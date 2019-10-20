Футбол
Sport24.ruСостоялось открытие именной доски стадиона «Динамо» в честь Льва Яшина
Сегодня, 20 октября, в честь 90-летнего юбилея со дня рождения легендарного советского футболиста Льва Яшина перед матчем 13-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар» возле стадиона состоялась церемония возложения цветов к памятнику лучшему вратарю ХХ века.
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Происшествия
В Чили в ходе протестов правоохранители задержали 308 человек
РИА Новости вчера в 12:07
Армия и оружие
Корабль ВМС США оснастят первым боевым лазером
Пентагон в ближайшее время установит первую систему лазерного оружия на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27) ВМС США.
Газета.Ru 13:03
Футбол
«Монако» без Головина одолел «Ренн»
"Монако" обыграл "Ренн" в матче 10-го тура чемпионата Франции.
Soccer.ru 12:58
Политика
Welt: Путин побеждает без войны
"Путин достиг того, о чем умные военачальники на протяжении всей истории только мечтали — победы без войны", — пишет автор.
Вести.Ru 11:40
Политика
Кабмин утвердил кандидатуры глав Харьковской, Кировоградской и Черниговской областей
Правительство Украины на заседании в воскресенье, 20 октября, назначило новых руководителей администраций Харьковской, Кировоградской и Черниговской областей.
Украина.ру 12:52
Шоу-бизнес
У Маргарины Симоньян родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что родила дочку.
Аргументы и Факты вчера в 10:56
Экономика
Силуанов допустил отказ Белоруссии в кредите
Министр финансов России Антон Силуанов допустил отказ Белоруссии в выдаче государственного кредита на $600 млн, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 09:38
Происшествия
В США трое военных погибли во время учений
Трое американских военнослужащих погибли и трое пострадали в воскресенье на учениях в штате Джорджия, передает местный телеканал WKRG.
РИА Новости 12:56
Происшествия
Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири
В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК 14:29
Футбол
Слуцкий отреагировал на исторический рекорд «Витесса»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Венло» (4:0), благодаря которой команда превзошла свой клубный рекорд, набрав 23 очка в 10 стартовых турах чемпионата Нидерландов.
Матч ТВ 02:45
Культура
Одна из книг автора «Властелина колец» впервые выйдет на русском
В России впервые выходит книга писателя Джона Р. Р. Толкина «Берен и Лутиэн» под редакцией его сына Кристофера Толкина.
Вечерняя Москва 18 октября в 11:55
Гаджеты
Составили топ-10 самых быстрых смартфонов
В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.
Astera 05:15
Финансы
Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года
В последний раз курс евро опускался ниже этой отметки 13 марта 2018 года (данные Банка России).
Российская газета вчера в 23:00
Гаджеты
В России выпустят собственные накопители SSD
Российская компания Kraftway объявила о выпуске собственного твердотельного накопителя информации (SSD).
Ferra 18 октября в 12:58
Футбол
«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с «Краснодаром» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:09
Армия и оружие
Американцы разбомбили собственную авиабазу в Сирии
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское агентство САНА, на уничтоженной базе находилась взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов.
Российская газета 11:45
Футбол
«Тамбов» подтвердил отставку Григоряна с поста главного тренера
ТК Звезда вчера в 11:10
Происшествия
В Иране произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе
На иранском нефтеперерабатывающем заводе в городе Абадан произошёл крупный пожар. Об этом сообщает издание Shafaq News.
RT на русском 12:49
Армия и оружие
В Бресте начались учения десантников России и Белоруссии
Тактические учения ВДВ России и сил специальных операций ВС Республики Беларусь стартовали сегодня в Бресте.
Life.ru 14:19
Теннис
Умер российский теннисист Александр Волков
Ридус вчера в 09:14
Космос
Япония присоединится к программе NASA по освоению Луны
ТАСС 17 октября в 23:07
Политика
В Сербии Медведев проведет встречу с руководством страны
Глава правительства России Дмитрий Медведев отправится в Сербию, где примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, а также проведет переговоры с руководством республики.
РИА Новости 18 октября в 18:29
Космос
Ученые смоделировали мягкий климат молодой Венеры
Далекое прошлое Венеры смоделировали Майкл Вей (Michael Way) и Энтони Дель Дженио (Anthony Del Genio) из Института космических исследований NASA имени Годдарда.
Naked Science 17 октября в 20:02
Происшествия
В Барселоне началась очередная акция в поддержку осужденных политиков
Аргументы и Факты 14:30
Общество
Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет
Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
ToDay News Ufa 13:48
Политика
НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности
НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.
ТАСС 14:07