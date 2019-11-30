Футбол

MetaratingsMetaratingsСостоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020

Чемпионат Европы-2020 пройдет в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля 2020 года. Сборная Россия проведет два матча группового турнира в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Результаты жеребьёвки группового этапа Евро-2020

Чемпионат12:53

Жеребьевка финального турнира Евро-2020. Полные итоги

Sport24.ru12:52

Главное о жеребьевке Евро-2020: составы групп, календарь, интересные факты

Metaratings14:26

«Давайте защищать титул!» Реакция сборной Португалии на жеребьевку Евро-2020

Спорт-Экспресс13:03

Как Франция, Германия и Португалия оказались в одной группе?! Раньше это было невозможно

Sports.ru15:14

Жеребьёвка Евро-2020

LiveSport.ru28 ноября в 18:30

Интрига для России, группы смерти и жизни. Чего ждать от жеребьевки Евро-2020?

Sportbox.RU05:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:30, Ашберн
Шоу-бизнес

Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини

7Дней.ру 02:30
Технологии

В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI

Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Росбалт вчера в 02:16
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Лондоне.
РБК 14:29
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк идет на поправку после операции

Поклонники «няни Вики» надеются, что эта информация правдива и звезда действительно идет на поправку.
Gazeta.SPb 13:20
Политика

Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона

Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
iReactor 00:52
Космос

«Роскосмос» показал кадры финальной сборки ракет «Союз-2»

Как сообщалось ранее, госкорпорация "Роскосмос" заказала к концу 2019 года изготовление и поставку трех ракет-носителей "Союз-2-1а" для запуска транспортных грузовых кораблей "Прогресс МС".
РИА Новости 07:38
Происшествия

Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед

Lenta.ru 08:39
Общество

В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару

В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару По мнению Андрея Разина, это могло быть связано с развернутой в России травлей певицы.
Экспресс газета 04:00
Шоу-бизнес

Наталья Водянова поздравила «особенную» младшую сестру с днем рождения

Оксана Кусакина, сестра супермодели Натальи Водяновой, отмечает день рождения.
Woman.ru вчера в 01:05
Политика

Зеленский поручил снизить тарифы на отопление для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросу снижения цен на отопление для граждан страны.
Аргументы и Факты 09:25
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана

Нино Нинидзе первой отреагировала на пост своего бойфренда.
OAnews вчера в 10:09
Происшествия

В Белгороде учитель информатики подрался с учеником

В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября.
Известия вчера в 10:37
Космос

В NASA выпустили игру — симулятор полета на SpaceX Crew Dragon

Naked Science 26 ноября в 07:02
Происшествия

Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
ТАСС 13:20
Экономика

Число заемщиков МФО с начала года увеличилось почти на 25%

Число заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) с января по сентябрь этого года увеличилось на 24% до 11 млн человек, передает ТАСС со ссылкой на заявление зампредседателя Центробанка (ЦБ) Владимира Чистюхина.
Ведомости 28 ноября в 09:59
Хоккей

Овечкин вторым после Гретцки забил 675 голов в возрасте до 35 лет

Чемпионат 06:11
Футбол

«Манчестер Сити» не удержал победу над «Ньюкаслом»

Российская газета 10:37
Футбол

«Бавария» уступила «Байеру» в Бундеслиге

RT на русском 14:36
Происшествия

Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
РИА Новости 10:12
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт вчера в 17:10
Здоровье

Годовалая девочка умерла, не дождавшись операции у Михаила Каабака

Новые Известия 28 ноября в 01:13
Шоу-бизнес

Семенович призналась, что делала операцию на груди

Бывшая участница группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад действительно перенесла операцию на груди.
Московский Комсомолец 12:45
Армия и оружие

США пытаются обойти собственные санкции из-за российских С-400

Утро.ru 06:09
Шоу-бизнес

Рэпер Гуф показал ногу своей новой пассии

Как Анастасия Волочкова, на своей странице в Instagram рэпер выложил фото новой пассии не целиком, а отдельный фрагмент ее тела.
Городовой вчера в 09:10
Здоровье

Ученые назвали самую «неблагоприятную» группу крови

Ученые из Гарвардского университета определили группу крови, обладатели которой чаще других заболевают различными болезнями.
UfacityNews.ru вчера в 07:57
Энергетика

Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом

Пока выставлено лишь одно условие: "Газпром" должен отдать свой долг газом.
Газета.Ru вчера в 15:28
Общество

Президенты Турции и Азербайджана запустили газопровод TANAP

Главы Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев торжественно дали старт работе газовой магистрали, по которой азербайджанский газ будет поступать в Европу.
News.ru 08:01
Происшествия

Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

РБК 05:08
Армия и оружие

У российских подводных лодок обнаружили критические проблемы

Оснащение антиторпедами и телеуправляемой системой управления торпедами поможет повысить боевую эффективность российских дизель-электрических подводных лодок устаревшего проекта 636.3 «Варшавянка».
News.ru 08:58
Политика

Киев назвал сроки запуска отдельного телеканала для жителей Донбасса

Телеканал для жителей районов Донбасса, не подконтрольных властям Украины, будет запущен в феврале 2020 года.
РБК 12:35
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное