Армия и оружие
Piter.tvСостоялись переговоры Шойгу с министром обороны Азербайджана
В субботу утром по инициативе Баку состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с главой российского ведомства Сергеем Шойгу сказано в сообщении Отмечается, что Шойгу с министром обороны Азербайджана обсудили различные вопросы, которые касаются взаимоотношений и сотрудничества военных ведомств.
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу в субботу провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.РИА Новости05:32
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Минобороны раскрыло тему переговоров Шойгу с военным министром Азербайджана
Московский Комсомолец08:26
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 13:11, Ашберн
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ПолитРоссия вчера в 11:06
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В Петербурге задержаны трое интернет-мошенников
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Vprognoze.ru вчера в 16:18
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Минфин назвал сроки возвращения к действующим бюджетным правилам
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RT на русском 11:58
Армия и оружие
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Бои в Товузе: страшные последствия обстрелов противника в фотографиях >> В ведомстве назвали не соответствующей реальности распространившуюся в азербайджанских СМИ со ссылкой на Следственный комитет Армении информацию о том, что в ходе недавних боевых действий армянская сторона якобы потеряла четырех военнослужащих убитыми и 36 ранеными.
Sputnik Азербайджан вчера в 02:51
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У олимпийской чемпионки в прыжках в длину была дисквалификация после перепроверки допинг-проб за 2008 год.
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Генсек ООН: половину богатств мира поделили между собой 26 человек
Нью-Йорк, США, 18 июля 2020, 18:16 — REGNUM Половину всех богатств мира присвоили себе 26 человек, сообщил 18 июля генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе публичной лекции.
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Токаев раскритиковал правительство за упущения в борьбе с COVID-19
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Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
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Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM 11:07
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Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
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Газета.Ru 08:21
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В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Политика
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Президент Владимир Путин в понедельник, 20 июля, подпишет указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, который придет на замену действующему главе региона Сергею Фургалу.
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Экономика
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Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
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Политика
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Политика
Мишустин и Пашинян обсудили рост товарооборота
Встречу в Минске провели и главы правительств Армении и России Никол Пашинян и Михаил Мишустин, передает телеканал «МИР 24»
МИР 24 вчера в 15:58