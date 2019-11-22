Футбол
ЧемпионатСостоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
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Раньше вместо серии пенальти бросали жребий – из-за этого СССР не вышел в финал Евро-68
Sports.ruвчера в 09:03
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Общество
Лобода украсила собой постер группы Тилля Линдеманна
Технологии
Павел Дуров призывает удалить WhatsApp со смартфонов
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Экономика
Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам
Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Политика
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
Армия и оружие
Командование ВСУ сообщило о смерти офицера-артиллериста в Донбассе
Командование 15-го реактивного артиллерийского полка сообщило о смерти командира батареи старшего лейтенанта Шацкого.
Транспорт
Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).
Футбол
«Спартак» примет ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу
Московский «Спартак» проведет домашний матч со столичным ЦСКА в четвертьфинале Олимп – Кубка России по футболу.
Финансы
Аналитики прогнозируют ослабление рубля к Новому году
Согласно опросу, проведенному РБК среди аналитиков, ожидается ослабление курса рубля к Новому году до 64-65 рублей за доллар.
Политика
В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии
Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Теннис
Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова
Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
Армия и оружие
NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Константином Меладзе
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Общество
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за урагана
Режим чрезвычайной ситуации введен в Новороссийске в связи с ураганным ветром до 38 метров в секунду.
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой
Неожиданно для всех сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко пришел в кинотеатр "Октябрь" с новой девушкой.
Политика
Тверской суд отказался принять иск ФБК к Путину
Тверской районный суд Москвы отказал сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в список НКО-иноагентов, в принятии иска к президенту России Владимиру Путину.
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования продлили срок задержания
Решение о продлении на 72 часа срока задержания заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной принял 22 ноября Пресненский суд Москвы, сообщает агентство «Москва».
Экономика
«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей
Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.