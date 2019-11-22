Футбол

ЧемпионатЧемпионатСостоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
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Результат жеребьевки участников плей-офф Лиги наций

Спорт-Экспрессвчера в 06:20

Определились пары стыковых матчей квалификации ЕВРО-2020

РИА Новостивчера в 06:35

Раньше вместо серии пенальти бросали жребий – из-за этого СССР не вышел в финал Евро-68

Sports.ru21 ноября в 09:03

Новая порция раскладов Евро-2020: можем сыграть с Украиной в четвертьфинале (Баку или Мюнхен) + города, где России точно не будет в плей-офф

Матч ТВ05:43

Результаты жеребьёвки стыковых матчей Евро-2020

Евро-футбол.рувчера в 06:29

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Чемпионатвчера в 06:29

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей чемпионата Европы 2020 года

Sport.ruвчера в 06:59
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 11:48, Ашберн
Общество

Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе

Газета.Ru вчера в 11:31
Происшествия

Следователь найдена мертвой в отделе полиции в Сочи

Газета.Ru 06:19
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Вечерняя Москва вчера в 14:37
Армия и оружие

Китай упрекнул США за провокации в Южно-Китайском море

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что китайские власти сделали в адрес США строгое представление в связи с проходом американских военных кораблей в Южно-Китайском море, в связи с чем нанесли серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности КНР.
Страна Советов on-line 09:51
Фигурное катание

В ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии

В Международном союзе конькобежцев (ISU) с восхищением отреагировали на выступление российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
RT на русском 06:51
Политика

Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Газета.Ru 10:00
Общество

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
РИА Новости вчера в 08:46
Общество

Авария танкера возле Одессы привела к утечке нефти в Черном море

В месте аварии танкера «Делфи» неподалеку от Одессы зафиксировано серьезное загрязнение воды.
Lenta.ru 04:20
Единоборства

Бой между Мэйвезером и Нурмагомеловым не состоится

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Флойдом Мэйвезером должен был пройти в Саудовской Аравии в январе 2020 года.
Лезги газет 09:52
Шоу-бизнес

Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга

Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
ТВ Центр 21 ноября в 10:38
Общество

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия 05:06
Политика

Медведев и Кадыров обсудили проблему блокпостов

Как написал Кадыров в Telegram, в ходе разговора премьер пообещал провести совещание по развитию Северного Кавказа, посвященное проблеме блокпостов на границах региона.
Вести.Ru 10:46
Происшествия

Мужчина избил, изрезал и оставил умирать в лесу свою знакомую

Вести.Ru 11:14
Финансы

Средняя ставка по вкладам в России обновила десятилетний минимум

Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков снизилась по итогам второй декады ноября до 6,03%, следует из данных ЦБ.
RT на русском вчера в 10:29
Энергетика

В Белоруссии повышают цены на автотопливо из-за роста цены нефти

"С учетом роста на 10% цены на нефть, приобретаемой белорусскими НПЗ в ноябре текущего года по отношению к октябрю, в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение сырья стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 24 ноября 2019 года увеличивается на одну копейку", - проинформировали в "Белнефтехиме".
ТАСС 11:24
Политика

В Кремле назвали кадры казни в Сирии шокирующими

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал кадры казни в Сирии шокирующими.
Shraibikus News вчера в 10:50
Политика

Помпео пообещал усилить санкции против Ирана

США введут новые санкции против Ирана из-за реакции властей на протесты.
ТАСС 09:13
Шоу-бизнес

Саша Савельева зажигательно станцевала на вечеринке, куда взяла 8-месячного сына

Саша Савельева зажигательно станцевала на вечеринке, куда взяла 8-месячного сына Так, Саша Савельева в ролике зажигательно танцует в обегающем ее фигуру роскошном платье.
Вокруг ТВ 06:01
Общество

Илон Маск потерял $770 млн после презентации электропикапа от Tesla

Акции Tesla упали на 6% после презентации бронированного электропикапа Cybertruck.
Ведомости 04:19
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Известия 11:34
Общество

Минтранс сомневается в возобновлении чартеров в Египет в этом году

Приостановка авиасообщения между Россией и египетскими курортами произошла в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа».
BFM.ru 10:53
Политика

Путин предостерег единороссов от словоблудия и конъюнктурщины

Пустословы и конъюнктурщики, причисляющие себя к «Единой России», легко могут ее предать, предостерег президент Владимир Путин.
Ведомости 07:46
Происшествия

Мэр иркутского города Тулун попал в ДТП, погибла его жена

Мэр пострадавшего от летнего наводнения города Тулуна в Иркутской области Юрий Карих попал вечером в субботу в дорожную аварию, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 10:22
Политика

В Кремле назвали недостатки новых правил медосмотра водителей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал идею Минздрава о введении новых медицинских обследований для водителей непродуманной.
AutoNews вчера в 08:58
Хоккей

Минское «Динамо» прервало серию неудач, победив «Авангард»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» на арене в Балашихе потерпел поражение от минского «Динамо», встреча завершилась со счётом 1:2. «Ястребы» проиграли второй матч подряд, минчане прервали полосу из трёх поражений.
Чемпионат 11:26
Теннис

Сборная России по теннису проиграла канадцам в полуфинале Кубка Дэвиса

РИА Новости 11:31
Футбол

«Ювентус» победил «Аталанту» благодаря дублю Игуаина

«Ювентус» обыграл «Аталанту» в 13-м туре чемпионата Италии — 3:1. Дубль оформил Гонсало Игуаин.
Спорт-Экспресс 11:05
Киберспорт

Асимметричный шутер Deathgarden сделали бесплатным перед закрытием

Студия Behaviour Digital, известная по онлайновому хоррору Dead by Daylight, в августе 2018 года выпустила асимметричный шутер Deathgarden.
Игромания.ру 11:22
Культура

Национальная премия «Онегин» соберет в Петербурге звезд мировой оперы

На церемонию вручения Национальной премии «Онегин» в Петербурге соберутся звезды российской и мировой оперы.
Фонтанка.Ру 05:44
Политика

Медведев пообещал сохранить советские акты о льготах и правах

Председатель «Единой России» премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что нормативные акты, установившие льготы и права граждан в советский период, отменены не будут.
Коммерсантъ 09:28
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