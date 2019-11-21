Футбол

ЧемпионатЧемпионатСостоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Определились пары стыковых матчей квалификации ЕВРО-2020

РИА Новостивчера в 06:35

Раньше вместо серии пенальти бросали жребий – из-за этого СССР не вышел в финал Евро-68

Sports.ru21 ноября в 09:03

Результаты жеребьёвки стыковых матчей Евро-2020

Евро-футбол.рувчера в 06:29

Результат жеребьевки участников плей-офф Лиги наций

Спорт-Экспрессвчера в 06:20

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Чемпионатвчера в 06:29

Жеребьевка этапа плей-офф Евро-2020

Sputnik Азербайджан21 ноября в 10:59

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей чемпионата Европы 2020 года

Sport.ruвчера в 06:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 21:00, Ашберн
Спорт

Сборная России по пляжному футболу выиграла первый матч на ЧМ-2019

iReactor 01:48
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Lenta.ru 18:01
Политика

Джонсон сравнил роль России в Brexit с Бермудским треугольником

Политик указал, что «вся эта идея о том, что кто-то повлиял на решение миллионов людей, сравнима с теорией о Бермудском треугольнике».
Страна Советов on-line 08:47
Хоккей

Минское «Динамо» обыграло «Авангард» в матче КХЛ

РИА Новости 11:42
Политика

Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы Минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
РБК 17:57
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Известия 11:34
Происшествия

Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла

Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
Российская газета 09:29
Общество

В Малайзии умер последний в стране суматранский носорог

ТАСС 18:57
Политика

Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента

Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента.
Коммерсантъ 18:59
Происшествия

В США три человека погибли при столкновении поезда с автомобилем

Российская газета 19:35
Экономика

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 02:38
Здоровье

Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав

Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
Новости Саратова 06:31
Политика

В США призвали не помогать властям Сирии в восстановлении страны

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри призвал не прекращать экономическое давление на Дамаск и не оказывать властям САР помощь в восстановлении страны.
News.ru 01:48
Фигурное катание

Четыре россиянки вышли в финал Гран-при по фигурному катанию

Четыре российские фигуристки отобрались в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
РБК 06:07
Происшествия

В Абхазии убиты два криминальных авторитета

Вести.Ru вчера в 14:18
Армия и оружие

Российский военный спутник «Космос-2422» сошёл с орбиты

Спутник российской системы раннего предупреждения о ракетном нападении «Космос-2422» сошёл с орбиты и сгорел в верхних слоях атмосферы 22 ноября.
REGNUM 08:10
Кино

«Холодное сердце 2» обеспечило Walt Disney новый рекорд

Ранее Walt Disney зарабатывала три миллиарда долларов в американском прокате в 2016 году, но произошло это уже в декабре.В международном прокате достижения "Холодного сердца 2" оказались не менее впечатляющими.
Kinonews.ru вчера в 15:45
Музыка

Казанцы смогут проголосовать за участников «Детского Евровидения»

Поддержать исполнителей можно будет, приняв участие в онлайн-голосовании, которое стартует на официальном сайте «Детского Евровидения» 22 ноября с 22.00 по московскому времени и продлится до 18.00 24 ноября.
Kazanfirst.ru 21 ноября в 09:08
Финансы

Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума

Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.
РБК вчера в 04:41
Общество

Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
РИА Новости 17:17
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК 15:40
Экономика

Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг

Крупнейший иностранный кредитор США, Япония избавилась от облигаций американского правительства на гигантскую сумму — почти 30 миллиардов долларов.
РИА Новости 00:00
Общество

В Москве прошел митинг против закона о домашнем насилии

Эхо Москвы 13:00
Спорт

Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
РИА Новости 05:36
Футбол

«Фламенго» одержал победу в финале Кубка Либертадорес

Аргументы и Факты 18:04
Шоу-бизнес

Сенчукова и Рыбин рассказали о своей борьбе с раком

Известные российские исполнители Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова долгие месяцы проходят курс специальной лучевой терапии.
Evo-rus.com вчера в 11:50
Происшествия

Активистку из Комсомольска задержали по делу о порнографии

Юлию Цветкову, руководительницу детского театра «МЕРАК» и ЛГБТ-активистку из Комсомольска-на-Амуре, задержали в рамках уголовного дела за распространение порнографии.
Московский Комсомолец 01:46
Кино

Режиссер «Джокера» прокомментировал слухи о сиквеле

Режиссер фильма "Джокер" Тодд Филлипс прокомментировал слухи о том, что студия Warner Bros. запускает в производство продолжение.
Kinonews.ru вчера в 01:54
Кино

Шахназаров раскритиковал тенденциозные фильмы о проблемной России

Известный советский и российский режиссёр Карен Шахназаров, генеральный директор студии "Мосфильм" выразил обеспокоенность засильем на фестивалях русофобских фильмов отечественного производства.
Российская газета 11:44
Политика

The Economist оставил Украину без Крыма и расстроил Киев

Пользователи Сети сразу обратили внимание, что журналисты предпочли оставить Украину без Крыма.
РЕН ТВ 20:30
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное