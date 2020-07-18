Армия и оружие
Газета.RuСостоялись переговоры Шойгу с министром обороны Азербайджана
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на военно-дипломатический источник. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Баку в субботу, 18 июля.
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с чего всё началось
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в субботу провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.РИА Новости05:32
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В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская
РИА Новости 04:19
Общество
В Хабаровске завершился несанкционированный митинг в поддержку Фургала
Несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств в 2000-х Фургала начались в Хабаровске в прошлую субботу, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 04:05
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Peterburg2.ru вчера в 17:45
Кино
HBO Max показали промо-ролик с кадрами будущих проектов
На YouTube-канале HBO Max опубликован ролик с кадрами проектов, выпуск которых намечен на ближайшее время.
RuNews24.ru 16 июля в 13:06
Происшествия
Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века
Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
Lenta.ru 04:14
Футбол
«Монако» уволил главного тренера
Футбольный клуб "Монако" отправил в отставку главного тренера Роберта Морено, сообщает L'Equipe.
Газета.Ru 06:38
Общество
Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса
Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ вчера в 16:04
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
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Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 16 июля в 04:30
Общество
В России выявили 6234 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 6234 новых случая коронавирусной инфекции, 124 человека умерли, 7490 вылечились и выписаны из больниц, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 03:52
Общество
NYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах
Газета The New York Times связалась с хакерами, которые предположительно взломали Twitter-аккаунты многих знаменитостей, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса.
РБК 06:55
Армия и оружие
В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru вчера в 02:48
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
Политика
Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента США
Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что Россия и Китай пытаются подорвать легитимность предстоящих выборов 2020 года.
Газета.Ru 02:53
Кино
Киану Ривз может сняться в сиквеле «Константина»
Снявший «Константин: Повелитель тьмы» режиссер Френсис Лоуренс рассказал о планах на создание сиквела культового фильма.
Gazeta.SPb 16 июля в 14:24
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru вчера в 08:26
Шоу-бизнес
Стас Пьеха шокировал поклонников сменой имиджа
Bimru.ru вчера в 13:43
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Владельцев автомобилей предложили освободить от транспортного налога при простое машины более полугода.
РИА Новости 01:51
Происшествия
В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех
Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
Происшествия
В столичном СИЗО обнаружили call-центр мошенников
В московском СИЗО «Матросская тишина» обнаружили call-центр мошенников.
Известия 04:47
Игры
Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что учредитель The Game Awards Джефф Кили сравнил геймпад DualSense для PlayStation 5 с предыдущим.
Piter.tv 03:43
Происшествия
В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса
В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
Известия 05:52
Политика
«У Путина может быть проказа»: доктор Гундаров сделал сенсационное заявление
Известный доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров сделал сенсационное заявление: страшное заболевание проказа до сих пор существует.
Собеседник вчера в 07:48
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия 16 июля в 15:55
Здоровье
Мэр Норильска заявил о сокрытии масштабов эпидемии коронавируса
Мэр Норильска Ринат Ахметчин обвинил руководство Красноярского края в занижении данных о заболеваемости коронавирусом.
Общественная служба новостей 16 июля в 14:16
Единоборства
Россиянина исключили из UFC за неонацистскую татуировку
Российского бойца Алексея Кисера исключили из промоушена UFC из-за неонацистской татуировки, об этом сообщил сам спортсмен.
Взгляд.ру вчера в 10:59
Политика
Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении
Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
ФАН 16 июля в 14:59