч в концовке матча забил капитан каталонцев Лионель Месси.
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В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
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Анна Семенович рассказала о своем генетическом заболевании

Анна Семенович в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ рассказала о своем генетическом заболевании.
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Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
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Опубликован первый тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

В новом юбилейном фильме рассказывается о Бонде, который оставил оперативную службу и ведет спокойную жизнь на Ямайке.
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Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
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Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем несогласии с тем, что местные выборы в Донбассе надо проводить до восстановления Киевом контроля над границей с Россией.
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Названы самые угоняемые автомобили в Москве

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СКР раскрыл данные о делах по жалобам на пытки заключенных

В 2018 году по итогам рассмотрения 1881 жалобы на пытки Следственный комитет возбудил 60 уголовных дел (3,2%).
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Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки Евро-2020

В группу В, где будет выступать Россия, помимо Бельгии и Дании, попала Финляндия.
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Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
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В Крыму закрылся шикарный отель Софии Ротару

Бутик-отель Villa Sofia, который принадлежит украинской певице Софии Ротару, закрылся в Крыму.
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Ученые Чукотки выяснят, кто написал «Т-34» на белом медведе

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Пилоты самолета Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке

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Таджикистан может остаться без денежных переводов из России

Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.
Российская газета 02:15
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Путин и Эрдоган в январе обсудят поставки С-400 и ситуацию в Сирии

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Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
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