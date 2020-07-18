Армия и оружие

Piter.tvPiter.tvСостоялись переговоры Шойгу с министром обороны Азербайджана

В субботу утром по инициативе Баку состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с главой российского ведомства Сергеем Шойгу сказано в сообщении Отмечается, что Шойгу с министром обороны Азербайджана обсудили различные вопросы, которые касаются взаимоотношений и сотрудничества военных ведомств.
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Источник: Шойгу провел переговоры с министром обороны Азербайджана

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в субботу провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.
РИА Новости05:32

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Шойгу и министр обороны Азербайджана провели переговоры

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Шойгу обсудил ситуацию в Закавказье с главой Минобороны Азербайджана

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Газета.Ru07:51

Минобороны раскрыло тему переговоров Шойгу с военным министром Азербайджана

Московский Комсомолец08:26
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Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте полностью потушили

Собор святого Петра и Павла в Нанте (XV-XVI века) является одним из крупнейших готических церквей во Франции.
Газета.Ru 12:56
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Партнер Александровской сообщил о личных проблемах погибшей фигуристки

Sport.rbc.ru 11:48
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Если говорить без излишней политкорректности, продолжил эксперт, то в Карабахе произошла этническая чистка, и там не осталось азербайджанцев.
Украина.ру 07:44
Энергетика

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

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REGNUM вчера в 01:27
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Армия и оружие

За россиянами следили через мобильники по заказу Пентагона

Слежка назван "экспериментом", в рамках которого данные из открытых источников использовались "для военных или разведывательных целей".
Вести.Ru 13:06
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В ДНР заявили о переходе на сторону ополчения силовика

Украинский силовик перешел на сторону самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
РИА Новости 09:02
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Подруга Ивана Телегина заявила об изменах Пелагеи до развода

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Шоу-бизнес

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Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
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Футбол

Полузащитник сборной Узбекистана продолжит карьеру в «Локомотиве»

Москва, 18 июля 2020, 18:31 — REGNUM 18-летний полузащитник «Бунедкора» и сборной Узбекистана Жасур Жалолиддинов продолжит карьеру в московском «Локомотиве», заявил бывший вице-президент «железнодорожников».
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Армия и оружие

Первый серийный ракетоносец «Князь Олег» спущен на воду

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Олег" в четверг, 17 июля, в ходе торжественной церемонии выведен из эллинга "Севмаш" в Северодвинске.
ПолитРоссия вчера в 11:06
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Происшествия

В Петербурге задержаны трое интернет-мошенников

Оперативниками отдела по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержано трое граждан, подозреваемых в кражах денежных средств с банковских карт граждан.
Российская газета 07:11
Футбол

Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче

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Vprognoze.ru вчера в 16:18
Экономика

Минфин назвал сроки возвращения к действующим бюджетным правилам

«Россия исходит из необходимости возвращения к соблюдению действующих бюджетных правил с 2022 года с переходным периодом в 2021 году», — заявили в ведомстве.
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Армия и оружие

В министерстве обороны Азербайджана рассказали о потерях у противника

Бои в Товузе: страшные последствия обстрелов противника в фотографиях >> В ведомстве назвали не соответствующей реальности распространившуюся в азербайджанских СМИ со ссылкой на Следственный комитет Армении информацию о том, что в ходе недавних боевых действий армянская сторона якобы потеряла четырех военнослужащих убитыми и 36 ранеными.
Sputnik Азербайджан вчера в 02:51
Спорт

Лебедева – о новом назначении: Что я могу накормить студентов допингом?

У олимпийской чемпионки в прыжках в длину была дисквалификация после перепроверки допинг-проб за 2008 год.
Спорт день за днем 12:37
Общество

Генсек ООН: половину богатств мира поделили между собой 26 человек

Нью-Йорк, США, 18 июля 2020, 18:16 — REGNUM Половину всех богатств мира присвоили себе 26 человек, сообщил 18 июля генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе публичной лекции.
REGNUM 11:16
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Общество

Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса

Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ вчера в 16:04
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Общество

Токаев раскритиковал правительство за упущения в борьбе с COVID-19

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл заседание межведомственной комиссии по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в ходе которого подверг жесткой критике работу правительства и глав регионов за упущения в работе, сообщила пресс-служба главы государства.
РИА Новости 09:45
Происшествия

СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 16 июля в 11:22
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Армия и оружие

Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии

Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
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Культура

Кинофестиваль «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде

News.ru 07:19
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Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
Газета.Ru 08:21
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Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
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Политика

Жириновский назвал дату назначения врио главы Хабаровского края

Президент Владимир Путин в понедельник, 20 июля, подпишет указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, который придет на замену действующему главе региона Сергею Фургалу.
РБК 11:57
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Экономика

Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам

В Совете Федерации ФС РФ одобрили закон об отсрочке платежей по долгам пенсионерам и бизнесу, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 15 июля в 11:20
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Шоу-бизнес

Панин ответил на слухи о причастности к разводу Асмус и Харламова

Российский актёр Алексей Панин прокомментировал сообщения о своей причастности к разводу звезды Comedy Club Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
News.ru 10:28
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Общество

Врач объяснил проявление «самого раннего симптома» коронавируса

РИА Новости 12:47
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Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
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Политика

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Мишустин и Пашинян обсудили рост товарооборота

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Азербайджанский военный и государственный деятель. Министр обороны Азербайджанской Республики с 22 октября 2013 года, командующий внутренними войсками Азербайджана. Генерал-полковник.
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