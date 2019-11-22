Футбол

ЧемпионатЧемпионатСостоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
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Результат жеребьевки участников плей-офф Лиги наций

Спорт-Экспресс06:20

Определились пары стыковых матчей квалификации ЕВРО-2020

РИА Новости06:35

Раньше вместо серии пенальти бросали жребий – из-за этого СССР не вышел в финал Евро-68

Sports.ruвчера в 09:03

Результаты жеребьёвки стыковых матчей Евро-2020

Евро-футбол.ру06:29

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Чемпионат06:29

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей чемпионата Европы 2020 года

Sport.ru06:59

Стала известна сетка стыковых матчей за право сыграть на Евро-2020

Матч ТВ06:19
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Королевская семья объявила Меган Маркл и принцу Гарри бойкот

Новая Кубань 03:38
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Путин поблагодарил Собянина, Воробьева и Белозерова за открытие МЦД

Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу РЖД Олега Белозерова за открытие Московских центральных диаметров (МЦД).
РИА Новости вчера в 06:31
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Выпускница СПбГУ, которая с 2004 по 2009 год была возлюбленной историка Олега Соколова, дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время отношений с доцентом.
Газета.Ru 08:57
Общество

Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России

Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.
REGNUM 20:13
Политика

В Кремле прокомментировали иск ФБК к Владимиру Путину

В Кремле высказали свое отношение к иску ФБК Навального.
Piter.tv вчера в 05:45
Космос

Ученые обнаружили огромные запасы воды на спутнике Юпитера

АМИТЕЛ 19 ноября в 20:33
Общество

Непогода закрыла для полётов аэропорт Благовещенска

Непогода закрыла аэропорт Благовещенска для полётов.
REGNUM 21:51
Общество

Минздрав отложил введение новых правил медосмотра водителей

Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медицинского осмотра водителей, сообщил в своем Telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.
Ведомости вчера в 07:05
Здоровье

Кардиолог Центра Алмазова рассказала, как держать давление под контролем без лекарств

Висцеральный жир гормонально активен и вырабатывает в кровоток вещества, повышающие уровень давления, холестерина, сахара.
Доктор Питер 02:25
Политика

Amazon подала в суд из-за контракта Microsoft на $10 млрд

Решение подать в суд Amazon приняла через неделю после того, как министр обороны США Марк Эспер заявил, что решение о передаче контракта Microsoft пересмотрено не будет.
РБК 20:38
Армия и оружие

В России планируют создать группировки боевых роботов

Выполнять боевые задачи без непосредственного участия человека будут группировки боевых роботов, которые планируют создать в России к 2025 году.
REGNUM 21:15
Политика

ЕС требует от Киева оказать жителям Донбасса социальную поддержку

Европейский союз ожидает, что Киев обеспечит социальную поддержку жителей Донбасса. Речь идет и о выплате пенсий, и об избирательном праве.
Новостной фронт 00:58
Фигурное катание

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд

Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 22 ноября.
Известия 04:45
Здоровье

Малышева назвала ранние признаки рака мозга

Экспресс газета 11:14
Хоккей

Дыняк забил первый гол за «Ак Барс» в дебютном матче

Спорт БИЗНЕС Online 09:14
Политика

Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных

Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих быть не должно, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ.
РИА Новости 06:25
Авто

Названы основные ошибки при сезонной смене колес

Журнал "За рулем" назвал основные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
РИА Новости 20:06
Гаджеты

В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 220 с 4G

В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 220 с поддержкой мобильной связи 4G.
Актуальные Новости вчера в 18:09
Политика

В Госдуме приняли закон о возможности признать физлиц иноагентами

В Госдуме приняли закон, согласно которому физическим лицам можно присваивать статус иностранных агентов.
Pravda.Ru вчера в 07:09
Авто

Aston Martin представила свой первый кроссовер Aston Martin DBX

Сразу после презентации своего первого кроссовера, которая прошла в Пекине, Китай, британский автопроизводитель открыл прием заказов на модель по всему миру.
SpeedMe 20 ноября в 00:42
Здоровье

Диетолог объяснила связь между отказом от курения и лишним весом

Врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, почему у некоторых людей после отказа от курения появляется лишний вес.
iReactor вчера в 22:56
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Пострадавшая при перестрелке в Сухуме находится в тяжелом состоянии

РИА Новости 17:11
Футбол

Дубль Крыховяка принес «Локомотиву» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

Московский "Локомотив" обыграл "Тамбов" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 13:33
Армия и оружие

Спецслужбы Турции задержали в Сирии организатора терактов в РФ

Бойцам турецких спецслужб удалось задержать террориста в Сирии, который ответственен за организацию террористических актов в Российской Федерации.
Discover24 04:23
Спорт

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики временно отстранен

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) на время отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина из-за его вмешательства в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, сообщила пресс-служба AIU.
Взгляд.ру вчера в 12:09
Культура

Мединский признался, что не смотрит телевизор

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что он не смотрит телевидение.
REGNUM 13:48
Авто

В Лос-Анджелесе представили обновленные Mazda CX-9 и CX-5

Новинки получили расширенный набор опций и более высокую цену. Mazda CX-9 2020 года был представлен сегодня на автосалоне в Лос-Анджелесе.
SpeedMe 20 ноября в 17:59
Общество

В Китае объяснили причины быстрого старения россиянок

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки «стареют быстрее», чем китаянки.
Lenta.ru 21:42
Общество

Симоньян назвала YouTube главным российским телеканалом

В России с каждым годом уменьшается аудитория зрителей телевидения и растёт численность людей, черпающих информацию в соцсетях и видеохостингах интернета, заявила 22 ноября главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире радиостанции «Говорит Москва».
REGNUM 15:14
Здоровье

Кардиолог рассказал о влиянии кофе и алкоголя на сердце

Кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давления, если пить его регулярно.
Известия 19:00
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Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
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