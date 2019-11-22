Футбол
ЧемпионатСостоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Раньше вместо серии пенальти бросали жребий – из-за этого СССР не вышел в финал Евро-68
Sports.ru21 ноября в 09:03
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 10:15, Ашберн
Политика
Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Фигурное катание
В ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии
В Международном союзе конькобежцев (ISU) с восхищением отреагировали на выступление российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Общество
В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России
Политика
Госдума решила отправить Украине посылку с унитазами
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой посмеялся над словами украинских властей, которые уверяют, что Россия вернула Киеву корабли, демонтировав оборудование.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в первом матче при Моуринью
Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу в дерби над «Вест Хэмом» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Здоровье
Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав
Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
Шоу-бизнес
Постаревшая Наталья Андрейченко вышла в свет
Периодически Андрейченко таки появляется на публике в России, и каждый такой её выход в свет становится огромным событием для всех поклонников и журналистов.
Происшествия
Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком
Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
Кино
Минкультуры начнет собирать данные о просмотрах сериалов в интернете
Минкультуры подготовило поправки, согласно которым, с 2021 года власти начнут собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Авто
Назван наиболее выгодный тип автомобилей в РФ
Аналитик Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала наиболее выгодный тип автомобиля в России.
Политика
Медведев назвал главную задачу «Единой России»
Перед "Единой Россией" стоит задача сохранить политическое лидерство, заявил на XIX съезде партии ее председатель, премьер-министр Дмитрий Медведев.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой
Неожиданно для всех сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко пришел в кинотеатр "Октябрь" с новой девушкой.
Экономика
Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Происшествия
Экипаж севшего на мель в Одесском заливе танкера эвакуировали
Экипаж танкера "Делфи", севшего на мель в Одесском заливе, эвакуировали, из судна вытекает топливо, на месте работают экологи, сообщило в пятницу местное издание "Думская".
Общество
Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили
Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.
Культура
Анонсирован выход ранее неизданных песен Началовой
Пиар-директор певицы Юлии Началовой, погибшей в марте этого года, анонсировала выход ее ранее неизданных песен.
Политика
Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Транспорт
Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
Армия и оружие
Российский спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере
Отмечается, что обломки спутника сгорели при прохождении плотных слоев атмосферы.
Политика
МИД РФ оценил разногласия с Киевом по вопросу суда в Гааге
Между Москвой и Киевом сохраняются "принципиальные разногласия", которые не удалось разрешить на первом заседании международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе.
Происшествия
В Петербурге чеченский водитель стрелял из автомата возле здания УМВД
Теннис
Хачанов проиграл Шаповалову в полуфинале Кубка Дэвиса с Канадой
Российский теннисист Карен Хачанов уступил представителю Канады Денису Шаповалову во втором матче 1/2 финала Кубка Дэвиса в Мадриде.
Политика
Савченко предрекла Украине исчезновение в 2023 году
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что в 2023 году Украина исчезнет.
Спорт
Россия победила Сенегал в стартовом матче ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу нанесла поражение соперникам из Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.