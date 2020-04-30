Игры
Российская газетаСостоялся анонс новой части Assassin’s Creed
Местом действия станет Скандинавия, а главный герой станет викингом. Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
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Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla. Место действия игры — Скандинавия
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