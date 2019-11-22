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Шоу-бизнес Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.

Шоу-бизнес Постаревшая Наталья Андрейченко вышла в свет Периодически Андрейченко таки появляется на публике в России, и каждый такой её выход в свет становится огромным событием для всех поклонников и журналистов.

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Экономика Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Происшествия Экипаж севшего на мель в Одесском заливе танкера эвакуировали Экипаж танкера "Делфи", севшего на мель в Одесском заливе, эвакуировали, из судна вытекает топливо, на месте работают экологи, сообщило в пятницу местное издание "Думская".

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