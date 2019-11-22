Футбол
ЧемпионатСостоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
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Раньше вместо серии пенальти бросали жребий – из-за этого СССР не вышел в финал Евро-68
Sports.ru21 ноября в 09:03
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 11:48, Ашберн
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Газета.Ru вчера в 11:31
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Вечерняя Москва вчера в 14:37
Армия и оружие
Китай упрекнул США за провокации в Южно-Китайском море
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что китайские власти сделали в адрес США строгое представление в связи с проходом американских военных кораблей в Южно-Китайском море, в связи с чем нанесли серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности КНР.
Страна Советов on-line 09:51
Фигурное катание
В ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии
В Международном союзе конькобежцев (ISU) с восхищением отреагировали на выступление российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
RT на русском 06:51
Политика
Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Газета.Ru 10:00
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
РИА Новости вчера в 08:46
Общество
Авария танкера возле Одессы привела к утечке нефти в Черном море
В месте аварии танкера «Делфи» неподалеку от Одессы зафиксировано серьезное загрязнение воды.
Lenta.ru 04:20
Единоборства
Бой между Мэйвезером и Нурмагомеловым не состоится
Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Флойдом Мэйвезером должен был пройти в Саудовской Аравии в январе 2020 года.
Лезги газет 09:52
Шоу-бизнес
Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга
Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
ТВ Центр 21 ноября в 10:38
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия 05:06
Политика
Медведев и Кадыров обсудили проблему блокпостов
Как написал Кадыров в Telegram, в ходе разговора премьер пообещал провести совещание по развитию Северного Кавказа, посвященное проблеме блокпостов на границах региона.
Вести.Ru 10:46
Финансы
Средняя ставка по вкладам в России обновила десятилетний минимум
Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков снизилась по итогам второй декады ноября до 6,03%, следует из данных ЦБ.
RT на русском вчера в 10:29
Энергетика
В Белоруссии повышают цены на автотопливо из-за роста цены нефти
"С учетом роста на 10% цены на нефть, приобретаемой белорусскими НПЗ в ноябре текущего года по отношению к октябрю, в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение сырья стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 24 ноября 2019 года увеличивается на одну копейку", - проинформировали в "Белнефтехиме".
ТАСС 11:24
Политика
В Кремле назвали кадры казни в Сирии шокирующими
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал кадры казни в Сирии шокирующими.
Shraibikus News вчера в 10:50
Политика
Помпео пообещал усилить санкции против Ирана
США введут новые санкции против Ирана из-за реакции властей на протесты.
ТАСС 09:13
Шоу-бизнес
Саша Савельева зажигательно станцевала на вечеринке, куда взяла 8-месячного сына
Саша Савельева зажигательно станцевала на вечеринке, куда взяла 8-месячного сына Так, Саша Савельева в ролике зажигательно танцует в обегающем ее фигуру роскошном платье.
Вокруг ТВ 06:01
Общество
Илон Маск потерял $770 млн после презентации электропикапа от Tesla
Акции Tesla упали на 6% после презентации бронированного электропикапа Cybertruck.
Ведомости 04:19
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Известия 11:34
Общество
Минтранс сомневается в возобновлении чартеров в Египет в этом году
Приостановка авиасообщения между Россией и египетскими курортами произошла в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа».
BFM.ru 10:53
Политика
Путин предостерег единороссов от словоблудия и конъюнктурщины
Пустословы и конъюнктурщики, причисляющие себя к «Единой России», легко могут ее предать, предостерег президент Владимир Путин.
Ведомости 07:46
Происшествия
Мэр иркутского города Тулун попал в ДТП, погибла его жена
Мэр пострадавшего от летнего наводнения города Тулуна в Иркутской области Юрий Карих попал вечером в субботу в дорожную аварию, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 10:22
Политика
В Кремле назвали недостатки новых правил медосмотра водителей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал идею Минздрава о введении новых медицинских обследований для водителей непродуманной.
AutoNews вчера в 08:58
Хоккей
Минское «Динамо» прервало серию неудач, победив «Авангард»
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» на арене в Балашихе потерпел поражение от минского «Динамо», встреча завершилась со счётом 1:2. «Ястребы» проиграли второй матч подряд, минчане прервали полосу из трёх поражений.
Чемпионат 11:26
Футбол
«Ювентус» победил «Аталанту» благодаря дублю Игуаина
«Ювентус» обыграл «Аталанту» в 13-м туре чемпионата Италии — 3:1. Дубль оформил Гонсало Игуаин.
Спорт-Экспресс 11:05
Киберспорт
Асимметричный шутер Deathgarden сделали бесплатным перед закрытием
Студия Behaviour Digital, известная по онлайновому хоррору Dead by Daylight, в августе 2018 года выпустила асимметричный шутер Deathgarden.
Игромания.ру 11:22
Культура
Национальная премия «Онегин» соберет в Петербурге звезд мировой оперы
На церемонию вручения Национальной премии «Онегин» в Петербурге соберутся звезды российской и мировой оперы.
Фонтанка.Ру 05:44
Политика
Медведев пообещал сохранить советские акты о льготах и правах
Председатель «Единой России» премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что нормативные акты, установившие льготы и права граждан в советский период, отменены не будут.
Коммерсантъ 09:28