Министр обороны РФ Сергей Шойгу в субботу провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.

с чего всё началось

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на военно-дипломатический источник. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Баку в субботу, 18 июля.

Общество В Хабаровске завершился несанкционированный митинг в поддержку Фургала Несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств в 2000-х Фургала начались в Хабаровске в прошлую субботу, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса. 2,3K

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 1K

Происшествия СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана. 47

Футбол «Монако» уволил главного тренера Футбольный клуб "Монако" отправил в отставку главного тренера Роберта Морено, сообщает L'Equipe.

Общество Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург. 804

Общество В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке. 37

Общество В России выявили 6234 новых случая коронавируса За минувшие сутки в России выявили 6234 новых случая коронавирусной инфекции, 124 человека умерли, 7490 вылечились и выписаны из больниц, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Общество NYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах Газета The New York Times связалась с хакерами, которые предположительно взломали Twitter-аккаунты многих знаменитостей, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса. 3

Армия и оружие В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США. 457

Шоу-бизнес Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке. 7

Игры Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео В субботу, 18 июля, стало известно о том, что учредитель The Game Awards Джефф Кили сравнил геймпад DualSense для PlayStation 5 с предыдущим. 7

Происшествия В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию. 6

Политика Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна. 204

Единоборства Россиянина исключили из UFC за неонацистскую татуировку Российского бойца Алексея Кисера исключили из промоушена UFC из-за неонацистской татуировки, об этом сообщил сам спортсмен. 1