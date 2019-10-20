Футбол

Sport24.ruSport24.ruСостоялось открытие именной доски стадиона «Динамо» в честь Льва Яшина

Сегодня, 20 октября, в честь 90-летнего юбилея со дня рождения легендарного советского футболиста Льва Яшина перед матчем 13-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар» возле стадиона состоялась церемония возложения цветов к памятнику лучшему вратарю ХХ века.
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с чего всё началось
«Состоялось открытие именной доски стадиона, которая отныне станет напоминать каждому посетителю легендарной арены, что она носит славное имя Льва Ивановича Яшина!» — сообщается в официальном «твиттере
» московского клуба.
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Советский футболист, вратарь, выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР. Олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, 5-кратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Герой Социалистического Труда. Полковник, член КПСС с 1958 года.
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