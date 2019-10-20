с чего всё началось

Сегодня, 20 октября, в честь 90-летнего юбилея со дня рождения легендарного советского футболиста Льва Яшина перед матчем 13-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар» возле стадиона состоялась церемония возложения цветов к памятнику лучшему вратарю ХХ века.

Происшествия В Красноярском крае объявили траур по погибшим при прорыве дамб Траур, объявленный по погибшим во время прорыва дамб в Красноярском крае работникам золодобывающей артели, начнется в регионе в понедельник.

Армия и оружие Трамп намекнул, что Сирия станет для России новым Афганистаном В ходе своей недавней встречи с президентом Италии Серджо Матареллой Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Сирии, сравнив её с войной в Афганистане.

Экономика Спекулятивные ставки на рост рубля в США упали на 4.5% после 3 недель роста Отчет отражает изменения за неделю до 15 октября. Рубль за отчетный период на межбанковском рынке подорожал на 1.4%.

Авто В Китае из RAV4 сделали Toyota Wildlander Моторы Toyota Wildlander получил от оригинального RAV4, который в китае делает СП FAW-Toyota.

Футбол На игре «Оренбурга» с «Крыльями Советов» случилась потасовка Сегодняшний матч футбольного клуба "Оренбург" на стадионе "Газовик" с самарскими "Крыльями Советов" в рамках 13-го тура чемпионата России закончился со счетом 0:1 не в нашу пользу.

Футбол «Локомотив» прилетел в Турин на матч с «Ювентусом» Футболисты и тренеры «Локомотива» прилетели в Турин на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Общество Больше всего газа на зарплату могут купить жители ЯНАО, НАО и Сахалина В число лидеров входят Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ—Югра и Москва, где на зарплату доступно более 10 тыс. куб. м газа.

Кино Беременная Гай Германика устала от экспериментов с мочой Беременная Гай Германика устала от экспериментов с мочой Несмотря на опыты с парнями, дочь Михаила Ефремова окончательно почувствовала себя лесбиянкой.

Футбол «Милан» упустил победу над «Лечче» в дебютном матче Пиоли Казалось, гол Кшиштофа Пёнтека на 81-й минуте приносит «Милану» заслуженные три очка, но перед финальным свистком Марко Кальдерони испортил Пиоли победный дебют - 2:2.

Армия и оружие Российский Су-34 нанёс удар по солнечной электростанции боевиков Российский бомбардировщик Су-34 нанес удар по электростанции, расположенной между городами Тафтаназ и Бинниш, утверждает автор видео.

Космос В Вашингтоне откроется международный астронавтический конгресс Юбилейный семидесятый астронавтический конгресс откроется в Вашингтоне 21 октября, российскую делегацию представит исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Общество Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".

Футбол Слуцкий сравнил зарплату в «Витессе» с окладом в ЦСКА Главный тренер футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) Леонид Слуцкий заявил, что его нынешняя зарплата намного ниже той, которую он получал, когда тренировал ЦСКА.

Общество Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 77 Количество погибших в результате удара по Японии мощного тайфуна «Хагибис» возросло до 77 человек.

Кино «Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".

Здоровье В России увеличилась продолжительность жизни граждан За год показатель заметно увеличился. Так, в среднем россияне стали жить 73,6 года.

Армия и оружие СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019», которыми руководил Путин Внештатная ситуация была зафиксирована на учениях "Гром-2019", финальным этапом которой руководил лично российский президент Владимир Путин.

Политика Die Welt: Путин побеждает без войны Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".

Здоровье Риск рака молочной железы снижает употребление кофе Исследование, проведенное учеными Испании, свидетельствует о том, что женщины, регулярно употребляющие кофе, менее склонны к развитию рака молочной железы после менопаузы.

Политика Песков: Операция Турции в САР может навредить политурегулированию «Проводимая Турцией в Сирии операция может навредить делу политического урегулирования», — приводит слова представителя Кремля Telegram-канал Раньше всех.