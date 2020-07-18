Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСостоялись переговоры Шойгу с министром обороны Азербайджана

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на военно-дипломатический источник. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Баку в субботу, 18 июля.
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Источник: Шойгу провел переговоры с министром обороны Азербайджана

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в субботу провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.
РИА Новости05:32

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Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Азербайджана

Российская газета06:46

Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Азербайджана

Взгляд.ру06:05

Шойгу провел переговоры с министром обороны Азербайджана

Московский Комсомолец05:42

Сергей Шойгу провёл переговоры с главой Минобороны Азербайджана

News.ru05:48

Состоялись переговоры Шойгу с министром обороны Азербайджана

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Азербайджан обсудил с Россией внезапную проверку боеготовности

Lenta.ru06:01

Источник: Шойгу провел переговоры с министром обороны Азербайджана

РИА Новости05:32
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В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская

РИА Новости 04:19
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Общество

В Хабаровске завершился несанкционированный митинг в поддержку Фургала

Несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств в 2000-х Фургала начались в Хабаровске в прошлую субботу, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 04:05
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Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
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СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве

Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
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Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

Peterburg2.ru вчера в 17:45
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Кино

HBO Max показали промо-ролик с кадрами будущих проектов

На YouTube-канале HBO Max опубликован ролик с кадрами проектов, выпуск которых намечен на ближайшее время.
RuNews24.ru 16 июля в 13:06
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Происшествия

Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века

Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
Lenta.ru 04:14
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Футбол

«Монако» уволил главного тренера

Футбольный клуб "Монако" отправил в отставку главного тренера Роберта Морено, сообщает L'Equipe.
Газета.Ru 06:38
Общество

Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса

Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ вчера в 16:04
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Общество

В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе

По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
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Экономика

Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes

По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 16 июля в 04:30
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Общество

В России выявили 6234 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 6234 новых случая коронавирусной инфекции, 124 человека умерли, 7490 вылечились и выписаны из больниц, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 03:52
Общество

NYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах

Газета The New York Times связалась с хакерами, которые предположительно взломали Twitter-аккаунты многих знаменитостей, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса.
РБК 06:55
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Армия и оружие

В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп

Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru вчера в 02:48
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Шоу-бизнес

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
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Политика

Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента США

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что Россия и Китай пытаются подорвать легитимность предстоящих выборов 2020 года.
Газета.Ru 02:53
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Кино

Киану Ривз может сняться в сиквеле «Константина»

Снявший «Константин: Повелитель тьмы» режиссер Френсис Лоуренс рассказал о планах на создание сиквела культового фильма.
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Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

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Армия и оружие

В Нагорном Карабахе заявили о сбитом беспилотнике Азербайджана

RuNews24.ru 05:07
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Шоу-бизнес

Стас Пьеха шокировал поклонников сменой имиджа

Bimru.ru вчера в 13:43
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Общество

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Владельцев автомобилей предложили освободить от транспортного налога при простое машины более полугода.
РИА Новости 01:51
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Происшествия

В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех

Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
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Происшествия

В столичном СИЗО обнаружили call-центр мошенников

В московском СИЗО «Матросская тишина» обнаружили call-центр мошенников.
Известия 04:47
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Игры

Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что учредитель The Game Awards Джефф Кили сравнил геймпад DualSense для PlayStation 5 с предыдущим.
Piter.tv 03:43
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Происшествия

В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса

В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
Известия 05:52
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Политика

«У Путина может быть проказа»: доктор Гундаров сделал сенсационное заявление

Известный доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров сделал сенсационное заявление: страшное заболевание проказа до сих пор существует.
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Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия 16 июля в 15:55
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Здоровье

Мэр Норильска заявил о сокрытии масштабов эпидемии коронавируса

Мэр Норильска Ринат Ахметчин обвинил руководство Красноярского края в занижении данных о заболеваемости коронавирусом.
Общественная служба новостей 16 июля в 14:16
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Единоборства

Россиянина исключили из UFC за неонацистскую татуировку

Российского бойца Алексея Кисера исключили из промоушена UFC из-за неонацистской татуировки, об этом сообщил сам спортсмен.
Взгляд.ру вчера в 10:59
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Политика

Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении

Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
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Закир Аскер оглы Гасанов
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Азербайджанский военный и государственный деятель. Министр обороны Азербайджанской Республики с 22 октября 2013 года, командующий внутренними войсками Азербайджана. Генерал-полковник.
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