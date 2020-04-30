Игры

Российская газетаРоссийская газетаСостоялся анонс новой части Assassin’s Creed

Местом действия станет Скандинавия, а главный герой станет викингом. Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
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Ubisoft представила кинематографичный трейлер Assassin’s Creed Valhalla

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Над Assassin’s Creed Valhalla работают 15 студий — в два раза больше, чем над предыдущей частью

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Кинематографический трейлер Assassin’s Creed: Valhalla

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Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla. Место действия игры — Скандинавия

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В Свердловской области медики подтвердили 74 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
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Путин потребовал от правительства включиться в новую реальность

Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы правительство включилось в новую реальность и учитывало связанную с пандемией коронавируса обстановку при подготовке плана действий по восстановлению экономики страны.
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Цена iPhone 12 может начинаться от $649

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
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