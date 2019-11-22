Футбол

ЧемпионатЧемпионатСостоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
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Результат жеребьевки участников плей-офф Лиги наций

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Определились пары стыковых матчей квалификации ЕВРО-2020

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Результаты жеребьёвки стыковых матчей Евро-2020

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Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Чемпионатвчера в 06:29

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей чемпионата Европы 2020 года

Sport.ruвчера в 06:59
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Между Москвой и Киевом сохраняются "принципиальные разногласия", которые не удалось разрешить на первом заседании международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе.
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