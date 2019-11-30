Футбол
MetaratingsСостоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020
Чемпионат Европы-2020 пройдет в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля 2020 года. Сборная Россия проведет два матча группового турнира в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
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Технологии
В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI
Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Лондоне.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк идет на поправку после операции
Поклонники «няни Вики» надеются, что эта информация правдива и звезда действительно идет на поправку.
Политика
Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона
Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
Космос
«Роскосмос» показал кадры финальной сборки ракет «Союз-2»
Как сообщалось ранее, госкорпорация "Роскосмос" заказала к концу 2019 года изготовление и поставку трех ракет-носителей "Союз-2-1а" для запуска транспортных грузовых кораблей "Прогресс МС".
Общество
В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару
В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару По мнению Андрея Разина, это могло быть связано с развернутой в России травлей певицы.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова поздравила «особенную» младшую сестру с днем рождения
Оксана Кусакина, сестра супермодели Натальи Водяновой, отмечает день рождения.
Политика
Зеленский поручил снизить тарифы на отопление для украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросу снижения цен на отопление для граждан страны.
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана
Нино Нинидзе первой отреагировала на пост своего бойфренда.
Происшествия
В Белгороде учитель информатики подрался с учеником
В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября.
Космос
В NASA выпустили игру — симулятор полета на SpaceX Crew Dragon
Происшествия
Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
Экономика
Число заемщиков МФО с начала года увеличилось почти на 25%
Число заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) с января по сентябрь этого года увеличилось на 24% до 11 млн человек, передает ТАСС со ссылкой на заявление зампредседателя Центробанка (ЦБ) Владимира Чистюхина.
Футбол
«Манчестер Сити» не удержал победу над «Ньюкаслом»
Футбол
«Бавария» уступила «Байеру» в Бундеслиге
Происшествия
Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Здоровье
Годовалая девочка умерла, не дождавшись операции у Михаила Каабака
Шоу-бизнес
Семенович призналась, что делала операцию на груди
Бывшая участница группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад действительно перенесла операцию на груди.
Шоу-бизнес
Рэпер Гуф показал ногу своей новой пассии
Как Анастасия Волочкова, на своей странице в Instagram рэпер выложил фото новой пассии не целиком, а отдельный фрагмент ее тела.
Здоровье
Ученые назвали самую «неблагоприятную» группу крови
Ученые из Гарвардского университета определили группу крови, обладатели которой чаще других заболевают различными болезнями.
Энергетика
Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом
Пока выставлено лишь одно условие: "Газпром" должен отдать свой долг газом.
Общество
Президенты Турции и Азербайджана запустили газопровод TANAP
Главы Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев торжественно дали старт работе газовой магистрали, по которой азербайджанский газ будет поступать в Европу.
Армия и оружие
У российских подводных лодок обнаружили критические проблемы
Оснащение антиторпедами и телеуправляемой системой управления торпедами поможет повысить боевую эффективность российских дизель-электрических подводных лодок устаревшего проекта 636.3 «Варшавянка».
Политика
Киев назвал сроки запуска отдельного телеканала для жителей Донбасса
Телеканал для жителей районов Донбасса, не подконтрольных властям Украины, будет запущен в феврале 2020 года.